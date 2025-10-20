    Nepremenili penaltu. Musí prísť nový impulz, vravel tréner posledného tímu na východe

    Momentka zo zápasu Spišské Podhradie - Vranov nad Topľou.
    Momentka zo zápasu Spišské Podhradie - Vranov nad Topľou. (Autor: Titanilla Bőd)
    Titanilla Bőd|20. okt 2025 o 15:15
    Spišské Podhradie podľahlo Vranovu 0:1.

    SPIŠSKÉ PODHRADIE. Jesenná časť im zatiaľ nevychádza podľa predstáv. Vzájomný súboj preto obaja považovali za veľmi dôležitý, kde by mohli uchmatnúť body.

    V 11. kole III. ligy Východ privítalo posledné MŠK Spišské Podhradie súpera z dolnej polovice tabuľky MFK Vranov nad Topľou.

    Stretnutie v malebnej jesennej scenérii pod Spišským hradom napokon zvládli hostia, ktorí vyhrali najtesnejším rozdielom 1:0.

    Trpia v hornej tretine

    „Cítim, že nám chýba viac bodov. Ak by sme ich mali, asi by bola lepšia psychická pohoda. Cítim aj na sebe stres, možno aj to dám trochu na chlapcov, aj oni to majú v sebe. Náš tím si zaslúži viac, máme na to, len to chce čas,“ načrtol situáciu tréner Vranova Roman Lazúr.

    Vďaka trom bodom sa jeho mužstvo posunulo na deviate miesto tabuľky. Stred tabuľky skupiny Východ sa zhusťuje, Vranovčania aktuálne strácajú na štvrté Raslavice päť bodov.

    Kým vlani patril Vranov k mužstvám s najsilnejšou ofenzívou, v aktuálnej sezóne má skromnú bilanciu 11 strelených gólov. Iba dva tímy majú na konte menej.

    „Prehrávame zápasy v hornej tretine. Nie sme efektívni a na to trpíme,“ skonštatoval aj tréner Lazúr.

    Ukázalo sa to aj v stretnutí v Spišskom Podhradí: hostia v prvom polčase trafili brvno a mali aj ďalšie dobré prieniky do šestnástky, no bez gólu.

    „Ak by sme sa tomu nevenovali, nepoviem nič, ale to zakončenie trénujeme,“ poznamenal Lazúr.

    Súboj kapitánov

    V druhom polčase dominovali hostia, no paradoxne bližšie ku gólu boli domáci. V 58. minúte zahrávali pokutový kop, strelu domáceho kapitána Róberta Hagaru však chytil kapitán hostí Tomáš Dráb.

    „Bola to štvrtá penalta proti nám. Tri boli premenené, táto nie. Futbalový pánbožko nám vrátil niečo,“ vravel tréner Lazúr.

    Počas zápasu bol emotívny, prakticky celý zápas dával hráčom pokyny a reagoval na herné situácie, ale pri pokutovom kope stál bez mihnutia oka. „Bol som úplne pokojný, ani som nevybuchol, ani som sa neradoval. Veril som, že Tuky to chytí, je to veľmi dobrý brankár,“ doplnil.

    VIDEO: Tomáš Dráb chytil penaltu Róberta Hagaru


    Víťazný gól dal v 78. minúte Jakub Rozkoš, keď sa dobre zorientoval v šestnástke a nedal brankárovi šancu.

    „Keď sa pozrieme na tabuľku, aj bod by bol dobrý, ale chceli sme vyhrať zápas. Myslím si, že herná kvalita bola na našej strane. Vedeli sme kombinovať aj na ťažkom teréne. Len nám chýba správne rozhodnutie v záverečnej fáze, predpokladať, predvídať, kde môže odraziť lopta,“ podčiarkol Lazúr.

    V mužstve Vranova bolo cez letnú prestávku veľa zmien, odišli viaceré opory. „Nie sme spolu ani pol roka. Máme úplne nový tím, učíme sa,“ doplnil.

