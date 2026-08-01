VIDEO: Slovan tlačil Podbrezovú celý zápas. V domácej ligovej premiére rozhodol nádhernými gólmi

Niké liga - 2. kolo
Slovan Bratislava - Podbrezová 3:0 (1:0)
Góly: 7. Ibrahim, 68., 79. Mustafič
Rozhodovali: Dzivjak - Ferenc, Zemko
ŽK: Ignatenko
Diváci: 5457
Slovan: Takáč - Medveděv (80. Hofstädter), Markovič, Wimmer, Kozlovský - Ignatenko - Kianga (80. Martinez), Matsuoka, Ibrahim (63. Mustafič), Maroš (63. Yirajang) - Griger
Podbrezová: Trnovský - Lampreht, Luka, Mielke - Rusnák (46. Kováčik), Chyla, Faško (46. Paraj), Deml - Silagadze (46. Chrien) - Miljanič (72. Duraj), Šiler (46. Mrvaljevič)
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Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa radovali zo zisku troch bodov aj v prvom domácom zápase v novej sezóne Niké ligy.
V sobotňajšom stretnutí 2. kola nadviazali na minulotýždňový triumf v Banskej Bystrici (4:0) a na Tehelnom poli zdolali hráčov Podbrezovej 3:0.
Po tomto víkende zostanú na čele tabuľky ako jediný stopercentný tím, keďže v úvodnom kole okrem nich zvíťazila iba Podbrezová.
VIDEO: Rahim Ibrahim a jeho gól
Obhajcovia majstrovského titulu mali od začiatku zápasu jasne navrch. Už v 7. minúte ich poslal do vedenia Rahim Ibrahim, ktorého našiel po individuálnej akcii Daiki Macuoka.
VIDEO: Yaya Touré
Hostia zareagovali v polčase štvoritým striedaním a hoci sa herne zlepšili, do výraznejších šancí sa naďalej nedostávali.
Triumf „belasých“ napokon spečatil striedajúci Alen Mustafič, ktorý sa presadil v 68. minúte aj o desať minút neskôr.
Slovan sa tak víťazne naladil na utorkový duel 3. predkola Ligy majstrov, ktorý odohrá na pôde úradujúceho švédskeho majstra AIF Mjällby.
VIDEO: Štefan Markulík
Hlasy po zápase
Yaya Toure, tréner Slovana: „Začiatok bol veľmi dobrý, mali sme tam viacero šancí a momentum. Myslím si, že už do polčasu sme mohli dať viac ako jeden gól. Po prestávke náš štart nebol až taký dobrý, ale na konci sme využili ďalšie dve možnosti. Dali sme tri góly a myslím si, že sme mohli aj viac a celkovo to od nás mohlo byť ešte lepšie.“
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Katastrofálny prvý polčas. Vôbec sme do zápasu nevstúpili dobre, chýbalo nám v podstate všetko. Od pohybu, rýchlosti, presnosti s loptou, rozhodovacej fázy až po využitie priestoru. Slovan šiel zaslúžene do vedenia. Chalanom som v kabíne povedal, že domáci nám dali možnosť byť v zápase a bol by som rád, keby sme ju využili. Spravili sme štyri zmeny a ten druhý polčas sa už trochu podobal hre Podbrezovej. Dokázali sme sa do zápasu vrátiť späť, situáciu sme ale nepremenili a Slovan zápas zaslúžene zatvoril druhým a tretím gólom.“
Alan Mustafič, dvojgólový strelec Slovana: „Cítim sa fantasticky. Som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu. Je to pre nás veľmi dôležitý výsledok, dnes to nebolo ľahké, bolo veľmi teplo. O tri dni je tu ďalší zápas a ideme ďalej. Musíme sa sústrediť na utorok.“