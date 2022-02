Rozbili ľad, veria v zázrak. Fortunaligistu chcú zaskočiť malým ihriskom

„Vnímame to ako veľkú raritu a najväčší úspech v histórii klubu. Je to reklama a dobrá vizitka pre celý región,“ teší sa manažér ŠK Sásová Milan Babiar.

Zo štvrtých líg nepostúpil do osemfinále nik, no je tu ešte jeden účastník. Obrovským prekvapením je piatoligista ŠK Sásová , ktorý sídli v mestskej časti Banskej Bystrice.

Na Senicu sa hráči, funkcionári a fanúšikovia malého klubu veľmi tešia. Do prípravy zápasu sa pustili so všetkými povinnosťami, ktoré osemfinále Slovnaft Cupu prináležia.

„Naše obavy sa našťastie nenaplnili. Chceli sme termín zápasu posunúť na víkend, ale pre povinnosti fortunaligistu a oficiálne termíny SFZ sa to nepodarilo. I tak sme spokojní. Veríme, že napriek skorému výkopu príde množstvo ľudí,“ praje si manažér, ktorý by s účasťou päťsto ľudí bol maximálne spokojný.

Tip na presný výsledok si manažér štvrtého tímu piatej ligy skupina C SsFZ netrúfa dať.

„Ak strelíme čestný gól, budeme šťastní. Uvedomujeme si realitu, ale hlboko v kútiku duše myslíme na tajné prekvapenie. Výhodou by nám mohlo byť malé ihrisko, ktoré môže Senicu zaskočiť.

Nech sa deje čokoľvek, zápas chceme odohrať so cťou. Pre hráčov je to obrovská odmena. Vybojovali si to a teraz si to idú užiť,“ prezradil Babiar.

Žreb sledovali na mobiloch

Sásová bola z minulého ročníka pohára pre pandémiu koronavírusu vylúčená. V tejto sezóne bola nasadená priamo do štvrtého kola, preto jej na prienik do osemfinále stačilo iba jedno víťazstvo.

Žreb osemfinále Slovnaft Cupu sledovali hráči malého klubu s napätím. Niektorí na mobiloch, iní na počítačoch.

„Na zápas sme pozvali tiež hráčov, ktorí medzi časom prestúpili do iných klubov. Chceme, aby vedeli, že je to aj ich zásluha,“ podotkol.