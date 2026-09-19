Nováčik z Bytče sa odlepil z dna tabuľky. Malženice uspeli na pôde súpera

Futbalisti Bytče zvíťazili v domácom stretnutí 9. kola MONACObet ligy nad FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:1.
Po sobotnom triumfe má nováčik na konte šesť bodov a odlepil sa z dna tabuľky, kde ho vystriedal Zvolen.
Ten prišiel o jednogólové vedenie z prvého polčasu a podľahol na domácom ihrisku Malženiciam 1:2. Humenné remizovalo s Interom Bratislava 1:1.
MONACObet liga - 9. kolo:
MFK Bytča - FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:1 (1:0)
Góly: 35. Čongrády, 78. Pavlík - 72. Jatta. Rozhodcovia: Mano - Mihalík, Farkaš, ŽK: Danuelasa, Gaňa - Čeprakov, Hodúr, Ovšonka, 410 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Humenné - FK Inter Bratislava 1:1 (1:0)
Góly: 40. Bamburák - 56. Tóth. Rozhodcovia: Gnip - Kuba, Krško, ŽK: Lazár, Komjatý, Straka, Maťaš, Višnevskij, Sarr, Silva - Mihálek, Tóth, Kubovič, Bellás
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Zvolen - OFK Dynamo Malženice 1:2 (1:0)
Góly: 13. Vrekič - 54. Kadi, 84. Gabriel. Rozhodcovia: Čiernik - Cisko, Gallik, ŽK: Daniel, Kajsin, Onuoha - Šarmír, Krajčovič, Horvát, Kadi, 225 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>