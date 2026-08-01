Skalica našla proti Ružomberku hrdinu. Za desať minút rozhodol dvomi gólmi o výhre

Niké liga - 2. kolo
Skalica - Ružomberok 2:1 (2:1)
Góly: 13., 23. Onyedika - 29. Hladík
Rozhodovali: Dohál – Juhos, Košecký
ŽK: Morong, Bariš, Onyedika – Köstl, Marušin, Kostka
ČK: 79. Bariš po druhej ŽK
Skalica: Riška – Suľa, P. Karhan, Guinari, Morong – Daniel (84. Černek), Ravas (66. Nonikashvili), Bariš, Pudhorocký (90.+2 Nagy), Šimko (66. Mášik) – Onyedika (90.+2 Potočný)
Ružomberok: Krajčírik – Kostka, Köstl, Mojžiš (59. Marušin), Selecký – Hranoš (87. Chobot), Luterán (58. Bačík), Souček, Jevoš (59. Tučný) – Hladík, Koubek (59. Boďa)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Skalica vyhrali v sobotňajšom stretnutí 2. kola Niké ligy doma nad MFK Ružomberok 2:1.
Na konte tak majú štyri body, hostia iba jeden za domácu remízu s DAC. Oba góly domácich strelil v prvom polčase nigérijský útočník Philip Obinna Onyedika, za hostí znížil Ján Hladík.
Skóre otvoril v 13. minúte Onyedika, ktorý si v pokutovom území spracoval náročnú loptu a presným zakončením prekonal brankára Krajčírika.
O desať minút neskôr vysunul Daniel na ľavej strane Šimka, po jeho prihrávke opäť Onyedika zvýšil na 2:0.
Ružomberok odpovedal v 29. minúte. Po štandardnej situácii vrátil Köstl hlavou loptu pred bránu a Hladík ju pohotovo poslal do siete.
Domáci si tesný náskok postrážili aj po vylúčení kapitána Bariša v 79. min po druhej ŽK a tlaku súpera v závere.