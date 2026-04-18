DAC nevzdáva boj o titul. V Podbrezovej rozhodol vďaka penalte

Niké liga - 6. kolo skupiny o titul
Podbrezová - Dunajská Streda 1:2 (1:2)
Góly: 32. Chyla - 30. Gueye, 40. Tuboly (z 11 m)
Rozhodovali: Choreň - Štofik, Bobko
ŽK: Paraj - Kačaraba, Blažek, Diongue, Kapanadze, Gagua
Diváci: 459
Podbrezová: Jurička – Mielke, Lampreht, Paraj – Kováčik (73. Hakobjan), Chyla (60. Štefánik), Palumets (80. Š. Faško), Sanusi (60. Khiminets) – Mrvaljevič, Šiler, Silagadze (60. Galčík)
Dunajská Streda: Popovič – Blažek (87. Modesto), Kačaraba, Nemanič, Mendez – Kapanadze, Tuboly, Ouro (64. Gagua), Gruber (75. Diongue) – Gueye (87. Kukovec), Sylla (64. Kmeť).
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
V 6. kole nadstavby o titul vo futbalovej Niké lige podľahla Podbrezová doma Dunajskej Strede 1:2 a zaknihovala šiestu prehru v rade, keď celkovo nevyhrala už osem súťažných zápasov za sebou.
Tím zo Žitného ostrova si vďaka zisku troch bodov drží druhé miesto v tabuľke.
Domáci v úvode duelu nevyužili niekoľko dobrých možností a tak do vedenia išli hostia, keď sa v 30. min presadil z bezprostrednej blízkosti Gueye.
Železiari odpovedali do dvoch minút presným volejom Chylu z hranice šestnástky, lenže následne vyrobili vzadu chybu, ktorú hasil nedovoleným zákrokom brankár Jurička, z pokutového kopu ho tak prekonal Tuboly.
Po zmene strán tretí gól DAC v podaní Oura neplatil pre ofsajd, lenže Dunajskostredčanov to mrzieť nemuselo, keďže už neinkasovali a záver stretnutia zvládli.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: