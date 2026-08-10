ONLINE: MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 3. kolo)

Futbalisti MŠK Považská Bystrica a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 3. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce Púchov (II. liga, MONACObet liga, 3. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
10.08.2026 o 17:00
Považská Bystrica
2:1
(1:0, 1:1)
90+3 minúta
Ukončený
Zlaté Moravce
Prehľad
Góly: 36. Káčerík, 70. Božik – 74. Pudil. ŽK: 90+2. Káčerík (PBY). Rozhodca: Kráľovič – Bereš, Kardelis.
Prenos
Je dobojované! Považská Bystrica víťazí nad ViOnom Zlaté Moravce 2:1. Zlaté Moravce tak utrpeli prvú prehru v sezóne. O góly domácich sa postarali Káčerík a Božik, za hostí už len znižoval veľmi aktívny Pudil.
90+3
Koniec zápasu.
90+2
Žltá karta pre tím MŠK Považská Bystrica (Káčerík).
90+2
Zlaté Moravce prepadli v defenzíve a do samostatného úniku sa dostal Liszka, ale toho vychytal Vasiľ a drží svoj tím v hre.
90+1
Domáci majú k dispozícii štandardnú situáciu zo stredového kruhu a do vápna už mieri aj brankár Vasiľ.
89
Striedanie v tíme MŠK Považská Bystrica:
z ihriska odchádza Beňadik, prichádza Urbaník Š.
z ihriska odchádza Beňadik, prichádza Urbaník Š.
88
Ousaye sa dostal k odrazenej lopte po rohovom kope, ale mieril veľmi nepresne.
88
Rohový kop pre ViOn Zlaté Moravce.
86
Jeden z domácich hráčov vystrelil z ľavej strany, jeho pokus však tesne minul pravú žrď.
84
Striedanie v tíme MŠK Považská Bystrica:
z ihriska odchádza Kotroczó, prichádza Čurik.
Striedanie v tíme FC ViOn Zlaté Moravce:
z ihriska odchádza Duga, prichádza Ousaye.
z ihriska odchádza Kotroczó, prichádza Čurik.
Striedanie v tíme FC ViOn Zlaté Moravce:
z ihriska odchádza Duga, prichádza Ousaye.
82
Domáci držia loptu na polovici ihriska.
79
Kucharčík vystrelil z priameho kopu prudkú strelu po zemi, ktorú však bez problémov chytá Vasiľ.
79
Domáci budú zahrávať priamy kop z približne 30 metrov.
77
Rohový kop pre hostí.
74
Zlaté Moravce dali gól!
ADAM PUDIL sa výborne dostal cez jedného z brániacich hráčov, následne si položil na zem aj brankára Malovca a do odkrytej brány znižuje na 1:2.
ADAM PUDIL sa výborne dostal cez jedného z brániacich hráčov, následne si položil na zem aj brankára Malovca a do odkrytej brány znižuje na 1:2.
73
Striedanie v tíme FC ViOn Zlaté Moravce:
z ihriska odchádza Kutík, prichádza Konopka.
z ihriska odchádza Kutík, prichádza Konopka.
71
Hra je prerušená, nasleduje druhá hydratačná prestávka.
70
Považská Bystrica dala gól!
Domáci učebnicovo zvládli rýchly protiútok. Káčerík následne poslal center do vápna a z prvej, z voleja, RUDOLF BOŽIK zvyšuje na 2:0.
Domáci učebnicovo zvládli rýchly protiútok. Káčerík následne poslal center do vápna a z prvej, z voleja, RUDOLF BOŽIK zvyšuje na 2:0.
66
Striedanie v tíme MŠK Považská Bystrica:
z ihriska odchádza Čelko, prichádza Zemko,
z ihriska odchádza Javorček, prichádza Liszka.
z ihriska odchádza Čelko, prichádza Zemko,
z ihriska odchádza Javorček, prichádza Liszka.
65
Hostia zaváhali v defenzíve, čo sa snažil využiť Kotroczó. Ten si však loptu predkopol príliš ďaleko, a tak sa do šance nedostal.
63
Striedanie v tíme FC ViOn Zlaté Moravce:
z ihriska odchádza Lachowicz, prichádza Kucharík,
z ihriska odchádza Mičuda, prichádza Bugár.
z ihriska odchádza Lachowicz, prichádza Kucharík,
z ihriska odchádza Mičuda, prichádza Bugár.
62
Centrovanú loptu do vápna odhlavičkoval Káčerík na rohový kop.
