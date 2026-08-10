Koniec po troch zápasoch. Niké liga má prvého odvolaného trénera sezóny

Tréner Juraj Jarábek skončil na lavičke MFK Dukla Banská Bystrica už po troch kolách novej sezóny 2026/27.
Dukla si v nich pripísala tri prehry a skóre 0:9.
"MFK Dukla Banská Bystrica oznamuje, že dňom 10.8. sme po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu s trénerom Jurajom Jarábkom. Pánovi trénerovi ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a želáme mu veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote," uviedol klub.
Dukla mala po návrate medzi elitu v úvodných troch kolách náročný žreb. Najprv doma privítala Slovan Bratislava, ktorému podľahla 0:4. Nasledovali prehry na pôde Dunajskej Stredy (0:2) a Spartaka Trnava (0:3).
Jarábek prebral mužstvo na začiatku ročníka 2025/2026 po zostupe Banskej Bystrice do druhej najvyššej súťaže. Po suverénnej jeseni bez prehry viedla Dukla súťaž so 16-bodovým náskokom. Postup v najkratšom možnom čase si napokon poistila päť kôl pred koncom.