Ružomberok vyhral po viac ako dvoch mesiacoch. Doma otočil výsledok v druhom polčase

Niké liga - 6. kolo skupiny o udržanie sa
MFK Ružomberok – KFC Komárno 2:1 (0:1)
Góly: 47. Chrien, 83. Kelemen - 12. Žák.
Rozhodovali: Glova – Kmec, Vass, ŽK: Kelemen, Hladík - Ožvolda, Žák, Krčík. ČK: 88. Kelemen (Ružomberok) po 2. ŽK
Diváci: 858
Ružomberok: Húska – Král (46. Köstl), Endl, Mojžiš – Luterán, Grygar, Múdry, Selecký (80. Tučný) – Fila (59. Jevoš), Chrien (64. Kelemen), Hladík.
Komárno: Dlubáč – Krčík, M. Šimko, Rudzan, Šmehyl – Kiss (85. Szűcs) – Mustafić (85. Druga) Ožvolda (78. Gamboš), Žák, Bayemi (70. Ganbold) – Boďa (70. Mashike Sukisa).
Futbalisti Ružomberka zvíťazili nad Komárnom 2:1 (0:1) v sobotňajšom stretnutí 6. kola nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Hostia hneď zo svojej prvej strely medzi žrde otvorili skóre. V 22. min sa spoza „veľkého vápna“ do lopty oprel Dominik Žák a trafil ľavý dolný kút brány Liptákov – 0:1.
Komárno si do prestávky mohlo svoje vedenie aj poistiť, v 34. min domáci brankár Dávid Húska v tutovkách vychytal Martina Šimka a Filipa Kissa. Po návrate zo šatní Ružomberok po vydarenej akcii expresne vyrovnal, keď po prihrávke Jana Hladíka pohotovo skóroval Martin Chrien – 1:1.
V 83. min obranca hostí Šimon Šmehyl vo vlastnej šestnástke zahral rukou a Marko Kelemen rutinne premenil nariadenú penaltu – 2:1.
V 88. min Kelemen po druhej žltej karte uvidel červenú, a tak Ružomberok dohrával len s deviatimi mužmi v poli. Tri body po osemzápasovom pôste si však zachránil.
Hlasy po zápase
Jaroslav Köstl, Ružomberok: „V prvom polčase sme ťahali za kratší koniec povrazu. Aj keď Hladík tam mal dve gólové príležitosti Keby sa tie premenili, bolo by to asi veselejšie. V druhej polke sme pôsobili futbalovejším dojmom a boli sme lepší. Rezultovali z toho aj nejaké šance, vzadu to chalani uskákali. Bol to emočne náročný a vypätý zápas, s nepríjemnými súbojmi s Bóďom. Potom tam prišiel Mashike, ďalší kvalitný hráč. Chlapci to vzadu odohrali skvele. Pomohli nám aj striedania. Po troch mesiacoch sme zapojili Daniela Köstla, ktorý svojimi rozhodnutiami nás dostal späť do zápasu. Vravel som aj hráčom, že máme šťastie, že Komárno nedalo na 2:0, že sme stále v hre, čo potvrdilo. Za druhú polovicu, aj čo sa týka futbalovej kvality, sme vyhrali zaslúžene.“
Mikuláš Radványi, Komárno: „Musím vážiť, čo poviem. Prvý polčas bol z našej strany výborný, domácich sme do ničoho nepustili. Mužstvo išlo do vedenia, boli tam aj aj ďalšie dve tutovky, z ktorých sme mali dať góly a mali sme pokojný náskok. Prvý polčas tam bolo všetko, hra, nasadenie. Tak, ako sme si to naplánovali. Druhý polčas už urobila vyššia moc. Ukázalo sa, že Ružomberok, čo sa týka športovej diplomacie, je na vyššej úrovni, ako my. Druhý polčas hodnotiť nebudem a gratulujem domácim.“
