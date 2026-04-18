Dokonalý vstup Trnavy do zápasu. Výhru si zaistila v prvej polhodine

Niké liga - 6. kolo skupiny o titul
Trnava - Michalovce 3:0 (3:0)
Góly: 10., 15. Khorkheli, 30. Gong
Rozhodovali: Dohál – Košecký, Čajka
ŽK: Metsoko, Stojsavljevič (obaja Spartak)
Diváci: 3854
Spartak: Vantruba – Mikovič, Twardzik, Stojsavljevič, Jureškin – Paur (46. Kratochvíl), Laušič – Chorcheli (55. Kudlička), Moiscrapišvili, Gong (72. Škrbo, 83. P. Karhan) – Metsoko (55. Ďuriš).
Michalovce: Jakubech – Ahl (33. Walczak), Čurma, Bednár, Volanakis, Makryjannis – Taylor-Hart (46. Cottrell), Begala (46. Zubairu), Kalemi (21. Ramos) – Lemiško, Brosnan
Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad Zemplínom Michalovce v skupine o titul 3:0. O svojom víťazstve rozhodli už v úvodnej polhodine.
Po dvoch centroch z ľavej strany sa v 10. a 15. minúte presadil hlavou Chorcheli. Gruzíncovi najprv posadil gól na hlavu Jureškin a pri druhom góle ho vyzval ku skórovaniu Gong.
Ten zariadil tretí gól „andelov“, keď v 30. minúte dotlačil loptu zblízka do siete po Metsokovom zakončení.
Michalovce cez prestávku frontálne prestriedali a po zmene strán vyrovnali hru, ďalší gól však už v stretnutí nepadol.
Hlasy po zápase
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Zápas sme začali veľmi dobre, v prvom polčase sme si vytvorili veľa šancí, cítili sme energiu a prepojenie s fanúšikmi. V druhom dejstve sme sa snažili udržať výsledok, je náročné hrať v rovnakej intenzite celý zápas. Udržali sme čisté konto, získali tri body, odviedli sme dobrú prácu.“
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Pred zápasom sme si niečo povedali, ale zostalo to v kabíne a nešlo na ihrisko. U chlapcov som videl strašne veľký rešpekt voči súperovi, takto bez sebavedomia sa v Trnave hrať nedá. Mali sme jednu šancu, ale súper dominoval v každej hernej činnosti. Z tohto pohľadu išiel Spartak zaslúžene do vedenia, ale góly boli podľa mňa jednoduché a zbytočné, dalo sa im predísť. Súper na nás vyvíjal tlak, nevedeli sme si s tým poradiť, prehrávali sme veľa súbojov, z toho som sklamaný. V prvom dejstve nie je veľmi čo hodnotiť. Po zmene strán prišli skúsenejší hráči po zdravotných problémoch. Som rád, že vydržali po zdravotnej stránke. Súper si to ale postrážil a umne si to uhral. Možno keby Ramos znížil, by sme to zdramatizovali.“
