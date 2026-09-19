    ONLINE: Gombos - Tsitsipas dnes, Davis Cup LIVE (I. svetová skupina)

    Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Norbert Gombos.
    Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Norbert Gombos. (Autor: TASR)
    Sportnet|19. sep 2026 o 11:00
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    Sledujte s nami online prenos zo zápasu 1. svetovej skupiny Davis Cupu 2026: Norbert Gombos - Stefanos Tsitsipas.

    Norbert Gombos nastúpi dnes v druhej dvojhre stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku.

    Jeho súperom bude bývalá svetová trojka Stefanos Tsitsipas, aktuálne 51. hráč rebríčka ATP.

    Šport
    Kde dnes sledovať Davis Cup v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Norbert Gombos - Stefanos Tsitsipas (tenis, Davis Cup, 1. svetová skupina, Slovensko - Grécko, výsledky, sobota, naživo)

    Davis Cup  2026
    19.09.2026 o 14:00
    2. kolo
    Gombos
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Tsitsipas
    Prenos
    Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Davis Cupu, keď sa v rámci I. svetovej skupiny postaví proti sebe Slovensko a Grécko.

    V druhom vystúpení sa v rámci dvojhry predstaví Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00.
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