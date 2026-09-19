ONLINE: Gombos - Tsitsipas dnes, Davis Cup LIVE (I. svetová skupina)

Norbert Gombos nastúpi dnes v druhej dvojhre stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku.
Jeho súperom bude bývalá svetová trojka Stefanos Tsitsipas, aktuálne 51. hráč rebríčka ATP.
Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Norbert Gombos - Stefanos Tsitsipas (tenis, Davis Cup, 1. svetová skupina, Slovensko - Grécko, výsledky, sobota, naživo)
Davis Cup 2026
19.09.2026 o 14:00
2. kolo
Gombos
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Tsitsipas
Prenos
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Davis Cupu, keď sa v rámci I. svetovej skupiny postaví proti sebe Slovensko a Grécko.
V druhom vystúpení sa v rámci dvojhry predstaví Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas.
V druhom vystúpení sa v rámci dvojhry predstaví Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00.