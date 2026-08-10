Koniec po troch zápasoch. Niké liga má prvého odvolaného trénera sezóny

Juraj Jarábek
Juraj Jarábek (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|10. aug 2026 o 13:29 (aktualizované 10. aug 2026 o 13:54)
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S tímom zaznamenal tri prehry.

Tréner Juraj Jarábek skončil na lavičke MFK Dukla Banská Bystrica už po troch kolách novej sezóny 2026/27.

Dukla si v nich pripísala tri prehry a skóre 0:9.

"MFK Dukla Banská Bystrica oznamuje, že dňom 10.8. sme po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu s trénerom Jurajom Jarábkom. Pánovi trénerovi ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a želáme mu veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote," uviedol klub.

Dukla mala po návrate medzi elitu v úvodných troch kolách náročný žreb. Najprv doma privítala Slovan Bratislava, ktorému podľahla 0:4. Nasledovali prehry na pôde Dunajskej Stredy (0:2) a Spartaka Trnava (0:3).

Jarábek prebral mužstvo na začiatku ročníka 2025/2026 po zostupe Banskej Bystrice do druhej najvyššej súťaže. Po suverénnej jeseni bez prehry viedla Dukla súťaž so 16-bodovým náskokom. Postup v najkratšom možnom čase si napokon poistila päť kôl pred koncom.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
3
2
1
0
6:3
7
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
4
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
1
1
6:7
4
P
V
R
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
1
2
3:7
1
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
0
0
3
0:9
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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