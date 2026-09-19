    Molčan opäť našiel recept na Gréka. Sakellaridis hádzal raketu a nezvládal dlhé výmeny

    Alex Molčan v zápase Davis Cupu.
    Fotogaléria (8)
    Alex Molčan v zápase Davis Cupu. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|19. sep 2026 o 13:56
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    Molčan sa so Sakellaridisom stretol aj vlani v Istanbule.

    Davis Cup 2026 - I. svetová skupina

    Slovensko - Grécko 1:0 po 1. dvojhre

    Sobota:

    Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis 6:1, 6:1

    Slovenskí tenisti vedú po úvodnej dvojhre stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 1:0.

    O prvý bod pre výber kapitána Tibora Tótha sa na antuke vo vypredanom košickom NTC postaral Alex Molčan, ktorý zdolal grécku dvojku Stefanosa Sakellaridisa 6:1, 6:1.

    V druhom sobotňajšom singli proti sebe nastúpili Norbert Gombos a bývalá svetová trojka Stefanos Tsitsipas.

    Molčan sa so Sakellaridisom stretol aj vlani v Istanbule, kde zvíťazil 6:2, 6:4.

    Slovenský tenista hrá na antuke v dobrej forme a v košickom NTC sa mohol spoľahnúť aj na podporu domácich fanúšikov.

    Fotogaléria zo zápasu Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis na Davis Cupe 2026 (I. svetová skupina)
    Alex Molčan v zápase Davis Cupu.
    Alex Molčan v zápase Davis Cupu.
    Alex Molčan v zápase Davis Cupu.
    Alex Molčan v zápase Davis Cupu.
    8 fotografií
    Alex Molčan v zápase Davis Cupu.Alex Molčan v zápase Davis Cupu.Na snímke slovenský tenista Alex Molčan sa teší z výhry proti Grékovi Stefanosovi Sakellaridisovi po úvodnej dvojhre stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Grécko v Košiciach v sobotu 19. septembra 2026. Slovensko vyhráva 1:0. Na snímke slovenský tenista Alex Molčan (chrbtom) sa teší s členmi svojho tímu z výhry proti Grékovi Stefanosovi Sakellaridisovi po úvodnej dvojhre stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Grécko v Košiciach v sobotu 19. septembra 2026. Slovensko vyhráva 1:0.

    Priebeh zápasu

    I. set:

    Obaja hráči sa proti sebe postavili druhýkrát, pri prvom meraní síl vlani v Istanbule zvíťazila slovenská jednotka 6:2, 6:4.

    Molčanovi sa podarilo svojho o šesť rokov mladšieho súpera brejknúť hneď v treťom geme. Sakellaridis mu to mohol vrátiť, no vo štvrtej hre svoju prvú príležitosť nevyužil.

    Grék sa v prvom sete trápil aj zdravotne, po páde na antuku sa mu výrazne zhoršil pohyb na dvorci.

    Slovák to využil a v piatom geme získal ďalší brejk. Ten následne potvrdil na podaní a prvý set si vybojoval ďalším ziskom súperovho servisu v siedmej hre.

    II. set:

    V podobnej réžii sa niesol aj začiatok druhého setu, keď sa Molčanovi podarilo udržať si podanie a následne opäť brejknúť Sakellaridisa.

    Dvadsaťdvaročný Grék sa naďalej držal za pravé koleno, ktoré ho limitovalo, a jeho šanca na triumf sa znižovala.

    Molčan si dokázal udržať servis v tretej hre, získať súperovo podanie vo štvrtej a potvrdiť to v piatej.

    Tým sa výrazne priblížil k víťazstvu, ktoré definitívne potvrdil v siedmom geme pri vlastnom podaní.

    Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.

    „Prvé gemy boli náročné pre mňa aj pre súpera, no zvládol som ich podstatne lepšie. Stále som mal navrch na jeho servise a napokon som ho zlomil. Súper sa trápil po fyzickej stránke, niekoľkokrát sa pošmykol a keď som to zbadal, vedel som, že nepustím a budem hrať to, čo mu robí najväčší problém.

    Od stavu 4:1 v prvom sete až do konca zápasu som cítil, že mám zápas pod kontrolou a že som lepší hráč na dvorci,“ zhodnotil prvý set Molčan, ktorého tešili zaplnené košické tribúny.

    „Hrať pred košickým publikom bolo fantastické. Aj keď tribúny nie sú obrovské, boli plné, čo vytváralo pocit veľkého davu. Veľmi si vážim, že ľudia prišli, keďže na východe sa hrá Davisov pohár po 24 rokoch a ľudia to neberú ako samozrejmosť. Hralo sa mi skvele a prišlo veľa ľudí,“ dodal rodák z Prešova.

    Na víťaza čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.

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