    Chýba skúsenosť

    Káder sa vymenil aj v Spišskom Podhradí. „Prišli zahraniční hráči, čakalo sa od nich trochu viac. Každý zápas prišla chyba od niekoho iného. Neboli sme kompaktní, nemal každý konštantný výkon. Nemáme tam skúsených hráčov, ktorí by to zobrali na seba. V zlomových momentoch nám to chýba,“ uviedol domáci tréner Tomáš Komara.

    Jeho mužstvo aj vlani bojovalo o záchranu, ale bodovo bolo na tom oveľa lepšie. Po jedenástich kolách malo na konte už jedenásť bodov a nakoniec súťaž zachránilo.

    V aktuálnom ročníku Spišské Podhradie ešte nevyhralo, získalo zatiaľ len dva body za dve remízy.

    „Prvé polčasy sme mali s každým súperom vyrovnané, ale potom vždy tam bola nejaká chyba,“ doplnil Komara.

    „Aj s Vranovom to bol vyrovnaný zápas. Bolo to o jednom góle. Žiaľ, nepremenili sme penaltu, ani šance, ktoré sme si vytvorili po spätných prihrávkach. Súper nás potrestal,“ skonštatoval.

    Musí prísť zmena

    Do konca jesennej časti ostávajú dve kolá. Spišské Podhradie nastúpi ešte v Spišskej Novej Vsi a v poslednom kole privíta Stropkov.

    „Bude musieť prísť nejaká zmena. Určite v kádri a predpokladám, že aj na trénerskej strane,“ vravel Tomáš Komara.

    „Nechávam dvere otvorené niekomu skúsenejšiemu, kto by prišiel a pomohol nejakým novým impulzom,“ podčiarkol.

    Vranov v nasledujúcom kole privíta košické béčko, ktoré prehralo ostatné štyri zápasy a v poslednom jesennom kole cestuje do Medzeva.

    Tri body zo Spišského Podhradia pomôžu mužstvu aj psychicky.

    „Je to cenná skúsenosť. Keď je forma, nie je problém všetkých poraziť o päť-šesť gólov. Ale keď sa menej darí a je trošku tlaku, a vyhráme zápas, je to skúsenosť, na základe ktorej stúpa ich herná kvalita. Chcem im do kabíny poďakovať za prístup,“ zdôraznil tréner Lazúr. 

    Tabuľka III. ligy Východ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
    11
    9
    2
    0
    33:8
    29
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    11
    9
    2
    0
    31:8
    29
    R
    V
    V
    V
    V
    3
    MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
    11
    6
    2
    3
    23:20
    20
    R
    V
    V
    P
    V
    4
    OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
    11
    6
    0
    5
    23:19
    18
    V
    V
    P
    V
    P
    5
    FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
    11
    5
    2
    4
    23:17
    17
    P
    P
    P
    P
    R
    6
    ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
    11
    5
    2
    4
    20:20
    17
    R
    P
    V
    R
    P
    7
    MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
    11
    4
    4
    3
    25:19
    16
    R
    P
    R
    P
    R
    8
    1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
    11
    4
    3
    4
    21:20
    15
    V
    P
    R
    V
    R
    9
    MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
    11
    3
    4
    4
    11:14
    13
    V
    R
    P
    V
    P
    10
    MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
    11
    3
    3
    5
    17:20
    12
    P
    V
    V
    V
    P
    11
    MFK SninaMFK SninaMFK Snina
    11
    3
    3
    5
    11:15
    12
    V
    V
    R
    R
    P
    12
    FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
    11
    2
    2
    7
    12:35
    8
    P
    R
    R
    P
    V
    13
    FK PopradFK PopradFK Poprad
    11
    2
    1
    8
    7:21
    7
    P
    P
    P
    P
    V
    14
    MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
    11
    0
    2
    9
    9:30
    2
    P
    P
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

