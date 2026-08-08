Michalovce sa dočkali prvého strelca v sezóne. Na výhru im to však nestačilo

Niké liga - 3. kolo
Michalovce - Komárno 1:1 (0:1)
Góly: 63. Bednár - 20. Bernát
Rozhodovali: Choreň – Štofik, Cisko
ČK: 73. Dlubáč (Komárno)
ŽK: Lemiško, Volanakis - Domonkos, Pillár, Muritala
Michalovce: Jakubech – Čurma, Dzocenidze, Volanakis, Pauschek - Bednár, Cottrell (83. Cervantes) - Lemiško, Korba (46. Mihhailov), Taylor-Hart (46. Kalemi) - Mashike
Komárno: Dlubáč - Krčík, Špiriak, Šimko, Palán (81. Bayemi) - Masaryk (81. Gavrylenko), Kiss, Domonkos, Bernát (74. Pindroch) - Žák (31. Pillár), Sylvestr (81. Muritala)
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Futbalisti MFK Zemplín Michalovce si v 3. kole Niké ligy pripísali prvý bod v ligovej sezóne za domácu remízu 1:1 s Komárnom.
Na presný zásah hosťujúceho Jána Bernáta z prvého polčasu odpovedal gólom z priameho kopu po zmene strán Martin Bednár.
Zápas potom ovplyvnila červená karta brankára Komárna Filipa Dlubáča, no oba tímy si musia na svoj premiérový triumf ešte počkať.
Bernát sa v 20. minúte presadil po rýchlom brejku do otvorenej obrany Zemplínčanov. Krajný obranca Krčík poslal loptu pred bránu a strelec tretieho gólu Komárna v sezóne to už mal, čo sa týka zakončenia, jednoduché.
VIDEO: Anton Šoltís
Domáce mužstvo pokračovalo v nevýraznom výkone z prvých dvoch zápasov, a to najmä smerom dopredu.
Počas prestávky Anton Šoltis zmenil rozostavenie, avšak ani to neprinieslo výraznejšie zlepšenie.
Naopak Komárno ešte mohlo zvýšiť svoje vedenie. Nestalo sa tak a východniari udreli po priamom kope.
Bednár sa druhýkrát v zápase postavil k rozohrávke štandardnej situácie v nebezpečnom priestore a v 63. minúte poslal loptu do siete.
Stal sa tak prvým strelcom gólu Michaloviec v novej sezóne a hrdinom bol aj na druhej strane, keď ukradol Sylvestrovi gól na bránkovej čiare.
VIDEO: Norbert Czibor
Zápas následne dostal náboj po vylúčení Dlubáča zo 73. minúty. Ten síce odchádzal z ihriska zranený a na nosidlách, no rozhodca mu ukázal červenú kartu za dotyk rukou mimo pokutového územia v súboji s Mashikem.
Stav sa už potom nezmenil a tímy si podelili body. Komárno má za dve remízy na konte o jeden bod viac ako domáci.
Hlasy po zápase
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Spravodlivá remíza. Čakali sme, že budeme pokračovať v dobrom výkone ako proti Žiline, ale prvý polčas nám absolútne nevyšiel. Súper nás dobre zatváral, boli sme roztiahnutí, nevedeli sme sa presadiť, takže tam ani nie je čo hodnotiť. Cez polčas sme urobili nejaké zmeny, ktoré trošku pomohli. Chýbalo mi väčšie sebavedomie, aby to chlapci zobrali na seba a boli viac nebezpeční v súperovej šestnástke. Vyrovnali sme pekným gólom Bednára z priameho kopu, potom sme tam ešte mali nejaké závary, ale rozhodnúť sa nám už nepodarilo. Mali sme veľa strát lôpt, čo nás stálo veľa síl, a tiež nám chýbala kvalita v záverečnej tretine ihriska. Súper mal dobré brejky, mohol ísť do dvojgólového vedenia, takže s remízou môžeme byť spokojní.“
Norbert Czibor, tréner Komárna: „Po tomto priebehu zápasu môžeme byť s bodom spokojní. Prvý polčas bol taktický, úvodných 20 minút bolo bez intenzity. Chceli sme prekvapiť súpera a podarilo sa nám aj skórovať. Po zmene strán domáci zaslúžene vyrovnali, pretože boli lepším tímom. Inkasovali sme po tom, čo sme mohli druhýkrát skórovať, no namiesto toho išli domáci do brejkovej situácie a z priameho kopu vyrovnali. Potom prišla červená karta, tú situáciu som nevidel, musím si to pozrieť, či bola alebo nie. Po vylúčení hrali chlapci obetavo, bojovali a som na nich veľmi hrdý. Som rád, že sme si z Michaloviec zobrali jeden bod.“