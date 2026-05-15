Koniec po dvoch rokoch. So Slovanom sa lúči aj Róbert Mak

Slovenský futbalový krídelník Róbert Mak sa po dvoch rokoch rozlúči so Slovanom Bratislava.
S účastníkom Niké ligy mu v júni vyprší kontrakt a novú zmluvu s ním nepodpíše. „Belasí“ to v piatok oznámili na svojej oficiálnej stránke.
Mak prišiel do Slovana v lete 2024 z austrálskeho Sydney. V drese úradujúceho slovenského šampióna odvtedy odohral 90 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov. S „belasými“ získal dva majstrovské tituly a v minulej sezóne si s nimi zahral v ligovej fáze Ligy majstrov.
„Keď som ešte v roku 2016 navštívil stavenisko nového štadióna, povedal som, že si tu raz chcem zahrať v drese Slovana. Mal som sen, ktorý sa mi podarilo splniť. Vážim si, že som si mohol so Slovanom zahrať v Lige majstrov a získať dva tituly.
Slovan mám odmalička vo svojom srdci, a vždy aj budem mať, preto lúčenie nie je jednoduché, ale futbalový život prináša aj také veci,“ uviedol Mak pre klubový web.
Rovnako ako kapitán tímu Vladimír Weiss ml. sa so Slovanom rozlúči v sobotňajšom záverečnom dueli sezóny proti Michalovciam.
„Robovi Makovi patrí veľké poďakovanie za všetko, čo pre Slovan urobil. Som veľmi rád, že si mohol splniť svoj sen zahrať si na novom Tehelnom poli, a pred dvoma rokmi sa vrátil späť domov.
Predovšetkým vo svojej prvej sezóne dal mnohé dôležité góly, nezabudneme na jeho presný zásah doma proti APOEL-u, ktorým nás prakticky posunul do play off Ligy majstrov. Roba si ako odchovanca a Slovanistu nesmierne vážime. Na krídelných pozíciách však máme momentálne pretlak hráčov, navyše prichádzajú dvaja mladí odchovanci Maroš s Tomáškom, ktorých by sme radi zapojili do prípravy.
Robova hráčska cesta v Slovane sa v sobotu po vypršaní kontraktu skončí, na Tehelnom poli však bude mať vždy dvere otvorené a vždy si ho budeme rovnako ako ďalšie naše osobnosti vážiť. Robovi ešte raz ďakujem a želám všetko dobré v ďalšej kariére i osobnom živote,“ vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.