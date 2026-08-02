Čo zápas, to gól. Ramadan pokračuje v útočnej chuti, presadil sa aj proti nováčikovi

Niké liga - 2. kolo
DAC Dunajská Streda - Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)
Góly: 25. Trusa (z 11 m), 55. Ramadan
Rozhodovali: Ruc – Štrbo, Kuba
ŽK: Sylla - Szánthó
Diváci: 3452
Dunajská Streda: Filipe - Trontelj, Kacharaba (46. Blažek), Nemanič, Juklerod (62. Modesto) - Sylla, Diongue, Jenčuš (80. Bationo), Ramadan (62. Owusu) - Trusa, Gagua (62. Udvaros)
Banská Bystrica: Trefil – Tóth (60. Šikula), Bakaľa, Willwéber, Kazeem Soliu (83. Aalbi) – Richtárech (60. Považanec), Slebodník, Siviček (60. Acosta) – Hanes (73. Veselovský), Polievka, Szánthó
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku Niké ligy.
V nedeľnom dueli 2. kola zdolali doma nováčika MFK Dukla Banská Bystrica 2:0. Hostia sú naďalej bez bodu a gólu na poslednom mieste tabuľky.
Už na konci prvej minúty mohol Ramadan otvoriť skóre, no trafil iba konštrukciu brány. V 25. minúte prenikajúci Jukleröd trafil v pokutovom území do ruky Tótha.
Rozhodca po preskúmaní videa nariadil pokutový kop, ktorý Trusa bezpečne premenil – 1:0.
Druhý polčas začali lepšie hostia, no gól strelila Dunajská Streda. V 55. minúte sa DAC dostal do protiútoku, na ktorého konci Ramadan zakončil presne – 2:0.
Tretí gól Dunajskej Stredy mohol prísť v 86. minúte, keď sa Udvaros ocitol sám pred Trefilom, brankár však jeho strelu bravúrne zneškodnil.