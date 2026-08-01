Takmer dokonalá otočka Trenčína. Košice odčinili zlý druhý polčas gólom v úplnom závere

Niké liga - 2. kolo
Košice - Trenčín 3:3 (2:0)
Góly: 15. Čerepkai, 35. Kakay, 90. Kóša - 48. Paur, 71. Mikulaj, 84. Eynel Soares (z 11 m)
Rozhodcovia: Sučka - Straka, Halíček
ŽK: Magda, Kóša - Diouf, Paur
Diváci: 3749
Košice: Dabrowski - Magda (85. Zsigmund), Kružliak, Kóša - Kakay (85. Vrábeľ), Gallovič, Lichý, Palumets (72. Mateáš), Madleňák - Čerepkai (72. Sovič), Maraš (60. Rehuš)
Trenčín: Sláviček - Jovanovič, Križan, Diouf (46. Paur), Skovajsa - Hájovský, Pávek, Poom - Kam (68. Gonzalez), Mikulaj, Eynel Soares (87. Adamkovič)
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Futbalisti FC Košice a AS Trenčín remizovali 3:3 v sobotňajšom zápase 2. kola Niké ligy. Pre oba tímy to bola druhá remíza v sezóne.
O deľbe bodov rozhodol v 90. minúte košický obranca Sebastián Kóša, ktorý gólom na 3:3 reagoval na trenčiansky obrat z 0:2 na 3:2.
Ani na štvrtý pokus sa futbalistom FC Košice nepodarilo zvíťaziť v prvom domácom zápase sezóny.
Hlavný rozhodca signalizoval už v 20. sekunde pokutový kop pre domácich po údajnej ruke Skovajsu, no VAR odhalil, že nedošlo k porušeniu pravidiel.
Košičania boli v prvom polčase ofenzívne aktívnejší a do vedenia išli v 15. minúte. Čerepkai sa v šestnástke efektne dostal cez protihráča a zblízka prekonal brankára Slávička - 1:0.
Domáci mali naďalej herne navrch, hralo sa najmä na polovici Trenčína, ktorý sa len sporadicky dostával k ofenzívnym akciám.
V 35. minúte vyšiel domácim protiútok, v ktorom Kakay najskôr trafil iba do žrde, no následne dorazil loptu - 2:0.
Tréner hostí siahol po zmene strán iba k jednej zmene, no tá sa mu okamžite vyplatila. Striedajúci Paur zužitkoval center Eynela Soaresa a v 48. minúte znížil na 1:2.
Hostí gól povzbudil a v 55. minúte bol Poom blízko k vyrovnaniu, no Dabrowski podržal Košičanov.
Tí síce následne vyrovnali hru, no Trenčania cítili šancu vyrovnať a to sa im podarilo v 71. minúte, keď Mikulaj hlavou jemne tečoval center Eynela Soaresa - 2:2.
Trenčania dokonali otočku po tom, čo Eynel Soares z penalty potrestal ruku domáceho hráča - 2:3.
Domáci sa však nevzdali, tribúny ich hnali za vyrovnaním a po centri Soviča skóroval Kóša - 3:3.
Hlasy po zápase
Peter Černák, tréner FC Košice: „Ťažko sa mi hodnotí tento zápas. V prvom polčase sme mali príležitosti na to, aby sme to uzavreli gólom na 3:0. Nezachytili sme vstup do druhého polčasu, keď sa súper dostal do zápasu. Napokon sme to dotiahli aspoň na remízu, ktorá sa nám máli. Na základe predvedenej hry sme mali zvíťaziť. Myslím si, že sme mali získať tri body.“
Roman Čerepkai, strelec prvého gólu Košíc: „Zápas sme mali výborne rozohratí, prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Napokon sme si to takmer prehrali sami v druhom polčase. Neboli sme aktívni, nenapádali sme. Trenčín už nemal čo stratiť, my sme sa zatiahli a menej pressovali. Súper sa do šancí dostával cez krídla a boli z toho aj góly.“
Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: „Prvý polčas bol pre nás veľmi zlý, spravili sme v ňom veľa individuálnych chýb a súper ich potrestal. V druhom sme sa vrátili do zápasu kontaktným gólom. Chýbalo nám viacero hráčov pre zdravotné problémy. Musím pochváliť svoj tím, pretože ukázal charakter a súdržnosť. Dokázali sme bodovať proti silnému súperovi.“
Jakub Paur, strelec prvého gólu Trenčína: „Košice mali v prvom polčase veľa šancí, my sme nič neukázali. Potom sme si niečo povedali a už to vyzeralo inak. Škoda, že sme to neudržali po otočke, no Košice si asi zaslúžili vyrovnať. Po druhom polčase sa niečo zmenilo aj v hlavách hráčov, robili sme veci, ktoré sme chceli.“