61
Chaban fauloval Dugu a nasleduje štandardná situácia pre ViOn Zlaté Moravce.
59
Javorček poslal krásnu prienikovú prihrávku na Káčeríka, ktorý sa ocitol sám proti Vasiľovi, no ten loptu vyrazil nad brvno.
58
Domáci výborne napádali rozohrávku hostí. K lopte sa na pravej strane dostal Čelko, ale jeho strelu výborne vychytal Vasiľ.
56
Pudil prenikal po ľavej strane, zbavil sa brániacich hráčov, ale jeho prihrávka mierila len k domácim obrancom.
55
Mynář zastavil prenikajúceho Lachowicza, ale hostia zostávajú pri lopte a budú mať autové vhadzovanie.
53
Akciu domácich prerušuje ofsajd.
52
Pudil to skúsil opäť, tentoraz spoza šestnástky, ale minul bránu.
51
Pudil dostal ďalšiu prihrávku za obranu a rútil sa sám na Malovca, ktorý vybehol. Útočník hostí sa snažil o lob, ale brankár domácich pravou rukou loptu vyrazil.
50
Domáci budú začínať akciu rozohrávkou od brankára Malovca.
47
Bortoli poslal prihrávku do vápna na Pudila, ktorý ešte centroval na zadnú žrď, tam však defenzíva domácich loptu odhlavičkovala na rohový kop.
46
Striedanie v tíme MŠK Považská Bystrica:
z ihriska odchádza Matejčík, prichádza Chaban,
z ihriska odchádza Lipovský, prichádza Bortoli.
z ihriska odchádza Matejčík, prichádza Chaban,
z ihriska odchádza Lipovský, prichádza Bortoli.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 18:02.
Máme za sebou prvý polčas, v ktorom sme videli niekoľko šancí na oboch stranách, no jediný gól prišiel v 36. minúte, keď sa presadil domáci hráč Adrián Káčerík.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
45
Adamkovič si narazil loptu v šestnástke s Lachowiczom. Prvý menovaný následne poslal prihrávku pred bránu na Pudila, ktorému istý gól zabránil zákrokom na bránkovej čiare Káčerík.
43
Po rohovom kope sa k odrazenej lopte dostal jeden z hosťujúcich hráčov, ale lopta napokon letí mimo brány.
43
Rohový kop pre Zlaté Moravce.
42
Z veľkej diaľky a veľmi nepresne to skúšal Lachowicz, Malovec zasahovať nemusel.
40
Duga vystrelil z voleja spoza vápna, ale prestrelil bránu.
39
Pudil opäť nabral rýchlosť, hodil si loptu medzi dvoch obrancov, ale Matejčík ho výborne zastavil.
37
Pudil sa rútil sám na brankára Malovca, hodil si okolo neho loptu, no napokon pri zakončení trafil jedného z brániacich hráčov, ktorý zabránil gólu.
36
Považská Bystrica dala gól!
Mynář poslal center do vápna, ten sa dostal až na zadnú žrď, kde bol hlavičkujúci ADRIÁN KÁČERÍK, a lopta zapadla k ľavej žrdi – 1:0.
Mynář poslal center do vápna, ten sa dostal až na zadnú žrď, kde bol hlavičkujúci ADRIÁN KÁČERÍK, a lopta zapadla k ľavej žrdi – 1:0.
34
Káčerík to teraz skúsil strieľaným centrom na bránu, no Vasiľ loptu vyrazil.
33
Káčerík sa dostal do zakončenia, keď na neho prešiel prízemný center z ľavej strany na zadnú žrď, no v koncovke zlyhal. Nasleduje odkop od brány.
32
Kotroczó vybojoval faul na polovici ihriska. Previnil sa Lachowicz.
31
Prihrávka za obranu nebola presná a pri lopte je brankár Malovec, ktorý sa postará o rozohrávku.
29
Hostia sú s výnimkou pár minút neustále v držaní lopty.
26
Káčerík vybojoval ďalší rohový kop.
25
Hra je prerušená, nasleduje hydratačná prestávka.
23
A ďalšia príležitosť domácich! Tentoraz ju mal Čelko, ktorý po rohovom kope hlavičkoval z hranice malého vápna, ale lopta míňa ľavú žrď.
22
Beňadik predviedol peknú individuálnu akciu po ľavej strane, zbavil sa Mičudu, zakončil na bližšiu žrď a Vasiľ vyráža loptu na rohový kop.
21
Božik sa ocitol sám v malom vápne, dostal prihrávku z pravej strany, no v tutovej šanci netrafil bránu.
