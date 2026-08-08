Ružomberok sa tešil len pár minút. Po úvodnom góle prišiel útlm aj červená karta

Niké liga - 3. kolo
Ružomberok - Podbrezová 1:4 (1:2)
Góly: 9. Hranos - 17., 62. Kováčik, 40. Šiler
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
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Futbalisti FK Železiarne Podbrezová vyhrali v sobotňajšom stretnutí 3. kola Niké ligy na trávniku MFK Ružomberok 4:1.
Na svoje konto si tak pripísali druhé víťazstvo a dostali sa na druhé miesto tabuľky. Ružomberok od úvodnej remízy čaká na svoje prvé víťazstvo.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
MFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
0
0
2
0:6
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body