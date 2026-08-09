Spartak našiel hrdinu v tínedžerovi, Skalica v tímovosti. Obaja využili voľno Slovana

Zľava brankár Erik Riška a Mário Hollý (obaja Skalica) sa radujú z víťazstva po zápase 3. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Skalica.
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Zľava brankár Erik Riška a Mário Hollý (obaja Skalica) sa radujú z víťazstva po zápase 3. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Skalica. (Autor: TASR)
TASR|9. aug 2026 o 21:09
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Pozrite si sumár 3. kola Niké ligy.

Na čele tabuľky futbalovej Niké ligy je po neúplnom 3. kole so 7 bodmi trnavský Spartak. Iba o skóre zaostáva Skalica, ktorá sa radovala z historicky prvého ligového víťazstva v Žiline. Na poslednej priečke je bez bodu nováčik z Banskej Bystrice.

Spartak zvíťazil v sobotnom domácom dueli nad Banskou Bystricou 3:0. Trojgólový náskok si vypracoval ešte v prvom polčase, keď sa presadili postupne 17-ročný Dávid Polťák pri svojom ligovom debute v základnej zostave, Gruzínec Luka Chorcheli a aj Timotej Kudlička.

Spartak má po troch kolách na konte sedem bodov a je zatiaľ nezdolaný, zatiaľ čo Dukla zostala po sobotnej remíze Michaloviec jediným tímom bez bodu.

Žilina utrpela prvú prehru v novej sezóne, keď podľahla na domácom trávniku Skalici 1:3. Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka, po troch stretnutiach im patrí so siedmimi bodmi druhá priečka.

Fotogaléria zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno (Niké liga, 3. kolo)
Tréner MFK Zemplín Michalovce Anton Šoltis v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.
Elvis Mashike (Michalovce) a Dominik Špiriak (Komárno) v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.
Dominik Žák (Komárno) a Martin Bednár (Michalovce) v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.
Tréner KFC Komárno Norbert Czibor v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno.
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Ben Cotrell (Michalovce) a Andy Masaryk (Komárno) v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.Adam Krčík (Komárno) a Lukáš Pauschek (Michalovce) v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.Rastislav Korba (Michalovce) a Adam Krčík (Komárno) v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.Dominik Špiriak (Komárno) a Elvis Mashike (Michalovce) v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.

Pre Skalicu je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny. Na jej premiérovom triumfe v Žiline sa gólovo podieľali Levan Nonikašvili, Lukáš Šimko a Martin Mášik, za domácich skóroval z bieleho bodu Miroslav Káčer.

Michalovce si pripísali prvý bod v ligovej sezóne za domácu remízu 1:1 s Komárnom. Na presný zásah hosťujúceho Jána Bernáta z prvého polčasu odpovedal gólom z priameho kopu po zmene strán Martin Bednár.

Zápas potom ovplyvnila červená karta brankára Komárna Filipa Dlubáča. Oba tímy si musia na svoj premiérový triumf ešte počkať.

Podbrezová zvíťazila v sobotu na ihrisku Ružomberka vysoko 4:1 a má šesť bodov. Domáci získali v troch dueloch sezóny iba jeden bod.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - MFK Skalica (Niké liga, 3. kolo)
Hráči Skalice sa radujú z gólu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Skalica.
Marko Roginič (Žilina) a Martin Rýzek (Skalica) bojujú o loptu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.
Adam Morong (Skalica) a František Kóša (Žilina) bojujú o loptu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.
Timotej Hranica (Žilina) a Adam Ravas (Skalica) bojujú o loptu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.
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Marko Roginič (Žilina) a brankár Erik Riška (Skalica) bojujú o loptu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.

O presné zásahy hostí sa postarali dvojgólový Peter Kováčik, Radek Šiler a Balsa Mrvaljevič. Za „Ružu“ skóroval iba Vojtěch Hranoš, ktorý bol v 69. minúte po druhej žltej karte vylúčený.

Stretnutia AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava a FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda sú odložené. Hosťujúce tímy využili možnosť dopriať si oddych medzi zápasmi v pohárovej Európe.

Niké liga - 3. kolo

MFK Zemplín Michalovce - KFC Komárno 1:1 (0:1)

Góly: 20. Bernát - 63. Bednár

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová 1:4 (1:2)

Góly: 9. Hranoš - 17. a 62. Kováčik, 40. Šiler, 90.+4 Mrvaljevič

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica 3:0 (3:0)

Góly: 33. Polťák, 39. Chorcheli, 40. Kudlička

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MŠK Žilina - MFK Skalica 1:3 (0:1)

Góly: 54. Káčer (z 11 m) - 3. Nonikašvili, 63. L. Šimko, 85. Mášik

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
3
2
1
0
6:3
7
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
4
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
1
1
6:7
4
P
V
R
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
1
2
3:7
1
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
0
0
3
0:9
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Zľava brankár Erik Riška a Mário Hollý (obaja Skalica) sa radujú z víťazstva po zápase 3. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Skalica.
    Zľava brankár Erik Riška a Mário Hollý (obaja Skalica) sa radujú z víťazstva po zápase 3. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Skalica.
    Spartak našiel hrdinu v tínedžerovi, Skalica v tímovosti. Obaja využili voľno Slovana
    ne 21:091
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