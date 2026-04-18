Slovan našiel hrdinu v podobe Weissa. Jediným gólom v šlágri ho priblížil k titulu

Hráči a fanúšikovia Slovana Bratislava sa radujú z gólu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
Fotogaléria (12)
Hráči a fanúšikovia Slovana Bratislava sa radujú z gólu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. apr 2026 o 19:52
ShareTweet0

Slovan sa priblížil v tabuľke k 60-bodovej hranici.

Niké liga - 6. kolo skupiny o titul

MŠK Žilina - Slovan Bratislava 0:1 (0:0)

Gól: 83. Weiss ml.

Rozhodovali: Kišš – Hancko, Ferenc

ŽK: Kaša, Florea - Ibrahim, Weiss, Blackman

Diváci: 5866

Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer (64. Florea), Bzdyl (80. Ďatko), Szánthó (74. Adang) - Faško (74. Juliš), Roginič, Homent Ruiz (64. Adang)

Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz (86. Wimmer) - Pokorný, Ibrahim (77. Ignatenko) - Barseghjan, Gajdoš (86. Jankovič), Marcelli (63. Weiss) - Griger (77. Mak)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v sobotnom zápase 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na pôde Žiliny 1:0.

O jediný gól stretnutia sa postaral v 83. minúte Vladimír Weiss. Jeho tím vedie tabuľku o sedem bodov pred Dunajskou Stredou, ktorá má k dobru zápas so Spartakom Trnava. “Šošoni“ sú tretí, o dva body pred Spartakom.

Aktívnejšie vstúpili do zápasu hostia, keď trafil Nino Marcelli v 3. minúte žrď a o chvíľu na to museli Žilinčania brániť nebezpečný rohový kop.

Domáci skúšali dlhé nákopy a nebezpečnú situáciu vytvorili po polhodine hry, keď zaváhal priamo pred brankárom Dominikom Takáčom útočník Homet Ruiz.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 6. kolo skupiny o titul)
Hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
Fanúšik Slovana Bratislava v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
Miroslav Káčer (Žilina) a Artur Gajdoš (Slovan) v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
Miroslav Káčer (Žilina) a Artur Gajdoš (Slovan) bojujú o loptu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.
12 fotografií
Svetozar Markovič (Slovan) v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.Miroslav Káčer (Žilina) a Nino Marcelli (Slovan) bojujú o loptu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul.Timotej Hranica (Žilina) a Sandro Plinio Rosa Da Cruz (Slovan) bojujú o loptu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul. Timotej Hranica (Žilina) a Sandro Plinio Rosa Da Cruz (Slovan) bojujú o loptu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul. Polícia dohliada na pochod fanúšikov Slovana Bratislava pred zápasom 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.Polícia dohliada na pochod fanúšikov Slovana Bratislava pred zápasom 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.Polícia dohliada na pochod fanúšikov Slovana Bratislava pred zápasom 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.Polícia dohliada na pochod fanúšikov Slovana Bratislava pred zápasom 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.

„Belasí“ ešte pred prestávkou pohrozili akciou v pohybe v podaní Tigrana Barseghjana a Adama Grigera, no pokus Arména zneškodnil gólman Jakub Badžgoň.

Druhé dejstvo oživili až striedania po vyše hodine hry a práve jeden z náhradníkov Weiss ukázal výstavné sólo, ktoré skončilo v dolnom rohu Badžgoňovej bránky.

Domáci ešte pri rekordnej návšteve v tejto sezóne pohrozili v závere, keď nožničky Marka Roginiča „chytil“ obranca Kenan Bajrič, ale nakoniec vyšli bodovo naprázdno.

Hlasy po zápase

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Gratulujem súperovi k víťazstvu, čo sa týka nás, prvý polčas bol slušný a súperovi sme nedovolili rozprestrieť krídla. Škoda našich situácií, keď sme išli do dobrých kontrových vecí a neboli sme presní. Do druhého polčasu vošiel Slovan lepšie a nedokázali sme sa dostať do tlaku. Pred gólom nevyužil dobrú situáciu Andrei Florea a škoda bola aj pri štandardnej situácii, z ktorej vznikla gólová akcia. Je nám ľúto, že sme stratili body alebo bod, chceli sme odohrať dobrý zápas, a to sa nám podarilo. Bohužiaľ bez bodu.“

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Strašne dôležité víťazstvo s výborným súperom. Za mňa to bol zápas sezóny z pohľadu výkonov aj taktiky. Žilina stále žije v hre o titul a práve preto sú tieto tri body tak dôležité. Na konci sme dovolili Žiline mať dve šance, no do 80. minúty sme boli lepším tímom. Prvý polčas bol fajn z pohľadu taktiky, no ofenzívne sme nedotiahli veci do konca.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči a fanúšikovia Slovana Bratislava sa radujú z gólu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
    Hráči a fanúšikovia Slovana Bratislava sa radujú z gólu v zápase 6. kola nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy v skupine o titul medzi MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan našiel hrdinu v podobe Weissa. Jediným gólom v šlágri ho priblížil k titulu
    dnes 19:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Slovan našiel hrdinu v podobe Weissa. Jediným gólom v šlágri ho priblížil k titulu