Čo zápas, to gól. Ramadan pokračuje v útočnej chuti, presadil sa aj proti nováčikovi

Radosť hráčov Dunajskej Stredy.
Radosť hráčov Dunajskej Stredy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. aug 2026 o 18:56
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Dunajská Streda si pripísala prvú výhru v domácej súťaži.

Niké liga - 2. kolo

DAC Dunajská Streda - Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)

Góly: 25. Trusa (z 11 m), 55. Ramadan

Rozhodovali: Ruc – Štrbo, Kuba

ŽK: Sylla - Szánthó

Diváci: 3452

Dunajská Streda: Filipe - Trontelj, Kacharaba (46. Blažek), Nemanič, Juklerod (62. Modesto) - Sylla, Diongue, Jenčuš (80. Bationo), Ramadan (62. Owusu) - Trusa, Gagua (62. Udvaros)

Banská Bystrica: Trefil – Tóth (60. Šikula), Bakaľa, Willwéber, Kazeem Soliu (83. Aalbi) – Richtárech (60. Považanec), Slebodník, Siviček (60. Acosta) – Hanes (73. Veselovský), Polievka, Szánthó

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku Niké ligy. 

V nedeľnom dueli 2. kola zdolali doma nováčika MFK Dukla Banská Bystrica 2:0. Hostia sú naďalej bez bodu a gólu na poslednom mieste tabuľky.

Už na konci prvej minúty mohol Ramadan otvoriť skóre, no trafil iba konštrukciu brány. V 25. minúte prenikajúci Jukleröd trafil v pokutovom území do ruky Tótha.

Rozhodca po preskúmaní videa nariadil pokutový kop, ktorý Trusa bezpečne premenil – 1:0.

Druhý polčas začali lepšie hostia, no gól strelila Dunajská Streda. V 55. minúte sa DAC dostal do protiútoku, na ktorého konci Ramadan zakončil presne – 2:0.

Tretí gól Dunajskej Stredy mohol prísť v 86. minúte, keď sa Udvaros ocitol sám pred Trefilom, brankár však jeho strelu bravúrne zneškodnil.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
0
0
2
0:6
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Radosť hráčov Dunajskej Stredy.
    Radosť hráčov Dunajskej Stredy.
    Čo zápas, to gól. Ramadan pokračuje v útočnej chuti, presadil sa aj proti nováčikovi
    dnes 18:56
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    Domov»Futbal»Slovensko»Čo zápas, to gól. Ramadan pokračuje v útočnej chuti, presadil sa aj proti nováčikovi