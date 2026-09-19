ONLINE: FC Tatran Prešov - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
19.09.2026 o 18:00
9. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Prehľad
Rozhodca: Valent – Zemko, Tokoš..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 9. kola MONACObet ligy medzi FC TATRAN Prešov a FC ŠTK 1914 Šamorín.
FC TATRAN Prešov
V Prešove vzplanuli vášne po prehre so Zlatými Moravcami. Tentoraz nielen hráči, ale aj vedenie klubu si vypočuli výčitky členov verného fanklubu. Tatran následne hral na ihrisku Malženíc. Výkonom však vôbec neoslnil ani jeden tím, no zeleno-bieli zvíťazili 1:0 na základe zvládnutej štandardnej situácie so signálom. Sieť rozvlnil útočník Matej Franko. Uvidíme, či sa hráči poučili a či ich naštartujú minulotýždňové tri body.
FC ŠTK 1914 Šamorín
Šamorín je jednoznačne veľkým prekvapením ročníka. Mužstvu staronového trénera Michala Kuruca sa darí aj v Slovnaft Cupe. Poďme ale k lige. Iba Lehota pod Vtáčnikom šokovala aktuálne druhý celok tabuľky. Séria Šamorína už mohla byť minulosťou pred týždňom, no súboj s Galantou sa podarilo zvrátiť v hodine dvanástej. Každopádne sa očakáva kvalitný výkon v metropole Šariša.
FC TATRAN Prešov
V Prešove vzplanuli vášne po prehre so Zlatými Moravcami. Tentoraz nielen hráči, ale aj vedenie klubu si vypočuli výčitky členov verného fanklubu. Tatran následne hral na ihrisku Malženíc. Výkonom však vôbec neoslnil ani jeden tím, no zeleno-bieli zvíťazili 1:0 na základe zvládnutej štandardnej situácie so signálom. Sieť rozvlnil útočník Matej Franko. Uvidíme, či sa hráči poučili a či ich naštartujú minulotýždňové tri body.
FC ŠTK 1914 Šamorín
Šamorín je jednoznačne veľkým prekvapením ročníka. Mužstvu staronového trénera Michala Kuruca sa darí aj v Slovnaft Cupe. Poďme ale k lige. Iba Lehota pod Vtáčnikom šokovala aktuálne druhý celok tabuľky. Séria Šamorína už mohla byť minulosťou pred týždňom, no súboj s Galantou sa podarilo zvrátiť v hodine dvanástej. Každopádne sa očakáva kvalitný výkon v metropole Šariša.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
P
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
V
V
V
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
V
V
R
P
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
V
P
V
R
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
4
1
3
10:11
13
V
P
P
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
P
V
P
V
R
8
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
3
3
3
10:7
12
R
V
V
P
P
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
V
R
R
P
V
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
11
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
P
V
V
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
2
4
11:12
8
V
P
R
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
2
1
5
10:12
7
P
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
P
P
P
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
0
3
5
5:13
3
P
P
R
P
R
16
MFK BytčaMFK Bytča
8
1
0
7
5:23
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body