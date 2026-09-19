    VIDEO: Gombos vzdoroval favorizovanému Tsitsipasovi. V kľúčových momentoch ukázal Grék kvalitu

    Na snímke slovenský tenista Norbert Gombos odvracia úder Gréka Stefanosa Tsitsipasa počas druhej dvojhry stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Grécko.
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    Na snímke slovenský tenista Norbert Gombos odvracia úder Gréka Stefanosa Tsitsipasa počas druhej dvojhry stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Grécko. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|19. sep 2026 o 16:08
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    Stav po úvodných dvojhrách je vyrovnaný 1:1.

    Davis Cup 2026 - I. svetová skupina

    Slovensko - Grécko 1:1 po 2. dvojhre

    Sobota:

    Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis 6:1, 6:1

    Norbert Gombos - Stefanos Tsitsipas 6:7 (3), 4:6

    Slovenskí tenisti remizujú po prvom hracom dni zápasu I. svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom 1:1.

    V druhej sobotňajšej dvojhre prehrala slovenská dvojka Norbert Gombos so Stefanosom Tsitsipasom 6:7 (3), 4:6.

    ﻿O úvodný bod pre výber kapitána Tibora Tótha sa postaral v prvom singli Alex Molčan, ktorý zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6:1, 6:1.

    Priebeh zápasu

    I. set

    Prvý set ponúkol vyrovnanú hru z oboch strán, Gombos si však dokázal vypracovať brejkbalové situácie v druhom i štvrtom geme.

    VIDEO: Gombos po zápase

    Tie však nevyužil, no zároveň na vlastnom podaní odvrátil Tsitsipasovu hrozbu brejku v piatej hre.

    V zvyšných gemoch si už obaja podanie postrážili a tak o víťazovi prvého setu musel rozhodnúť tajbrejk.

    VIDEO: Tóth zhodnotil úvodné dvojhry

    Tridsaťšesťročnému Slovákovi doň nevyšiel vstup, keď stratil dva z troch servisov. Vzápätí ešte odvrátil prvý Grékov setbal, no druhý už nedokázal a prehral prvý set v skrátenej hre 6:7 (3).

    II. set

    Domáci hráč si hneď v úvode vypracoval príležitosť na zisk podania, no nevyužil ju a Tsitsipas získal okrem svojho servisu aj ten Gombosov v druhom geme.

    Fotogaléria zo zápasu Norbert Gombos - Stefanos Tsitsipas na Davis Cupe 2026 (I. svetová skupina)
    Na snímke slovenský tenista Norbert Gombos odvracia úder Gréka Stefanosa Tsitsipasa počas druhej dvojhry stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Grécko na antuke NTC v Košiciach.
    Na snímke slovenský tenista Norbert Gombos odvracia úder Gréka Stefanosa Tsitsipasa počas druhej dvojhry stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Grécko na antuke NTC v Košiciach.
    Na snímke grécky tenista Stefanos Tsitsipas odvracia úder domáceho slovenského hráča Norberta Gombosa počas druhej dvojhry stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Grécko na antuke NTC v Košiciach.
    Na snímke grécky tenista Stefanos Tsitsipas podáva proti domácemu slovenskému hráčovi Norbertovi Gombosovi počas druhej dvojhry stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Grécko na antuke NTC v Košiciach.
    4 fotografií

    Niekdajší tretí hráč svetového rebríčka zvládol aj náročnú tretiu hru a náskok jedného brejku si udržal do siedmeho gemu.

    Dvadsaťosemročný Grék prišiel o podanie a Gombosovi sa následne podarilo vyrovnať na 4:4.

    Tsitsipas mal problémy na servise aj v deviatej hre, no dokázal si udržať servis. Jeho súperovi sa to nepodarilo a po druhom stratenom podaní prehral druhý set 4:6.

    Gombos: Škoda toho tajbrejku

    „Ja som do zápasu išiel s tým, že on je papierový favorit, má obrovské výsledky vo svojej kariére a je to bývalá svetová trojka.

    Tak som si povedal, že on musí ukázať tie svoje kvality. Začal som dobre a hral som s ním vyrovnaný duel. Škoda toho tajbrejku, on zachytil začiatok a veľké šance už v ňom nepustil. Škoda aj druhého setu, dotiahol som z 1:4 na 4:4 a viedol som 30:0 na jeho servise, vyzeralo to, že mám navrch.

    Veľmi dobre si tam pomohol bekhendom do čiary, čo zahral prvýkrát v zápase. Potom mu už všetko išlo cez prvý servis. V tom poslednom geme zahral veľmi dobre.

    Tam som si nepomohol veľmi podaním, ale on zahral veľmi dobre a dokázal vyhrať zápas,“ zhodnotil súboj Gombos.

    Norbert hral veľmi útočne, povedal Tsitsipas

    Jeho kvality vyzdvihol po zápase aj Tsitsipas. „Bol to ťažký zápas, Norbert hral veľmi útočne a náročne, čo som musel prekonať.

    Nebolo ľahké prísť s riešeniami, musel som veľa brániť a bolo náročné prechádzať do ofenzívy.

    Vďaka podaniu som si však vytvoril viaceré dobré príležitosti. Tímový duch je veľmi dôležitý, všetci musíme byť optimistickí.

    Je to viac o tíme ako o individualitách. Davisov pohár nám dáva možnosť odohrať skvelé stretnutia a ukázať divákom výborný tenis,“ povedal po súboji pre STVR Šport dvojnásobný grandslamový finalista.

    Stretnutie bude za stavu 1:1 pokračovať v nedeľu od 10.00 h štvorhrou, v ktorej by sa podľa predbežnej nominácie mali stretnúť Miloš Karol a Lukáš Pokorný proti Tsitsipasovi so Sakellaridisom.

    Kapitán Tóth: Tsitsipas sa dokázal skoncentrovať

    „Alex ukázal skvelú formu na antuke, aj keď si myslím, že to, čo sme videli na dvorci, úplne nezodpovedalo tomu výsledku.

    Bol to boj o každú loptu, ale všetky zvládol vynikajúco. Pri Gombosovom zápase som mal pocit, že bol celý duel lepší na prvom servise.

    V tajbrejku však Tsitsipas chytil začiatok a vynikajúco podával celý zápas. V druhom sete ma mrzí ten moment za stavu 4:4 a 0:30.

    Tsitsipas sa dokázal skoncentrovať a zahrať výborne. Norbertovi nemám čo vyčítať. Bojoval, podal veľmi dobrý výkon a dúfam, že to potvrdí aj zajtra,“ okomentoval prvý hrací deň kapitán Tóth.

    Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.

    Ďalší program

    Nedeľa 10.00 h:

    Lukáš Pokorný, Miloš Karol - Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis

    Alex Molčan - Stefanos Tsitsipas

    Norbert Gombos - Stefanos Sakellaridis

    Tenis

    Tenis

    Na snímke slovenský tenista Norbert Gombos odvracia úder Gréka Stefanosa Tsitsipasa počas druhej dvojhry stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Grécko.
    Na snímke slovenský tenista Norbert Gombos odvracia úder Gréka Stefanosa Tsitsipasa počas druhej dvojhry stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Grécko.
    VIDEO: Gombos vzdoroval favorizovanému Tsitsipasovi. V kľúčových momentoch ukázal Grék kvalitu
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