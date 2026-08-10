Považania sú doma zatiaľ stopercentní. Vyhrať sa im podarilo aj s Moravcami

MONACObet liga - 3. kolo
MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (1:0)
Góly: 36. Káčerík, 70. Božik - 75. Pudil
Rozhodovali: Kráľovič - Bereš, Kardelis
ŽK: 90.+2 Káčerík
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Považskej Bystrice zvíťazili aj vo svojom druhom domácom zápase v novej sezóne MONACObet ligy.
V pondelkovom stretnutí 3. kola zdolali Zlaté Moravce 2:1 a v tabuľke im patrí piata pozícia so šiestimi bodmi.
Zlaté Moravce utrpeli prvú prehru v ročníku 2026/2027 a sú deviate.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
3
0
0
7:2
9
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
1
0
8:1
7
R
V
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
0
1
3:3
6
V
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
1
1
4:4
4
P
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
R
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
V
P
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
0
1
2
1:3
1
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
3
0
0
3
0:12
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body