20
Hostia to opäť skúsili dlhým nákopom za obranu. Lipovský bežal k lopte, proti nemu vybehol Malovec až na roh šestnástky. Krídelník hostí však okolo neho prešiel a následne poslal prihrávku pred bránu, no Kucharčík loptu zachytil.
17
Hostia majú k dispozícii prvý rohový kop v zápase.
16
Pudil útočil po pravej strane, tienený Matejčíkom. Malovec vybehol z brány a pokus o lob zachytil do rukavíc.
15
Lipovský sa nedokázal predrať cez Matejčíka po ľavej strane, ale ViOn zostáva pri lopte.
13
Dlhá lopta za obranu mierila na Adamkoviča, Malovec však výborne prečítal hru a loptu chytil do rukavíc.
10
Mičuda sa dostal k lopte na pravej strane, všimol si, že Malovec je mimo brány, a tak skúsil vystreliť, no jeho lišiacky pokus letel nad bránu.
9
Duga vybojoval faul v stredovom kruhu.
8
Hostia sa snažia od úvodu držať loptu na svojich kopačkách.
5
Dlhý pas za obranu mieril na Mičudu, ten napokon nedokázal loptu udržať v hre. Výborne mu v tom zabránil domáci obranca a nasleduje odkop od brány.
2
Jeden z hosťujúcich hráčov vyslal strelecký pokus spoza vápna, ale nenarobil problémy brankárovi Malovcovi.
1
Kucharčík sa snažil dostať k prvému streleckému pokusu v zápase, ale jeho zakončenie z vnútra šestnástky bolo zblokované jedným z brániacich hráčov.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MŠK Považská Bystrica: Malovec – Mynář, Kucharčík (C), Matejčík, Kotroczó, Šamaj, Čelko, Beňadik, Javorček, Božik, Káčerík.
Náhradníci: Liszka, Čurik, Urbaník M., Chaban, Urbaník Š., Mašlej, Tancík, Zemko, Baštek.
Tréner: Martin Kuciak.
FC ViOn Zlaté Moravce: Vasiľ – Mičuda, Buhaj, Lachowicz, Pudil, Duga (C), Lipovský, Kutík, Adamkovič, Bagín, Halo.
Náhradníci: Marek, Kucharík, Bugár, Sonko, Konopka, Ousaye, Diop, Bortoli, Maťo.
Tréner: Peter Gaži.
Rozhodca: Kráľovič – Bereš, Kardelis.
MŠK Považská Bystrica: Malovec – Mynář, Kucharčík (C), Matejčík, Kotroczó, Šamaj, Čelko, Beňadik, Javorček, Božik, Káčerík.
Náhradníci: Liszka, Čurik, Urbaník M., Chaban, Urbaník Š., Mašlej, Tancík, Zemko, Baštek.
Tréner: Martin Kuciak.
FC ViOn Zlaté Moravce: Vasiľ – Mičuda, Buhaj, Lachowicz, Pudil, Duga (C), Lipovský, Kutík, Adamkovič, Bagín, Halo.
Náhradníci: Marek, Kucharík, Bugár, Sonko, Konopka, Ousaye, Diop, Bortoli, Maťo.
Tréner: Peter Gaži.
Rozhodca: Kráľovič – Bereš, Kardelis.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní stretnutia 3. kola MONACObet ligy, v ktorom si zmerajú sily MŠK Považská Bystrica a FC ViOn Zlaté Moravce.
Považská Bystrica si v úvodnom kole na domácom ihrisku poradila s Interom Bratislava 3:1 a následne cestovala na ihrisko Pohronia. Tam však už úspešná nebola a prehrala 1:2.
Zlaté Moravce naopak v novom ročníku ešte neokúsili trpkosť prehry. V prvom kole si poradili na pôde Slovana Bratislava B 1:0 a následne remizovali doma proti Lehote pod Vtáčnikom 2:2.
Považská Bystrica si v úvodnom kole na domácom ihrisku poradila s Interom Bratislava 3:1 a následne cestovala na ihrisko Pohronia. Tam však už úspešná nebola a prehrala 1:2.
Zlaté Moravce naopak v novom ročníku ešte neokúsili trpkosť prehry. V prvom kole si poradili na pôde Slovana Bratislava B 1:0 a následne remizovali doma proti Lehote pod Vtáčnikom 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
3
0
0
7:2
9
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
1
0
8:1
7
R
V
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
0
1
3:3
6
V
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
1
1
4:4
4
P
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
R
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
V
P
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
0
1
2
1:3
1
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
3
0
0
3
0:12
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body