Fantastický úvod Skalice pokračuje. Po výhre v Žiline sa dotiahla na čelo tabuľky

Hráči Skalice sa radujú z gólu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Skalica.
Fotogaléria (5)
Hráči Skalice sa radujú z gólu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Skalica. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|9. aug 2026 o 18:53
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Žilina prehrala prvý zápas v sezóne.

Niké liga - 3. kolo

Žilina - Skalica 1:3 (0:1)

Gól: 54. Káčer (z 11 m) - 3. Nonikashvilli, 63. Šimko, 85. Mášik

Rozhodovali: Dohál - Vass, Hrebeňár

ŽK: Onyedika, Rýzek, Hollý (všetci Skalica)

Diváci: 1872

MŠK Žilina: Badžgoň - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Hranica (78. Ďatko), Káčer (78. Adang), Bzdyl, Bari - Kóša (78. M. Faško), Roginič (70. Homet), Iľko (82. Florea)

MFK Skalica: Riška - Morong, Rýzek (72. Mášik), Karhan, Suľa - L. Šimko (78. Hollý), Nonikašvili (72. A. Križan), Gulíšek (46. Nagy), Ravas, E. Daniel - Onyedika

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MŠK Žilina utrpeli prvú prehru v novej sezóne Niké ligy. V nedeľnom zápase 3. kola podľahli na domácom trávniku MFK Skalica 1:3 a v tabuľke klesli so štyrmi bodmi na šieste miesto.

Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka, po troch stretnutiach im patrí so siedmimi bodmi druhá priečka o skóre za vedúcou Trnavou. Pre Skalicu je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny.

Prvý polčas začali aktívne Žilinčania, v 3. minúty spálil veľkú šancu Bzdyl a z protiútoku zahrmelo na opačnej strane, Onyedika vysunul parádne Nonikašviliho a ten obstrelil Badžgoňa - 0:1.

Zverenci Pavla Staňa pokračovali v ofenzívnom naladení, ale starosti im robila nepresná kombinácia vo finálnej fáze.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - MFK Skalica (Niké liga, 3. kolo)
Hráči Skalice sa radujú z gólu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Skalica.
Marko Roginič (Žilina) a Martin Rýzek (Skalica) bojujú o loptu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.
Adam Morong (Skalica) a František Kóša (Žilina) bojujú o loptu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.
Timotej Hranica (Žilina) a Adam Ravas (Skalica) bojujú o loptu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.
5 fotografií
Marko Roginič (Žilina) a brankár Erik Riška (Skalica) bojujú o loptu v zápase 3. kola futbalovej Niké ligy.

V 23. minúte mohol vyrovnať Iľko, no jeho technická krížna strela minula ľavú tyč. Aj druhý polčas otvorila aktívne Žilina a dočkala sa vyrovnania.

VIDEO: Roman Hudec

Po faule na Iľka bol za intervencie VAR-u nariadený pokutový kop, ktorý v 54. minúte Káčer s prehľadom premenil.

V 63. minúte však Nonikašvili vysunul po pravej strane Daniela, ktorý využil zaváhanie žilinskej obrany, našiel presne Šimka a ten vrátil Záhorákom vedenie.

VIDEO: Pavol Staňo

Prekvapujúci výsledok podčiarkol tretím gólom striedajúci Mášik, ktorý v 85. minúte z priameho kopu prestrelil Badžgoňa.

Hlasy po zápase

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Prvý polčas som nemal hráčom čo vyčítať, chyba pri prvom góle sa môže stať, to je futbal. Zareagovali sme dobre, mali sme veľa dobrých situácií, gól mohol padnúť. Po polčase som bol spokojný. V druhom polčase nám pomohla penalta, zdalo sa, že zápas otočíme, ale potom sme dali súperovi darček, tretí gól nás dostal do kolien. Čiastočne môžem ospravedlniť Badžgoňa, keďže ešte nemal postavený múr a rozhodca situáciu pustil. Skalica si zaslúžene odnáša tri body, dobre bránila, dobre útočila. My sa z toho musíme spamätať, stále je to len začiatok ligy.“

Roman Hudec, tréner Skalice: „V prvom rade musím pochváliť mojich hráčov, po prvý raz sme v Žiline vyhrali. Poznáme princípové veci Žiliny, v týždni sme sa na to pripravili. Cením si to, že sme dali prvý a druhý gól po rýchlych akciách, následne tretí zo štandardky. Som rád, že sme sa bežecky Žiline vyrovnali, čo bolo veľmi dôležité. Ale musím to povedať ešte raz, klobúk dole pred mojimi hráčmi.“

Lukáš Šimko, stredopoliar Skalice a autor víťazného gólu: „Fantastické. Podľa štatistík sme tu ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Ja som prišiel do tímu minulé leto a mali sme takisto veľmi dobrý štart. Síce boli tam nejaké remízy, ale mali sme kopec šancí a kopec príležitostí na to, aby sme mali tie body. Ale bohužiaľ, nezberali sme to v takom plnom počte. Chvalabohu, teraz sa úplne darí. Od zimy to je úplne akoby iný tím a takisto príprava nám vyšla a pokračujeme v tom.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
3
2
1
0
6:3
7
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
4
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
1
1
6:7
4
P
V
R
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
1
2
3:7
1
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
0
0
3
0:9
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Zľava brankár Erik Riška a Mário Hollý (obaja Skalica) sa radujú z víťazstva po zápase 3. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Skalica.
    Zľava brankár Erik Riška a Mário Hollý (obaja Skalica) sa radujú z víťazstva po zápase 3. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Skalica.
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