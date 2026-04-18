DAC nevzdáva boj o titul. V Podbrezovej rozhodol vďaka penalte

Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól. (Autor: DAC 1904﻿)
Sportnet, TASR|18. apr 2026 o 17:24
Dunajská Streda sa vrátila na druhé miesto.

Niké liga - 6. kolo skupiny o titul

Podbrezová - Dunajská Streda 1:2 (1:2)

Góly: 32. Chyla - 30. Gueye, 40. Tuboly (z 11 m)

Rozhodovali: Choreň - Štofik, Bobko

ŽK: Paraj - Kačaraba, Blažek, Diongue, Kapanadze, Gagua

Diváci: 459

Podbrezová: Jurička – Mielke, Lampreht, Paraj – Kováčik (73. Hakobjan), Chyla (60. Štefánik), Palumets (80. Š. Faško), Sanusi (60. Khiminets) – Mrvaljevič, Šiler, Silagadze (60. Galčík)

Dunajská Streda: Popovič – Blažek (87. Modesto), Kačaraba, Nemanič, Mendez – Kapanadze, Tuboly, Ouro (64. Gagua), Gruber (75. Diongue) – Gueye (87. Kukovec), Sylla (64. Kmeť).

V 6. kole nadstavby o titul vo futbalovej Niké lige podľahla Podbrezová doma Dunajskej Strede 1:2 a zaknihovala šiestu prehru v rade, keď celkovo nevyhrala už osem súťažných zápasov za sebou.

Tím zo Žitného ostrova si vďaka zisku troch bodov drží druhé miesto v tabuľke.

Domáci v úvode duelu nevyužili niekoľko dobrých možností a tak do vedenia išli hostia, keď sa v 30. min presadil z bezprostrednej blízkosti Gueye.

Železiari odpovedali do dvoch minút presným volejom Chylu z hranice šestnástky, lenže následne vyrobili vzadu chybu, ktorú hasil nedovoleným zákrokom brankár Jurička, z pokutového kopu ho tak prekonal Tuboly.

Po zmene strán tretí gól DAC v podaní Oura neplatil pre ofsajd, lenže Dunajskostredčanov to mrzieť nemuselo, keďže už neinkasovali a záver stretnutia zvládli.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

