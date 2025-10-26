V deň trénerových narodenín bodovali u lídra. Tretia liga sa vyrovnáva, tvrdí domáci kouč

BRATISLAVA. Líder III. ligy Stred MŠK Námestovo druhý raz po sebe stratil doma body.
Po prekvapujúcej remíze 3:3 s poslednou Bánovou nasledovala v 12. kole ďalšia deľba bodov s MŠK Novohrad Lučenec. Zápas skončil výsledkom 2:2.
Podmáčané ihrisko
„Hralo sa na veľmi ťažkom teréne, mužstvá nemohli kombinovať. Boli dlhé nakopávané lopty. Ihrisko bolo podmáčané, skoro neregulárne,“ zhodnotil zápas domáci tréner Ivan Rusnák.
Tréner Lučenca Andrej Kamendy oslavoval v deň zápasu 42. narodeniny.
„Pred zápasom by sme bod brali, ale po ňom sme boli trochu smutní. Myslím si, že sme mali bližšie k výhre ako domáci,“ vyhlásil kouč hostí.
„V prvom polčase sme mali lepšie držanie lopty ako domáci a celkom dobre sme kombinovali. Aj oni si vypracovali šance, ale po nakopávaných loptách, kým naše príležitosti vznikali tým, že sme mali dobré prechody cez kraje ihriska,“ zhodnotil zápas Kamendy.
Bod sa málil obom
Prvý gól stretnutia dal domáci Matúš Barutík v 27. minúte, o päť minút vyrovnal Joachim Jashari.
„Bolo dôležité, že sme dokázali zareagovať na ich gól. V druhom polčase sa nám podarilo dať z brejku gól zásluhou Michala Dedoka. Domáci ešte viac zjednodušili hru, viac nakopávali a my sme už nedokázali tak podržať loptu,“ vravel Kamendy.
Námestovo z tlaku vyťažil vyrovnávajúci gól, v 72. minúte sa presadil Matúš Otruba.
„V závere to bolo otvorené. Mali sme dve šance, z ktorých sme mohli skórovať. V jednom prípade chýbal asi krok, aby Jakub Molnár doklepol odrazenú loptu do siete. V druhej situácii sa v rozhodujúcej chvíli pošmykol Marko Ševčík a jeho strelu zblokovali,“ opisoval priebeh zápasu Kamendy.
„Myslím si, že s bodom nie sú spokojní ani domáci, ani my,“ skonštatoval tréner hostí.
Nechýbal ani prípitok
Kamendy v predchádzajúcich rokoch pôsobil pri lučeneckej mládeži, áčko prevzal v lete.
„Pred zápasom tam boli podpichovačky, že v deň narodenín mi hráči majú dať nejaký darček, ale ja mám na tieto veci smolu. Vždy, keď mi chcel dať niekto výsledkový darček, tak to nevyšlo. Aj preto som to trochu krotil,“ prezradil oslávenec.
Pred odchodom do Námestova mu v šatni zagratulovali funkcionári aj hráči a na pozápasovej večeri si všetci dali jeden panák.
„Bolo to super, aj tam bolo vidieť, že sme dobrá partia,“ zdôraznil tréner Lučenca.
Jeho mužstvo bodovalo po dvoch zápasoch bez bodového zisku. Lučenčania prehrali derby v Rimavskej Sobote gólom v poslednej sekunde a následne doma prekvapujúco podľahli Dolnému Kubínu 1:3.
„Nebol to najhorší zápas z našej strany, vypracovali sme si dosť šancí. Výsledok mohol byť aj iný. Dosť to ovplyvnilo, že sme dostali z prvej šance súpera gól, pričom my sme predtým dve-tri príležitosti nepremenili. Vtedy som videl na psychike chlapcov, že ešte nie sme to mužstvo, ktoré dokáže takéto situácie zvládať,“ vysvetľoval Kamendy.
Chcú sa posunúť v tabuľke
Lučenec dovtedy vyhral všetky svoje domáce zápasy. „Bola to nečakaná strata bodov. Rozprávali sme sa o tom, ale nebolo to hodnotenie zápasu. Skôr taký rozhovor, zanalyzovali sme si to. Asi to pomohlo. Netreba vždy kričať, niekedy si stačí veci rozobrať, aby aj hráči povedali svoj názor,“ vyhlásil lučenecký tréner.
Svojim zverencom povedal, že už tú stratu nedokážu ovplyvniť, ale stále môžu ovplyvniť, koľko bodov získajú v posledných dvoch zápasoch.
Z Námestova priniesli jeden, v poslednom jesennom kole ich čaká na domácej pôde derby s Fiľakovom.
„Rešpektujeme silu súpera, ale chceme sa posunúť v tabuľke a urobíme všetko preto, aby sme vyhrali,“ uzavrel Andrej Kamendy.
Bez Farského
Líder cestuje v poslednom kole k ružomberskému béčku. O prípadnom postupe sa však v Námestove zatiaľ nehovorí.
„Liga sa začína vyrovnávať. Naozaj môže každý s každým vyhrať. My sme len radi, že máme 29 bodov, zostup už nám nehrozí,“ poznamenal tréner Rusnák.
Jeho tím sa bude musieť do konca sezóny zaobísť bez Samuela Farského, ktorý v stretnutí s Bánovou utrpel zranenie predného krížneho väzu.
Farský dal v tejto sezóne osem gólov a bol dvorným nahrávačom Mareka Bobčeka.
„Je vidno na našej hre, že nám chýba. Nie sme vpredu takí silní,“ skonštatoval tréner Námestova.