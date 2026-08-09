Fantastický úvod Skalice pokračuje. Po výhre v Žiline sa dotiahla na čelo tabuľky

Niké liga - 3. kolo
Žilina - Skalica 1:3 (0:1)
Gól: 54. Káčer (z 11 m) - 3. Nonikashvilli, 63. Šimko, 85. Mášik
Rozhodovali: Dohál - Vass, Hrebeňár
ŽK: Onyedika, Rýzek, Hollý (všetci Skalica)
Diváci: 1872
MŠK Žilina: Badžgoň - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Hranica (78. Ďatko), Káčer (78. Adang), Bzdyl, Bari - Kóša (78. M. Faško), Roginič (70. Homet), Iľko (82. Florea)
MFK Skalica: Riška - Morong, Rýzek (72. Mášik), Karhan, Suľa - L. Šimko (78. Hollý), Nonikašvili (72. A. Križan), Gulíšek (46. Nagy), Ravas, E. Daniel - Onyedika
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina utrpeli prvú prehru v novej sezóne Niké ligy. V nedeľnom zápase 3. kola podľahli na domácom trávniku MFK Skalica 1:3 a v tabuľke klesli so štyrmi bodmi na šieste miesto.
Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka, po troch stretnutiach im patrí so siedmimi bodmi druhá priečka o skóre za vedúcou Trnavou. Pre Skalicu je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny.
Prvý polčas začali aktívne Žilinčania, v 3. minúty spálil veľkú šancu Bzdyl a z protiútoku zahrmelo na opačnej strane, Onyedika vysunul parádne Nonikašviliho a ten obstrelil Badžgoňa - 0:1.
Zverenci Pavla Staňa pokračovali v ofenzívnom naladení, ale starosti im robila nepresná kombinácia vo finálnej fáze.
V 23. minúte mohol vyrovnať Iľko, no jeho technická krížna strela minula ľavú tyč. Aj druhý polčas otvorila aktívne Žilina a dočkala sa vyrovnania.
VIDEO: Roman Hudec
Po faule na Iľka bol za intervencie VAR-u nariadený pokutový kop, ktorý v 54. minúte Káčer s prehľadom premenil.
V 63. minúte však Nonikašvili vysunul po pravej strane Daniela, ktorý využil zaváhanie žilinskej obrany, našiel presne Šimka a ten vrátil Záhorákom vedenie.
VIDEO: Pavol Staňo
Prekvapujúci výsledok podčiarkol tretím gólom striedajúci Mášik, ktorý v 85. minúte z priameho kopu prestrelil Badžgoňa.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Prvý polčas som nemal hráčom čo vyčítať, chyba pri prvom góle sa môže stať, to je futbal. Zareagovali sme dobre, mali sme veľa dobrých situácií, gól mohol padnúť. Po polčase som bol spokojný. V druhom polčase nám pomohla penalta, zdalo sa, že zápas otočíme, ale potom sme dali súperovi darček, tretí gól nás dostal do kolien. Čiastočne môžem ospravedlniť Badžgoňa, keďže ešte nemal postavený múr a rozhodca situáciu pustil. Skalica si zaslúžene odnáša tri body, dobre bránila, dobre útočila. My sa z toho musíme spamätať, stále je to len začiatok ligy.“
Roman Hudec, tréner Skalice: „V prvom rade musím pochváliť mojich hráčov, po prvý raz sme v Žiline vyhrali. Poznáme princípové veci Žiliny, v týždni sme sa na to pripravili. Cením si to, že sme dali prvý a druhý gól po rýchlych akciách, následne tretí zo štandardky. Som rád, že sme sa bežecky Žiline vyrovnali, čo bolo veľmi dôležité. Ale musím to povedať ešte raz, klobúk dole pred mojimi hráčmi.“
Lukáš Šimko, stredopoliar Skalice a autor víťazného gólu: „Fantastické. Podľa štatistík sme tu ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Ja som prišiel do tímu minulé leto a mali sme takisto veľmi dobrý štart. Síce boli tam nejaké remízy, ale mali sme kopec šancí a kopec príležitostí na to, aby sme mali tie body. Ale bohužiaľ, nezberali sme to v takom plnom počte. Chvalabohu, teraz sa úplne darí. Od zimy to je úplne akoby iný tím a takisto príprava nám vyšla a pokračujeme v tom.“