Najlepší strelec nedal penaltu, no aj prehra znamenala baráž. Stáli pri mne všetci svätí, vravel

Nestáva sa často, že mužstvo po prehre oslavuje. Hráči MFK Zvolen však po 30. kole MONACObet ligy mali veľkú dôvod na radosť.
Na pôde FC ŠTK 1914 Šamorín síce prehrali 1:3, no udržali si druhé miesto v tabuľke a budúci týždeň ich tak čaká baráž o postup do najvyššej súťaže.
O ich súperovi sa rozhodne v sobotu v poslednom kole nadstavby Niké ligy.
Tlak zviazal nohy
Barážová matematika pred posledným kolom bola jasná. Zvolen mal všetko vo svojich rukách, v prípade výhry v šamorínskom Pomlé sa nemusel zaujímať o zápas konkurenčného Liptovského Mikuláša v Petržalke.
„Za posledné dva roky sme sa stretli prvýkrát so situáciou, že sme museli vyhrať. Hráči si to uvedomovali a mali zviazané nohy,“ vravel pre Sportnet tréner Zvolena Dušan Tóth.
Jeho mužstvo pred týždňom rozstrieľalo žilinské béčko 5:2, hoci za hostí nastúpili aj viacerí hráči z A-tímu.
„Chceli sme hrať podobne ako proti Žiline, ale nejako sa to minulo účinku. Upozorňoval som hráčov na protiútoky Šamorína, na krídelných hráčov a útočníka, a práve oni nám dali gól,“ poznamenal Tóth.
Zvolenčania to pritom mali ideálne rozohraté, v 8. minúte sa ujali vedenia zásluhou Bernarda Petráka.
„Mali sme vynikajúci vstup do zápasu, ale o pár minút sme dostali zo skrumáže vyrovnávajúci gól,“ skonštatoval tréner Zvolena. Prvý presný zásah Šamorína zaznamenal Abov Avetisian.
Medzitým v Petržalke dal v 38. minúte gól Liptovský Mikuláš a presný zásah Mateja Franka znamenal, že v tej chvíli boli na virtuálnom druhom mieste Liptáci.
Z nervozity pramenili chyby
Nezmenilo sa to ani v 59. minúte, keď mohol Zvolen opäť poslať do vedenia Jakub Sylvestr.
Najlepší strelec druhej ligy dal v tejto sezóne už 22 gólov. Postaral sa o takmer polovicu všetkých presných zásahov svojho mužstva (46). V najdôležitejšej chvíli však prestrelil bránku.
„Je najskúsenejší hráč v tíme, zobral na seba zodpovednosť. Nie je to jednoduché, nie vždy to vyjde,“ poznamenal tréner.
VIDEO: Nepremenená penalta Jakuba Sylvestra v zápase Šamorín - Zvolen
Sylvestr nepremenil jedenástku ani dve kolá pred koncom proti Slávii TU Košice, ale vtedy jeho spoluhráč Viktor Tóth dorazil loptu do bránky.
„Teraz to bolo iné. Bol tam väčší tlak, väčší stres,“ zdôrazňoval Dušan Tóth.
Šamorín dokázal po dvoch rýchlych akciách otočiť stav, najprv sa v 72. minúte presadil Oscar Castellano Matallana a o štyri minúty neskôr aj Modou Lamin Marong.
„Bola tam nervozita a prílišné chcenie a z toho vznikali aj chyby,“ vravel tréner Zvolena.
Jeho zverencov však tieto inkasované góly už až tak nemuseli mrzieť, lebo v druhom zápase v 70. minúte Petržalka vyrovnala gólom Vladimíra Bajtoša. V tej chvíli mali Liptovský Mikuláš aj Zvolen rovnaký počet bodov, ale vzájomné zápasy mali lepšie Zvolenčania.
Ak by však Liptáci dali víťazný gól, posunulo by ich to do baráže. Hráči Zvolena si teda definitívne vydýchli až vo chvíli, keď v 90. minúte Naphtalene Frank Appiah rozhodol o výhre Petržalky nad Liptovský Mikulášom.
„Vedeli sme, aký je stav v Petržalke. Boli sme informovaní počas zápasu,“ potvrdil Dušan Tóth.
Pokúsia sa o nemožné
Zvolen v aktuálnej sezóne prekonal všetky očakávania. Pôvodný cieľ bol vyhnúť sa bojom o záchranu. Napokon z toho je druhé miesto.
„O baráž sme nehrali len v tomto zápase. Dôležité boli všetky zápasy v tejto sezóne,“ prízvukoval Dušan Tóth.
Veľkú radosť mal aj Jakub Sylvestr. „Všetci svätí stáli pri mne. Som veľmi rád,“ usmieval sa skúsený kanonier.
„Ideme do baráže a pokúsime sa o nemožné,“ doplnil.
Prvý zápas baráže sa hrá v utorok na pôde druholigistu, odveta bude na programe o týždeň v sobotu na ihrisku súpera.
Zvolenčania spoznajú svojho súpera až po poslednom kole nadstavby Niké ligy. Môže ním byť Prešov, Komárno alebo Skalica.
„Dôležité bude zvládnuť prvý zápas a uvidíme. Treba mať šťastie, kvalitu a odhodlanie. Chalani sa budú chcieť ukázať. Verím tomuto mužstvu,“ vyhlásil Dušan Tóth.
Zvolen pred štyrmi rokmi hral ešte v štvrtej lige. Teraz má obrovskú šancu postúpiť do najvyššej súťaže.
„Nikomu sa o tom ani nesnívalo. Nikto sa nad tým nezamýšľal. A je to tu. Je to o to krajšie,“ uzavrel Dušan Tóth.