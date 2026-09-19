ONLINE: 4. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (rovinatá - 197,5 km)

Jubilejný 70. ročník etapových pretekov Okolo Slovenska 2026 pokračuje dnes 4. etapou podujatia.
- 4. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- Program, etapy, výsledky na Okolo Slovenska 2026
- Kompletná trasa na Okolo Slovenska 2026
Najdlhšia etapa sa začne v Beluši pri Púchove. Cieľ uvidíme v Galante
Profil etapy má rovinatý charakter. Pelotón si dnes oddýchne od stúpaní.
V Dolnej Krupe a Borovej uvidíme dve rýchlostné prémie, kde budú pretekári môcť zabojovať nielen o body do šprintérskej súťaže, ale aj o bonifikačné sekundy.
Prémie môžu byť zaujímavé aj pre jazdcov na celkové poradie, ktorí budú chcieť získať bonusové sekundy pred kráľovskou etapou s dojazdom na Kráľovú hoľu.
Paul Magnier dostane príležitosť na tretí etapový triumf.
Najväčšími konkurentmi lídra bodovacej súťaži by mali byť Matteo Milan (Groupama - FDJ United), Liam Slock (Lotto Intermarché), Jenthe Biermans (Cofidis) alebo Thomas Capra (Bahrain Victorious Development Team).
Dres pre najlepšieho Slováka si opäť oblečie Samuel Novák.
Preteky sledujte spolu s nami cez náš online prenos.
ONLINE PRENOS: Okolo Slovenska 2026 - 4. etapa dnes (cyklistika, výsledky, sobota, NAŽIVO)
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ŠTART: Vítame vás pri textovom prenose. Tretia etapa podujatia má plánovaný štart o 12.40 hod.