Slovan našiel hrdinu v podobe Weissa. Jediným gólom v šlágri ho priblížil k titulu

Niké liga - 6. kolo skupiny o titul
MŠK Žilina - Slovan Bratislava 0:1 (0:0)
Gól: 83. Weiss ml.
Rozhodovali: Kišš – Hancko, Ferenc
ŽK: Kaša, Florea - Ibrahim, Weiss, Blackman
Diváci: 5866
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer (64. Florea), Bzdyl (80. Ďatko), Szánthó (74. Adang) - Faško (74. Juliš), Roginič, Homent Ruiz (64. Adang)
Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz (86. Wimmer) - Pokorný, Ibrahim (77. Ignatenko) - Barseghjan, Gajdoš (86. Jankovič), Marcelli (63. Weiss) - Griger (77. Mak)
Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v sobotnom zápase 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na pôde Žiliny 1:0.
O jediný gól stretnutia sa postaral v 83. minúte Vladimír Weiss. Jeho tím vedie tabuľku o sedem bodov pred Dunajskou Stredou, ktorá má k dobru zápas so Spartakom Trnava. “Šošoni“ sú tretí, o dva body pred Spartakom.
Aktívnejšie vstúpili do zápasu hostia, keď trafil Nino Marcelli v 3. minúte žrď a o chvíľu na to museli Žilinčania brániť nebezpečný rohový kop.
Domáci skúšali dlhé nákopy a nebezpečnú situáciu vytvorili po polhodine hry, keď zaváhal priamo pred brankárom Dominikom Takáčom útočník Homet Ruiz.
„Belasí“ ešte pred prestávkou pohrozili akciou v pohybe v podaní Tigrana Barseghjana a Adama Grigera, no pokus Arména zneškodnil gólman Jakub Badžgoň.
Druhé dejstvo oživili až striedania po vyše hodine hry a práve jeden z náhradníkov Weiss ukázal výstavné sólo, ktoré skončilo v dolnom rohu Badžgoňovej bránky.
Domáci ešte pri rekordnej návšteve v tejto sezóne pohrozili v závere, keď nožničky Marka Roginiča „chytil“ obranca Kenan Bajrič, ale nakoniec vyšli bodovo naprázdno.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Gratulujem súperovi k víťazstvu, čo sa týka nás, prvý polčas bol slušný a súperovi sme nedovolili rozprestrieť krídla. Škoda našich situácií, keď sme išli do dobrých kontrových vecí a neboli sme presní. Do druhého polčasu vošiel Slovan lepšie a nedokázali sme sa dostať do tlaku. Pred gólom nevyužil dobrú situáciu Andrei Florea a škoda bola aj pri štandardnej situácii, z ktorej vznikla gólová akcia. Je nám ľúto, že sme stratili body alebo bod, chceli sme odohrať dobrý zápas, a to sa nám podarilo. Bohužiaľ bez bodu.“
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Strašne dôležité víťazstvo s výborným súperom. Za mňa to bol zápas sezóny z pohľadu výkonov aj taktiky. Žilina stále žije v hre o titul a práve preto sú tieto tri body tak dôležité. Na konci sme dovolili Žiline mať dve šance, no do 80. minúty sme boli lepším tímom. Prvý polčas bol fajn z pohľadu taktiky, no ofenzívne sme nedotiahli veci do konca.“
