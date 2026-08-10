Nováčik tretej ligy bodoval u exdruholigistu. Vlani prvoligoví brankári gól nepustili

V tretej lige Západ mal vlaňajší boj o stupne pre víťazov potrebné napätie snáď počas celej sezóny a lákal najmä titul majstra neľahkej 16-člennej súťaže.
Škoda len, že ešte ani v poslednom kole nebolo úplne isté, kto z bodovo zainteresovaných chce vlastne ísť do finančne oveľa náročnejšej vyššej súťaže, a kto skôr ani nie.
Teraz je v otázke záujmu o druhú najvyššiu slovenskú súťaž všetko jasné v predstihu. Nováčik FC Nitra začal zháňať posily už koncom minulého ročníka, keď sa vo štvrtej lige definitívne striasol strieborného Bolerázu.
Na ceste von z prepadliska sa jeho vedenie činí štvrté prestupové obdobie v rade a teraz už pod Zoborom pracujú s druholigovým kádrom.
O prípadnej MONACObet lige hovorila v minulej sezóne otvorene, no realisticky, iba tretia Prievidza. Tej však chýbali postrácané „remízové“ body, keď zaplatila privysokú nováčikovskú daň za 11 nerozhodných výsledkov.
Teraz teda pribudli do súťaže hneď dvaja zaujímaví adepti. Okrem Nitry ešte aj vlani druholigový Púchov, ktorý určite nebude chcieť zapadnúť medzi treťoligistami.
Ďalší exligisti lákadlom
Príchodom ďalších dvoch bývalých prvoligových miest Nitry a Púchova získala tretia liga ohromný náboj navyše a žreb postavil dve najväčšie lákadlá proti sebe hneď v prvom kole na Považí.
Na najväčší ťahák kola MŠK Púchov – FC Nitra sa chystal podporiť favorita, ktorý hral vlani, paradoxne, o dve súťaže nižšie, aj silný nitriansky fanklub hladných trogárov.
Po historicky najhoršom období s jednou sezónou dokonca bez súťažného futbalu, to myslí ťažko skúšaný prvý profesionálny klub na Slovensku s postupom do MONACObet ligy vážne, vedenie FC Nitra vložilo trénerské kormidlo do rúk zásadového Andreja
Štefanku, ktorý sa bude opierať pri napĺňaní najvyšších cieľov aj o jedenásť letných posíl.
V úplne novej brankárskej dvojici bude jednotkou známy Pavol Bajza, ktorý chytal vlani Niké ligu za Prešov, no a dvojkou je Gregor Tóth z druholigových Zlatých Moraviec.
Do poľa prišli hráči, ako Karol Mondek a Filip Balaj z FC ViOn Zlaté Moravce, Patrik Šurnovský z rakúskeho SV Horn, Adam Šútor z treťoligových Veľkých Ludiniec, Matúš Paukner a Tomáš Hambálek z piatoligového AC Nitra, ktorý sa v lete zlúčil s FC a vznikol tak B-tím FC Nitra.
Z piatoligovej Novej Bane prišli Alex Bucheň a Ondrej Vrábel, no a po dlhšom hernom výpadku sa chce pokúsiť reštartovať kariéru slávny nitriansky odchovanec Miroslav Stoch. Bývalý slovenský reprezentant hral naposledy nižšiu súťaž za český FK Lety, kam sa dostal z treťoligového Motorletu Praha.
Oproti jari už v nadupanom nitrianskom kádri nie sú brankári Ľubomír Krátky a René Žákech, ďalej hráči v poli Daniel Rapavý, Ľubomír Šoky, Frederik Domasta, Pavol Grác, Lukáš Štrauch, Adrián Mokoš, Martin Košťál, Patrik Kuruc, Jozef Sombat a ani legionár Danga.
Zlomom prehra s Interom
Púchovčania vstupujú do tretej ligy po zostupe v diametrálne odlišnom rozpoložení, ako ich náprotivok z ouvertúry sezóny.
Stále iba 30-ročného hlavného trénera MŠK Púchov Patrika Mynářa, ktorý prišiel k mužstvu len šesť kôl pred koncom vlaňajšej druholigovej sezóny, sme sa najskôr spýtali, kedy sa zlomil boj o záchranu a či by dnes urobil niečo inak.
„Problémom bolo, že mužstvu nevyšiel už vstup do sezóny, a že sa ho potom nepodarilo vhodne doplniť. Zostupový chlieb sa však zlomil zrejme štyri kolá pred koncom, keď sme doma prehrali 1:3 s Interom Bratislava.
A áno, šanca ešte bola aj v poslednom kole doma proti Považskej Bytsrici, ktorá však zvíťazila po jednej premenenej štandarkde 1:0. Osobne by som však v samom závere nemenil nič.“
Zo záchrany sa tak tešil blízky sused a priamy konkurent, Bystričania spod Manína.
