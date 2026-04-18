Dokonalý vstup Trnavy do zápasu. Výhru si zaistila v prvej polhodine

Radosť hráčov Trnavy po strelení gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. apr 2026 o 17:22
ShareTweet0

Trnava odskočila svojmu súperovi na rozdiel deviatich bodov.

Niké liga - 6. kolo skupiny o titul

Trnava - Michalovce 3:0 (3:0)

Góly: 10., 15. Khorkheli, 30. Gong

Rozhodovali: Dohál – Košecký, Čajka

ŽK: Metsoko, Stojsavljevič (obaja Spartak)

Diváci: 3854

Spartak: Vantruba – Mikovič, Twardzik, Stojsavljevič, Jureškin – Paur (46. Kratochvíl), Laušič – Chorcheli (55. Kudlička), Moiscrapišvili, Gong (72. Škrbo, 83. P. Karhan) – Metsoko (55. Ďuriš).

Michalovce: Jakubech – Ahl (33. Walczak), Čurma, Bednár, Volanakis, Makryjannis – Taylor-Hart (46. Cottrell), Begala (46. Zubairu), Kalemi (21. Ramos) – Lemiško, Brosnan

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad Zemplínom Michalovce v skupine o titul 3:0. O svojom víťazstve rozhodli už v úvodnej polhodine.

Po dvoch centroch z ľavej strany sa v 10. a 15. minúte presadil hlavou Chorcheli. Gruzíncovi najprv posadil gól na hlavu Jureškin a pri druhom góle ho vyzval ku skórovaniu Gong.

Ten zariadil tretí gól „andelov“, keď v 30. minúte dotlačil loptu zblízka do siete po Metsokovom zakončení.

Michalovce cez prestávku frontálne prestriedali a po zmene strán vyrovnali hru, ďalší gól však už v stretnutí nepadol.

Hlasy po zápase

Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Zápas sme začali veľmi dobre, v prvom polčase sme si vytvorili veľa šancí, cítili sme energiu a prepojenie s fanúšikmi. V druhom dejstve sme sa snažili udržať výsledok, je náročné hrať v rovnakej intenzite celý zápas. Udržali sme čisté konto, získali tri body, odviedli sme dobrú prácu.“

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Pred zápasom sme si niečo povedali, ale zostalo to v kabíne a nešlo na ihrisko. U chlapcov som videl strašne veľký rešpekt voči súperovi, takto bez sebavedomia sa v Trnave hrať nedá. Mali sme jednu šancu, ale súper dominoval v každej hernej činnosti. Z tohto pohľadu išiel Spartak zaslúžene do vedenia, ale góly boli podľa mňa jednoduché a zbytočné, dalo sa im predísť. Súper na nás vyvíjal tlak, nevedeli sme si s tým poradiť, prehrávali sme veľa súbojov, z toho som sklamaný. V prvom dejstve nie je veľmi čo hodnotiť. Po zmene strán prišli skúsenejší hráči po zdravotných problémoch. Som rád, že vydržali po zdravotnej stránke. Súper si to ale postrážil a umne si to uhral. Možno keby Ramos znížil, by sme to zdramatizovali.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
    Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
    DAC nevzdáva boj o titul. V Podbrezovej rozhodol vďaka penalte
    dnes 17:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Dokonalý vstup Trnavy do zápasu. Výhru si zaistila v prvej polhodine