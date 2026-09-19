VIDEO: Gombos vzdoroval favorizovanému Tsitsipasovi. V kľúčových momentoch ukázal Grék kvalitu

Davis Cup 2026 - I. svetová skupina
Slovensko - Grécko 1:1 po 2. dvojhre
Sobota:
Alex Molčan - Stefanos Sakellaridis 6:1, 6:1
Norbert Gombos - Stefanos Tsitsipas 6:7 (3), 4:6
Slovenskí tenisti remizujú po prvom hracom dni zápasu I. svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom 1:1.
V druhej sobotňajšej dvojhre prehrala slovenská dvojka Norbert Gombos so Stefanosom Tsitsipasom 6:7 (3), 4:6.
O úvodný bod pre výber kapitána Tibora Tótha sa postaral v prvom singli Alex Molčan, ktorý zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6:1, 6:1.
Priebeh zápasu
I. set
Prvý set ponúkol vyrovnanú hru z oboch strán, Gombos si však dokázal vypracovať brejkbalové situácie v druhom i štvrtom geme.
VIDEO: Gombos po zápase
Tie však nevyužil, no zároveň na vlastnom podaní odvrátil Tsitsipasovu hrozbu brejku v piatej hre.
V zvyšných gemoch si už obaja podanie postrážili a tak o víťazovi prvého setu musel rozhodnúť tajbrejk.
VIDEO: Tóth zhodnotil úvodné dvojhry
Tridsaťšesťročnému Slovákovi doň nevyšiel vstup, keď stratil dva z troch servisov. Vzápätí ešte odvrátil prvý Grékov setbal, no druhý už nedokázal a prehral prvý set v skrátenej hre 6:7 (3).
II. set
Domáci hráč si hneď v úvode vypracoval príležitosť na zisk podania, no nevyužil ju a Tsitsipas získal okrem svojho servisu aj ten Gombosov v druhom geme.
Niekdajší tretí hráč svetového rebríčka zvládol aj náročnú tretiu hru a náskok jedného brejku si udržal do siedmeho gemu.
Dvadsaťosemročný Grék prišiel o podanie a Gombosovi sa následne podarilo vyrovnať na 4:4.
Tsitsipas mal problémy na servise aj v deviatej hre, no dokázal si udržať servis. Jeho súperovi sa to nepodarilo a po druhom stratenom podaní prehral druhý set 4:6.
Gombos: Škoda toho tajbrejku
„Ja som do zápasu išiel s tým, že on je papierový favorit, má obrovské výsledky vo svojej kariére a je to bývalá svetová trojka.
Tak som si povedal, že on musí ukázať tie svoje kvality. Začal som dobre a hral som s ním vyrovnaný duel. Škoda toho tajbrejku, on zachytil začiatok a veľké šance už v ňom nepustil. Škoda aj druhého setu, dotiahol som z 1:4 na 4:4 a viedol som 30:0 na jeho servise, vyzeralo to, že mám navrch.
Veľmi dobre si tam pomohol bekhendom do čiary, čo zahral prvýkrát v zápase. Potom mu už všetko išlo cez prvý servis. V tom poslednom geme zahral veľmi dobre.
Tam som si nepomohol veľmi podaním, ale on zahral veľmi dobre a dokázal vyhrať zápas,“ zhodnotil súboj Gombos.
Norbert hral veľmi útočne, povedal Tsitsipas
Jeho kvality vyzdvihol po zápase aj Tsitsipas. „Bol to ťažký zápas, Norbert hral veľmi útočne a náročne, čo som musel prekonať.
Nebolo ľahké prísť s riešeniami, musel som veľa brániť a bolo náročné prechádzať do ofenzívy.
Vďaka podaniu som si však vytvoril viaceré dobré príležitosti. Tímový duch je veľmi dôležitý, všetci musíme byť optimistickí.
Je to viac o tíme ako o individualitách. Davisov pohár nám dáva možnosť odohrať skvelé stretnutia a ukázať divákom výborný tenis,“ povedal po súboji pre STVR Šport dvojnásobný grandslamový finalista.
Stretnutie bude za stavu 1:1 pokračovať v nedeľu od 10.00 h štvorhrou, v ktorej by sa podľa predbežnej nominácie mali stretnúť Miloš Karol a Lukáš Pokorný proti Tsitsipasovi so Sakellaridisom.
Kapitán Tóth: Tsitsipas sa dokázal skoncentrovať
„Alex ukázal skvelú formu na antuke, aj keď si myslím, že to, čo sme videli na dvorci, úplne nezodpovedalo tomu výsledku.
Bol to boj o každú loptu, ale všetky zvládol vynikajúco. Pri Gombosovom zápase som mal pocit, že bol celý duel lepší na prvom servise.
V tajbrejku však Tsitsipas chytil začiatok a vynikajúco podával celý zápas. V druhom sete ma mrzí ten moment za stavu 4:4 a 0:30.
Tsitsipas sa dokázal skoncentrovať a zahrať výborne. Norbertovi nemám čo vyčítať. Bojoval, podal veľmi dobrý výkon a dúfam, že to potvrdí aj zajtra,“ okomentoval prvý hrací deň kapitán Tóth.
Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.
Ďalší program
Nedeľa 10.00 h:
Lukáš Pokorný, Miloš Karol - Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis
Alex Molčan - Stefanos Tsitsipas
Norbert Gombos - Stefanos Sakellaridis