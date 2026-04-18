Ružomberok vyhral po viac ako dvoch mesiacoch. Doma otočil výsledok v druhom polčase

Na snímke zľava Marián Chobota, Ján Murgaš a Alexander Mojžiš (MFK Ružoberok). (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. apr 2026 o 17:23
Víťazný gól padol z penalty.

Niké liga - 6. kolo skupiny o udržanie sa

MFK Ružomberok – KFC Komárno 2:1 (0:1)

Góly: 47. Chrien, 83. Kelemen - 12. Žák.

Rozhodovali: Glova – Kmec, Vass, ŽK: Kelemen, Hladík - Ožvolda, Žák, Krčík. ČK: 88. Kelemen (Ružomberok) po 2. ŽK

Diváci: 858

Ružomberok: Húska – Král (46. Köstl), Endl, Mojžiš – Luterán, Grygar, Múdry, Selecký (80. Tučný) – Fila (59. Jevoš), Chrien (64. Kelemen), Hladík.

Komárno: Dlubáč – Krčík, M. Šimko, Rudzan, Šmehyl – Kiss (85. Szűcs) – Mustafić (85. Druga) Ožvolda (78. Gamboš), Žák, Bayemi (70. Ganbold) – Boďa (70. Mashike Sukisa).

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze

Futbalisti Ružomberka zvíťazili nad Komárnom 2:1 (0:1) v sobotňajšom stretnutí 6. kola nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Niké lige.

Hostia hneď zo svojej prvej strely medzi žrde otvorili skóre. V 22. min sa spoza „veľkého vápna“ do lopty oprel Dominik Žák a trafil ľavý dolný kút brány Liptákov – 0:1.

Komárno si do prestávky mohlo svoje vedenie aj poistiť, v 34. min domáci brankár Dávid Húska v tutovkách vychytal Martina Šimka a Filipa Kissa. Po návrate zo šatní Ružomberok po vydarenej akcii expresne vyrovnal, keď po prihrávke Jana Hladíka pohotovo skóroval Martin Chrien – 1:1.

V 83. min obranca hostí Šimon Šmehyl vo vlastnej šestnástke zahral rukou a Marko Kelemen rutinne premenil nariadenú penaltu – 2:1.

V 88. min Kelemen po druhej žltej karte uvidel červenú, a tak Ružomberok dohrával len s deviatimi mužmi v poli. Tri body po osemzápasovom pôste si však zachránil.

Hlasy po zápase

Jaroslav Köstl, Ružomberok: „V prvom polčase sme ťahali za kratší koniec povrazu. Aj keď Hladík tam mal dve gólové príležitosti Keby sa tie premenili, bolo by to asi veselejšie. V druhej polke sme pôsobili futbalovejším dojmom a boli sme lepší. Rezultovali z toho aj nejaké šance, vzadu to chalani uskákali. Bol to emočne náročný a vypätý zápas, s nepríjemnými súbojmi s Bóďom. Potom tam prišiel Mashike, ďalší kvalitný hráč. Chlapci to vzadu odohrali skvele. Pomohli nám aj striedania. Po troch mesiacoch sme zapojili Daniela Köstla, ktorý svojimi rozhodnutiami nás dostal späť do zápasu. Vravel som aj hráčom, že máme šťastie, že Komárno nedalo na 2:0, že sme stále v hre, čo potvrdilo. Za druhú polovicu, aj čo sa týka futbalovej kvality, sme vyhrali zaslúžene.“

Mikuláš Radványi, Komárno: „Musím vážiť, čo poviem. Prvý polčas bol z našej strany výborný, domácich sme do ničoho nepustili. Mužstvo išlo do vedenia, boli tam aj aj ďalšie dve tutovky, z ktorých sme mali dať góly a mali sme pokojný náskok. Prvý polčas tam bolo všetko, hra, nasadenie. Tak, ako sme si to naplánovali. Druhý polčas už urobila vyššia moc. Ukázalo sa, že Ružomberok, čo sa týka športovej diplomacie, je na vyššej úrovni, ako my. Druhý polčas hodnotiť nebudem a gratulujem domácim.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

