    ONLINE: 4. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (rovinatá - 197,5 km)

    4. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes. Sledujte preteky LIVE.
    4. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes. Sledujte preteky LIVE. (Autor: © Ján Melicher)
    Jakub Hlubek|19. sep 2026 o 08:58 (aktualizované 19. sep 2026 o 09:12)
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026.

    Jubilejný 70. ročník etapových pretekov Okolo Slovenska 2026 pokračuje dnes 4. etapou podujatia.

    Najdlhšia etapa sa začne v Beluši pri Púchove. Cieľ uvidíme v Galante

    Profil etapy má rovinatý charakter. Pelotón si dnes oddýchne od stúpaní.

    V Dolnej Krupe a Borovej uvidíme dve rýchlostné prémie, kde budú pretekári môcť zabojovať nielen o body do šprintérskej súťaže, ale aj o bonifikačné sekundy.

    Prémie môžu byť zaujímavé aj pre jazdcov na celkové poradie, ktorí budú chcieť získať bonusové sekundy pred kráľovskou etapou s dojazdom na Kráľovú hoľu.

    Paul Magnier dostane príležitosť na tretí etapový triumf.

    Najväčšími konkurentmi lídra bodovacej súťaži by mali byť Matteo Milan (Groupama - FDJ United), Liam Slock (Lotto Intermarché), Jenthe Biermans (Cofidis) alebo Thomas Capra (Bahrain Victorious Development Team).

    Dres pre najlepšieho Slováka si opäť oblečie Samuel Novák.

    Dvojka
    Kde sledovať Okolo Slovenska v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Preteky sledujte spolu s nami cez náš online prenos.

    ONLINE PRENOS: Okolo Slovenska 2026 - 4. etapa dnes (cyklistika, výsledky, sobota, NAŽIVO)

    /pre zobrazenie nových správ aktualizujte stránku (F5)/

    ŠTART: Vítame vás pri textovom prenose. Tretia etapa podujatia má plánovaný štart o 12.40 hod.

    Cyklistika

    Cyklistika

    4. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes. Sledujte preteky LIVE.online
    4. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes. Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 4. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (rovinatá - 197,5 km)
    dnes 08:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»ONLINE: 4. etapa na Okolo Slovenska 2026 dnes LIVE (rovinatá - 197,5 km)