Masaker, emócia, energia. Treťoligový zápas na východe priniesol obrat v pridanom čase

BRATISLAVA. Po polčase by na nich nikto nestavil ani euro. Futbalisti MFK Snina prehrávali s MFK Spartak Medzev v zápase 12. kola III. ligy Východ už o dva góly.
V pridanom čase však predviedli málo vídaný obrat a napokon zvíťazili 4:3.
V kabíne bol pokojný
Hostí poslal do vedenia Michal Vilkovský. Domáci síce vyrovnali zásluhou Nigérijčana Nnaomu Oparu, no znovu sa presadil Vilkovský a tesne pred koncom prvého polčasu z priameho kopu skóroval aj Ievgenii Kovalenko. Po prvých 45 minútach tak Medzev viedol 3:1.
„Očakávali sme kvalitný futbal, lebo obidve mužstvá dostávajú aj dávajú veľa gólov. V prvom polčase sme boli veľmi efektívni, zo štyroch-piatich návštev v súperovej šestnástke sme vyťažili tri góly,“ uviedol pre Sportnet tréner Medzeva Tomáš Danko.
„Dostali sme tri góly po maličkostiach a súper sa zrazu výrazne dostal do zápasu,“ vravel pre Sportnet tréner Sniny René Kočan.
„Niektoré zápasy prežívam emotívnejšie, ale tentoraz som prišiel do kabíny úplne pokojný. Povedali sme si, čo chceme zmeniť, prestriedali sme. V druhom polčase sme pridali plyn a prišiel zaslúžený obrat,“ zdôraznil Kočan.
VIDEO: Zostrih gólov zo zápasu Snina - Medzev
Extrémny výbuch emócií
Po hodine hry vyrovnal Róbert Dický z pokutového kopu.
„V druhom polčase sme pripravovali hráčov na tlak, z každého smeru. Po pokutovom kope v prospech domácich som musel striedať svojho hráča, možno má prasknutý priehlavok. Penalta postavila na nohy súpera,“ trpko poznamenal tréner hostí.
Po uplynutí riadneho hracieho času nasledovalo na treťoligové pomery neobvykle dlhé predĺženie.
„Bolo veľa ošetrovaní, hra sa kúskovala, dlho sa nehralo. Rozhodca pridal ku zápasu osem minút. Stále sme verili, že dokážeme aspoň vyrovnať,“ uviedol tréner Sniny.
Desať minút pred koncom zmenil rozostavenie na 3-4-3, jeho mužstvo išlo za vyrovnaním a dočkalo sa v 90. minúte, kedy skóroval Tomáš Kroka.
„Po góle sme sa vrátili s rozostavením naspäť, aby sme nedostali nejaký hlúpy gól. Súper však urobil obrovskú chybu, išli sme štyria na jedného a Alex Mihók dal víťazný gól,“ vravel Kočan.
Rozhodujúci presný zásah padol v 97. minúte.
„Masaker, emócia, energia. Spadol štadión, bol to extrémny výbuch emócií. Takýto zápas je pre nás skvelý po tom ťažkom začiatku,“ zdôraznil.
Nechali sa strhnúť
Pre hostí to bola krutá prehra. Za stavu 2:3 mali šance, aby uzavreli zápas, pri jednej situácii v šestnástke domácich mali ťažké srdce na rozhodcu.
Keď inkasovali tretí gól, nechceli sa zmieriť s remízou.
„Musím chlapcom vyčistiť žalúdky, lebo sa nechali strhnúť. Jedenásti chceli dať ten rozhodujúci gól. Pri štvrtom góle súpera sme vyzerali úplne trápne. Prepadli sme v útoku a domáci z protiútoku dali gól,“ povzdychol si Tomáš Danko.
V stretnutí padlo až 11 žltých a tri červené karty. „Samozrejme, boli tam nejaké fauly vyplývajúce hry, ale nič také, aby sa malo rozdať toľko kariet. Pripomínalo to nejakú juhoamerickú nižšiu súťaž,“ doplnil.
Medzev v ostatných šiestich zápasoch získal len tri body za tri remízy. Predtým pritom mal vynikajúcu sériu štyroch výhier po sebe.
Pred posledným jesenným kolom tréner Danko prišiel až o piatich hráčov.
„Mrzí ma, že po zápase niektorí hráči stratili hlavu a prišli sme o dvoch vylúčených Michala Galla a Martina Lukáča. Matej Podstavek dostal piatu žltú kartu a dvaja sa zranili. Ak by som nemal umelý kĺb, tak asi by som nastúpil na pozícii stopéra,“ vyhlásil Danko.
Psychicky sú späť
Sninu na konci minulej sezóny delila od druhej ligy jediná penalta, no neuspela v rozstrele kvalifikačného stretnutia o postup s Lehotou pod Vtáčnikom.
Potom v klube nastalo menšie zemetrasenie, odišiel jeden zo sponzorov a viacero kľúčových hráčov.
Aktuálny ročník začala Snina slabšie, v prvých deviatich kolách získala len šesť bodov.
Ostatné tri zápasy však vyhrala v tabuľke jej aktuálne patrí 9. miesto s 15 bodmi.
„Pomaly sa to začína dostávať do správnych koľají. Aj s košickým béčkom sa nám podarilo otočiť zápas,“ vyzdvihol Kočan.
Snina v ostatných troch zápasoch dala desať gólov a zdolala Spišské Podhradie, Košice B a teraz aj Medzev.
„Myslím si, že psychicky sme späť. Aj predtým sme mali veľmi dobré zápasy, kde sme to nezvládli strelecky, hoci sme mali veľa šancí. Mali sme aj slabšie zápasy, ale aj to k futbalu patrí. Začiatok nás trochu dal dole, ale to je normálne, veď dva týždne pred štartom ligy sme ešte nemali stabilizovaný káder a nemali sme nič odtrénované. Sme radi, že sa začína ukazovať, že tá robota má zmysel. Som rád aj za to, že som ako tréner nespanikáril a vždy som veril kabíne,“ uzavrel tréner Kočan.