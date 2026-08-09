Spartak našiel hrdinu v tínedžerovi, Skalica v tímovosti. Obaja využili voľno Slovana

Na čele tabuľky futbalovej Niké ligy je po neúplnom 3. kole so 7 bodmi trnavský Spartak. Iba o skóre zaostáva Skalica, ktorá sa radovala z historicky prvého ligového víťazstva v Žiline. Na poslednej priečke je bez bodu nováčik z Banskej Bystrice.
Spartak zvíťazil v sobotnom domácom dueli nad Banskou Bystricou 3:0. Trojgólový náskok si vypracoval ešte v prvom polčase, keď sa presadili postupne 17-ročný Dávid Polťák pri svojom ligovom debute v základnej zostave, Gruzínec Luka Chorcheli a aj Timotej Kudlička.
Spartak má po troch kolách na konte sedem bodov a je zatiaľ nezdolaný, zatiaľ čo Dukla zostala po sobotnej remíze Michaloviec jediným tímom bez bodu.
Žilina utrpela prvú prehru v novej sezóne, keď podľahla na domácom trávniku Skalici 1:3. Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka, po troch stretnutiach im patrí so siedmimi bodmi druhá priečka.
Pre Skalicu je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny. Na jej premiérovom triumfe v Žiline sa gólovo podieľali Levan Nonikašvili, Lukáš Šimko a Martin Mášik, za domácich skóroval z bieleho bodu Miroslav Káčer.
Michalovce si pripísali prvý bod v ligovej sezóne za domácu remízu 1:1 s Komárnom. Na presný zásah hosťujúceho Jána Bernáta z prvého polčasu odpovedal gólom z priameho kopu po zmene strán Martin Bednár.
Zápas potom ovplyvnila červená karta brankára Komárna Filipa Dlubáča. Oba tímy si musia na svoj premiérový triumf ešte počkať.
Podbrezová zvíťazila v sobotu na ihrisku Ružomberka vysoko 4:1 a má šesť bodov. Domáci získali v troch dueloch sezóny iba jeden bod.
O presné zásahy hostí sa postarali dvojgólový Peter Kováčik, Radek Šiler a Balsa Mrvaljevič. Za „Ružu“ skóroval iba Vojtěch Hranoš, ktorý bol v 69. minúte po druhej žltej karte vylúčený.
Stretnutia AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava a FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda sú odložené. Hosťujúce tímy využili možnosť dopriať si oddych medzi zápasmi v pohárovej Európe.
Niké liga - 3. kolo
MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 20. Bernát - 63. Bednár
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová 1:4 (1:2)
Góly: 9. Hranoš - 17. a 62. Kováčik, 40. Šiler, 90.+4 Mrvaljevič
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 (3:0)
Góly: 33. Polťák, 39. Chorcheli, 40. Kudlička
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MŠK Žilina - MFK Skalica 1:3 (0:1)
Góly: 54. Káčer (z 11 m) - 3. Nonikašvili, 63. L. Šimko, 85. Mášik
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>