Prišiel gólman Digaňa
Po tesnom zostupe nebolo istý čas úplne jasné, akým smerom sa bude uberať futbal v bývalom prvoligovom mestečku s 16 622 obyvateľmi, ktoré si získalo sympatie slovenských futbalových fajnšmekrov remízou vtedajšieho Matadoru Púchov v prvom zápase 1. kola Pohára UEFA so španielskym veľkoklubom FC Barcelona (1:1).
„Som rád, že vedenie klubu toto leto udržalo všetkých hráčov okrem jedného, o ktorých som mal z minuloročného kádra záujem. Navyše, mužstvo sme doplnili o zaujímavé posily. Verím, že všetky budú patriť na svojich postoch v tretej lige medzi top futbalistov,“ hovoril presvedčivo kouč červeno-čiernych.
MŠK Púchov získal v letnom prestupovom období zo Žiliny Dominika Šnajdera i perspetívneho Vladimíra Vaľka, ktorý štartoval aj v mládežníckej Lige majstrov.
Posilou na brankárskom poste je zaiste známy 29-ročný Tomáš Digaňa z českej prvoligovej Sigmy Olomouc, ako motor stredu poľa prichádza Mário Boris zo Startu Brno, ďalej z béčka AS Trenčín 18-ročný zadák a zároveň rodák Lubomír Talda a z vlastného dorastu boli preradení Valica, Králik, Orolín, Mušák, Zimen a Valient. Na poslednú chvíľu prišiel z konkurečnej Šale aj Nigérijčan Kingsley Kemakolam Iheme.
Oproti jari už v kádri nefigurujú brankár Vavrúš (Dubnica) a hráči do poľa Leitner (Ružomberok), Martinek (Dubnica), Mynář (Pov. Bystrica), Pobořil (Prešov), Straka (Inter), Goljan (Petržalka), Lacko (Čadca), Traore (Žilina) a Kapuš (Šamorín).
„Trochu nás trápili zranenia, no keď sa vrátia aj poslední dvaja zranení hráči, naše mužstvo bude určite veľmi zaujímavé.“
S čím bude tréner MŠK spokojný povedzme po piatom kole, zisťujeme. „S vedením klubu sme sa o konkrétnych ambíciách nerozprávali, ale určite chceme hrať o špicu tabulky. Tak, aby nám Nitra, ktorá investuje pri svojich nejvyšších ambíciách do mužstva zrejme najviac, príliš bodovo neušla ani po celej jeseni.“
Nitra zahodila tutovky
V premiére sezóny sa na Považí stretli pred peknou návštevou dvaja najväčší ašpiranti na postup, ktorých delili ešte na jar dve súťaže.
MŠK Púchov – FC Nitra 0:0
Diváci: 770
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Na úvod sezóny sa hral dobrý treťoligový futbal, ktorému nechýbali emócie, no gólové korenie áno. V domácej zostave nastúpilo spolu aj so striedajúcimi hráčmi až sedem odchovancov, ktorí sa nešetrili a postupne strhli aj svoje publikum.
Skúsenejší hostia boli stále nebezpečnejší a dostávali sa aj do dobrých šancí. Tri najväčšie však nepremenili Matúš Paukner, Filip Balaj a Michal Klec, no a vynikajúceho Tomáša Digaňu zachránilo raz brvno. Oduševnení domáci by si prehrať nezaslúžili.
Kouč Mynář: Zaslúžená deľba
Po dobrom treťoligovom stretnutí Púchov - Nitra (0:0) sa domácemu koučovi Patrikovi Mynářovi bod nemálil. „Zápas bol síce emočne trochu vypätý, remízový výsledok je však zaslúžený a pre nás cenný.
I keď diváci gól nakoniec nevideli, myslím si, že si prišli na svoje. Na šance to bolo snáď takmer aj vyrovnané, ale musím povedať, že Nitra ich mala o čosi viac a aj vyloženejšie. Hra v poli však bola vyrovnaná a najmä v strede ihriska sme boli o čosi dominantnejší my.“
Hneď v prvom kole na seba narazili dve asi najkvalitnejšie mužstvá a v takých súbojoch sa zápalná šnúra skracuje aj u kluďasov.
„Veď práve, hneď po krátkom oťukávani vzplanuli vášne nečakane rýchlo. To však len dopomohlo k napínavosti vo vývoji, no nejaká nepovolená čiara prekročená snáď ani nebola.“
Až na druhú minútu nastaveného času a vzájomné držanie súpera po krk, za čo rozhodca vylúčil domáceho Adriána Kopičára a hosťujúceho Tomáša Hambáleka, ktorí si skočili do vlasov.
Trénera sme sa spýtali aj na najlepšie výkony v jeho zostave. „Podržal nás brankár Digaňa a dobre zahrala stredová formácia v zložení Kopičár, Boris a Šnajder. A že čo musíme zlepšiť? Premieňanie šancí.“
Patrik Mráz až po obrátke
Prečo nastúpil až po prestávke bývalý prvoligový futbalista Patrik Mráz, zisťujeme ďalej. „Z taktických dôvodov. Nitra hrala s aj o čosi staršími futbalistami, preto sme na nich v prvom polčase nasadili mladších a dravejších futbalistov.
