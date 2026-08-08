Ružomberok sa tešil len pár minút. Po úvodnom góle prišiel útlm aj červená karta

Hráči FK Železiarne Podbrezová
Hráči FK Železiarne Podbrezová (Autor: Facebook/FK Železiarne Podbrezová)
Sportnet, TASR|8. aug 2026 o 19:52
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Červenú kartu dostal strelec jediného gólu.

Niké liga - 3. kolo

Ružomberok - Podbrezová 1:4 (1:2)

Góly: 9. Hranos - 17., 62. Kováčik, 40. Šiler

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

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Futbalisti FK Železiarne Podbrezová vyhrali v sobotňajšom stretnutí 3. kola Niké ligy na trávniku MFK Ružomberok 4:1. 

Na svoje konto si tak pripísali druhé víťazstvo a dostali sa na druhé miesto tabuľky. Ružomberok od úvodnej remízy čaká na svoje prvé víťazstvo.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
0
0
2
0:6
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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