ONLINE: KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
19.09.2026 o 20:30
9. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 9. kola Niké ligy, v ktorom Komárno hostí Slovan Bratislava. Úvodný výkop je naplánovaný na 20:30.
Komárnu patrí v tabuľke 10. priečka so ziskom 5 bodov. Na deviatu Banskú Bystricu stráca dva body. Komárno je jediný tím, ktorý v tejto sezóne ešte nevyhral a spomedzi všetkých mužstiev nastrieľal najmenej gólov, v ôsmich dueloch ich dal sedem. Komárňania zaznamenali tri remízy po sebe, v minulom kole remizovali na ihrisku Podbrezovej 1:1.
Slovan sa nachádza na 4. mieste, doposiaľ nazbieral 13 bodov. Na tretiu Žilinu stráca štyri body, má však zápas k dobru. Belasí v Niké lige nebodovali naplno v troch po sebe idúcich dueloch. Michalovciam podľahli 1:2, Dunajskej Strede 0:2, v minulom kole remizovali doma so Žilinou 3:3.
Komárnu patrí v tabuľke 10. priečka so ziskom 5 bodov. Na deviatu Banskú Bystricu stráca dva body. Komárno je jediný tím, ktorý v tejto sezóne ešte nevyhral a spomedzi všetkých mužstiev nastrieľal najmenej gólov, v ôsmich dueloch ich dal sedem. Komárňania zaznamenali tri remízy po sebe, v minulom kole remizovali na ihrisku Podbrezovej 1:1.
Slovan sa nachádza na 4. mieste, doposiaľ nazbieral 13 bodov. Na tretiu Žilinu stráca štyri body, má však zápas k dobru. Belasí v Niké lige nebodovali naplno v troch po sebe idúcich dueloch. Michalovciam podľahli 1:2, Dunajskej Strede 0:2, v minulom kole remizovali doma so Žilinou 3:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
5
2
1
21:16
17
R
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body