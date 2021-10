Klub z piatej ligy je v osemfinále pohára. Znie to ako sen, teší sa šéf

„Znie to ako sen. Priali sme si víťazstvo, ale ani v najmenšom kútiku srdca sme nedúfali, že by sa nám to mohlo podariť. Predsa len, tretia liga je iný level,“ po zápase vravel dojatý predseda ŠK Sásová Martin Babjar.

„Dostal som krásny center od Reného Turčana a lopta mi nemohla lepšie sadnúť. Som šťastný, že to skončilo v bránke a hlavne, že sme vyhrali. Pre Sásovú je to obrovský úspech,“ tešil sa Ďurta.

Po zmene strán diktoval tempo hry opäť favorit z Rovinky, ktorý má vo svojich radoch napríklad bývalého slovenského mládežníckeho reprezentanta Šimona Kupca.

Nátlaková hra hostí však priniesla gól až v 74. minúte, presadil sa Matej Dolník – 2:3.

V poslednej minúte mohla Rovinka poslať duel do penált, no loptu z bránkovej čiary vykopol jeden z obrancov Sásovej.

„Bojovnosťou sme to dokázali. Postup sme si vybojovali šťastne, no vďaka viere, srdiečku a ochote behať je zaslúžený,“ tvrdí Babjar.

Kabína chce Slovan, šéf Michalovce

Osemfinále Slovnaft Cupu sa bude hrať na jar, predbežne 23. marca. Šéfa piatoligistu by potešili Michalovce, ktoré trénuje odchovanec Sásovej Miroslav Nemec.

„V tejto fáze už určite dostaneme zvučného súpera, takže to bude veľký sviatok. Hoci máme zdravý káder, v zime sa ho pokúsime vhodne doplniť, aby sme boli kvalitnému klubu vzorným súperom,“ uviedol.

Hráči v kabíne si v osemfinále prajú ŠK Slovan Bratislava. Poteší ich však ktokoľvek z Fortuna ligy.

„Trenčín, Trnava alebo Žilina. Všetko by to bolo krásne. Pre nás pracujúcich amatérov by to bol najväčší zápas kariéry. Už v štvrtom kole sme dúfali v podobný tím, no nemali sme šťastie. Teraz to však snáď príde,“ prianím uzavrel Ďurta.