Skalica našla proti Ružomberku hrdinu. Za desať minút rozhodol dvomi gólmi o výhre

Erik Daniel.
Erik Daniel. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. aug 2026 o 19:56
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Ružomberok dostal šancu na vyrovnanie, no nevyužil ju.

Niké liga - 2. kolo

Skalica - Ružomberok 2:1 (2:1)

Góly: 13., 23. Onyedika - 29. Hladík

Rozhodovali: Dohál – Juhos, Košecký

ŽK: Morong, Bariš, Onyedika – Köstl, Marušin, Kostka

ČK: 79. Bariš po druhej ŽK

Skalica: Riška – Suľa, P. Karhan, Guinari, Morong – Daniel (84. Černek), Ravas (66. Nonikashvili), Bariš, Pudhorocký (90.+2 Nagy), Šimko (66. Mášik) – Onyedika (90.+2 Potočný)

Ružomberok: Krajčírik – Kostka, Köstl, Mojžiš (59. Marušin), Selecký – Hranoš (87. Chobot), Luterán (58. Bačík), Souček, Jevoš (59. Tučný) – Hladík, Koubek (59. Boďa)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Skalica vyhrali v sobotňajšom stretnutí 2. kola Niké ligy doma nad MFK Ružomberok 2:1. 

Na konte tak majú štyri body, hostia iba jeden za domácu remízu s DAC. Oba góly domácich strelil v prvom polčase nigérijský útočník Philip Obinna Onyedika, za hostí znížil Ján Hladík.

Skóre otvoril v 13. minúte Onyedika, ktorý si v pokutovom území spracoval náročnú loptu a presným zakončením prekonal brankára Krajčírika.

O desať minút neskôr vysunul Daniel na ľavej strane Šimka, po jeho prihrávke opäť Onyedika zvýšil na 2:0.

Ružomberok odpovedal v 29. minúte. Po štandardnej situácii vrátil Köstl hlavou loptu pred bránu a Hladík ju pohotovo poslal do siete.

Domáci si tesný náskok postrážili aj po vylúčení kapitána Bariša v 79. min po druhej ŽK a tlaku súpera v závere.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
4
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Erik Daniel.
    Erik Daniel.
    Skalica našla proti Ružomberku hrdinu. Za desať minút rozhodol dvomi gólmi o výhre
    dnes 19:56
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