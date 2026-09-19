Nováčik z Bytče sa odlepil z dna tabuľky. Malženice uspeli na pôde súpera

Futbalisti Bytče oslavujú gól.
Futbalisti Bytče oslavujú gól. (Autor: MFK BYTČA)
Sportnet, TASR|19. sep 2026 o 18:30
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Humenné remizovalo s Interom Bratislava.

Futbalisti Bytče zvíťazili v domácom stretnutí 9. kola MONACObet ligy nad FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:1.

Po sobotnom triumfe má nováčik na konte šesť bodov a odlepil sa z dna tabuľky, kde ho vystriedal Zvolen.

Ten prišiel o jednogólové vedenie z prvého polčasu a podľahol na domácom ihrisku Malženiciam 1:2. Humenné remizovalo s Interom Bratislava 1:1.

MONACObet liga - 9. kolo:

MFK Bytča - FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:1 (1:0)

Góly: 35. Čongrády, 78. Pavlík - 72. Jatta. Rozhodcovia: Mano - Mihalík, Farkaš, ŽK: Danuelasa, Gaňa - Čeprakov, Hodúr, Ovšonka, 410 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Humenné - FK Inter Bratislava 1:1 (1:0)

Góly: 40. Bamburák - 56. Tóth. Rozhodcovia: Gnip - Kuba, Krško, ŽK: Lazár, Komjatý, Straka, Maťaš, Višnevskij, Sarr, Silva - Mihálek, Tóth, Kubovič, Bellás

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Zvolen - OFK Dynamo Malženice 1:2 (1:0)

Góly: 13. Vrekič - 54. Kadi, 84. Gabriel. Rozhodcovia: Čiernik - Cisko, Gallik, ŽK: Daniel, Kajsin, Onuoha - Šarmír, Krajčovič, Horvát, Kadi, 225 divákov.

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
P
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
V
V
V
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
V
V
R
P
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
9
3
4
2
14:12
13
P
V
P
V
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
4
1
3
10:11
13
V
P
P
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
P
V
P
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
9
3
3
3
17:11
12
R
V
R
R
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
3
3
3
10:7
12
R
V
V
P
P
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
2
4
3
13:11
10
R
P
R
P
P
11
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
P
V
V
V
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
12:13
10
V
P
P
V
P
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
2
4
11:12
8
V
P
R
R
V
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
2
1
6
6:13
7
R
P
P
P
V
15
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
9
2
0
7
7:24
6
V
P
P
P
V
16
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
9
0
3
6
6:15
3
P
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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