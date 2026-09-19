ONLINE: FC Košice - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

Futbalisti FC Košice a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC Košice - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
19.09.2026 o 18:00
9. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prenos
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 9. kola Niké ligy, v ktorom Košice hostia Ružomberok. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.
Košice sa nachádzajú na 7. mieste, na konte majú 9 bodov. Na šieste Michalovce strácajú jeden bod, na piatu Podbrezovú dva body a majú zápas k dobru. Košičania striedajú lepšie duly s horšími, v minulom kole prehrali na ihrisku Spartaka Trnava 2:5, kolo predtým zdolali pred vlastnými fanúšikmi Banskú Bystricu 3:0.
Ružomberku patrí predposledná 11. priečka so ziskom 5 bodov. Má rovnaký počet bodov, ako desiate Komárno. Posledný Trenčín ich má tiež päť, ale odohral o duel menej. Ružomberčania zaznamenali v minulom kole prvú výhru v sezóne, doma zvíťazili nad Michalovcami 3:0. Gólovo sa presadili Tučný, Bačík a Hranoš.
Košice sa nachádzajú na 7. mieste, na konte majú 9 bodov. Na šieste Michalovce strácajú jeden bod, na piatu Podbrezovú dva body a majú zápas k dobru. Košičania striedajú lepšie duly s horšími, v minulom kole prehrali na ihrisku Spartaka Trnava 2:5, kolo predtým zdolali pred vlastnými fanúšikmi Banskú Bystricu 3:0.
Ružomberku patrí predposledná 11. priečka so ziskom 5 bodov. Má rovnaký počet bodov, ako desiate Komárno. Posledný Trenčín ich má tiež päť, ale odohral o duel menej. Ružomberčania zaznamenali v minulom kole prvú výhru v sezóne, doma zvíťazili nad Michalovcami 3:0. Gólovo sa presadili Tučný, Bačík a Hranoš.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
5
2
1
21:16
17
R
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body