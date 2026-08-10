Prvá zmena po troch kolách. Bystričania predstavili nového trénera

Novým trénerom futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica sa stal Daniel Valach.
Doterajší šéftréner projektu (U19 a B-mužstvo) nahradil na lavičke Juraja Jarábka, ktorý skončil vo funkcii po úvodných troch kolách novej sezóny Niké ligy.
Po nevydarenom štarte sme sa rozhodli pre zmenu na poste hlavného trénera A-mužstva.
Vedením mužstva bol poverený doterajší šéftréner projektu (U19 a B-mužstvo) Daniel Valach. Dúfame, že táto zmena bude na prospech veci,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ MFK Dukla Jozef Mores.
„Vážim si prejavenú dôveru a vnímam to ako veľkú šancu. Nerád by som okolo tejto zmeny a svojej osoby robil zbytočný rozruch.
Som skôr mládežnícky tréner, takže to, čo ma čaká, je pre mňa výzva, ktorej sa však nebojím,“ vyhlásil Valach. „Viem, že v prvom rade budem musieť oveľa viac riešiť výsledky.
A momentálne je podľa mňa dôležité nájsť v kabíne vzájomný rešpekt, dôveru a pokoru. Verím, že spolu chytíme spoločnú pozitívnu vlnu,“ vyjadril sa nový tréner A-tímu.
Jarábek prebral mužstvo na začiatku ročníka 2025/2026 po zostupe Banskej Bystrice do druhej najvyššej súťaže.
Po suverénnej jeseni bez prehry viedla Dukla súťaž so 16-bodovým náskokom. Postup do Niké ligy v najkratšom možnom čase si napokon poistila päť kôl pred koncom.
Dukla mala po návrate medzi elitu v úvodných troch kolách náročný žreb. Najprv doma privítala Slovan Bratislava, ktorému podľahla 0:4.
Nasledovali prehry na pôde Dunajskej Stredy (0:2) a Spartaka Trnava (0:3). Po troch kolách bez bodového zisku sa spolupráca 63-ročného Jarábka so staronovým účastníkom Niké ligy skončila po vzájomnej dohode.
„Pánovi trénerovi ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a želáme mu veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote,“ píše sa v stanovisku klubu.