Hneď po obrátke išiel hore Patrik Mráz, bolo ho okamžite cítiť a svojimi vodcovskými schopnosťami dodal ostatným väčšie sebavedomie. Kvôli vleklým zraneniam nám však ešte chýbali útočníci Timotej Vavrík a Vladimír Vaľko, ktorí by inak boli zapojení.“
V šlágri nastúpili na oboch stranách brankárske posily, ktoré prišli v lete z prvoligových kádrov. „To bolo jasne vidieť, to neoklamete. Či Nitran Pavol Bajza, alebo náš Tomáš Digaňa budú ozdobou tretej ligy.
Nitru som videl v niekoľkých prípravných stretnutiach, neprekvapila ma snáď ničím. Kvalitu však určite má, bola futbalová a stále ju pokladám za najvážnejšieho kandidáta na postup.
Mňa však potešilo, že diváci na nás nezanevreli ani po zostupe a prišli na zápas. Hráči išli proti favoritovi nadoraz a postupne ich svojim výkonom strhli aj k povzbudzovaniu,“ zakončil Mynář, ktorého mužstvo najbližšie privíta vlani striebornú Myjavu, proti ktorej vraj pôjde od úvodu iba za víťazstvom.
Cena bodu sa ešte len ukáže
Hlavný tréner FC Nitra Andrej Štefanka sa k bezgólovému zápasu vyjadril nasledovne. „S výsledkom nie som úplne spokojný, pretože do každého zápasu ideme s úmyslom bodovať naplno. V Púchove sme získali jeden plusový bod, ktorého cena sa ukáže, až keď sa začne tabuľka postupne kreovať.
Mrzí ma hlavne, že sme nepremenili ani jednu z troch stopercentných šancí, navyše, trafili sme brvno a brankár Digaňa vytesnil aj tri naše strely zo strednej vzdialeností. Z tohto pohľadu sme mali k víťazstvu bližšie, ako domáci.“
V 30. minúte musel byť kvôli zraneniu vystriedaný defenzívny Lukáš Greššák. „Lukáš je jedným z najskúsenejších lídrov tímu, navyše v strede poľa sa teraz trochu boríme s istými problémami, ale naskočiť boli pripravení ďalší hráči, ktorým dôverujem.“ Hore išiel tvorivý Marek Výbošťok.
V základnej zostave nastúpilo päť letných posíl, ako je s ich výkonmi spokojný kouč, zisťoval Sportnet. „Sme spolu päť týždňov, na lepšie zohratie sa ešte istý čas potrebujú, pracujú však dobre a nateraz som s nimi spokojný.
Určite chceme hrať aj v ďalšom priebehu sezóny ofenzívne a čo možno najviac nátlakovo.“
Miňo Stoch ešte pomôže
V Púchove bolo počuť aj nitriansky fanklub. „Je to náš dvanásty hráč a veľmi sa tešíme z jeho podpory aj na ihriskách súperov.“
Na súpiske nebol Miroslav Stoch, ktorý nastúpil v ten deň v stretnutí štvrtej ligy Topoľčany – FC Nitra B (2:0).
„Miňo potrebuje teraz získavať hlavne zápasovú prax a ja sa teším, že v Topoľčanoch odohral za naše béčko celých 90 minút. Verím, že všetko pôjde podľa plánu a aj on nám ešte pomôže v stretnutiach tretej ligy,“ zakončil optimisticky Andrej Štefanka, ktorého mužstvo privíta túto sobotu Častkovce a potom ide na Myjavu.
Kasana začal hetrikom
Nitiansky nováčik bude bez debaty veľkým lákadlom súťaže, oživením však môže byť aj druhý z novicov OFK Dunajská Lužná, ktorý viedol pod reflektormi na štadióne striebornej Myjavy ešte v 50. minúte 1:0 a mohol aj vyšším rozdielom.
Až potom sa uviedla dvomi gólmi ofenzívna letná posila zo štvrtoligovej Dubnice n/V. Lukáš Slávik a ašpirant „na bedňu“ z kopaníc nakoniec otočil na 3:1.
V úvodnom kole zaujal aj prvý hetrik, ktorý dal za béčko Trenčína už v prvom polčase 18-ročný Fedor Kasana, ktorý tak prispel k domácemu víťazstvu 4:2 nad Šaľou. Kasana začal pododne aj minulú jeseň, počas ktorej bol potom preradený dokonca do nikéligového A-tímu AS.
V druhom kole cestujú mladučkí Trenčania a vlaňajší poloviční majstri aj s posilami z áčka do bratislavskej Rače, ktorá si priviezla z Nových Zámkov nielen bod za remízu 1:1, ale aj dve vylúčené letné posily.