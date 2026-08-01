VIDEO: Slovan tlačil Podbrezovú celý zápas. V domácej ligovej premiére rozhodol nádhernými gólmi

Rahim Ibrahim (Slovan) oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.
Fotogaléria (21)
Rahim Ibrahim (Slovan) oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. aug 2026 o 19:52
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Slovan ostal jediný stopercentný tím súťaže.

Niké liga - 2. kolo

Slovan Bratislava - Podbrezová 3:0 (1:0)

Góly: 7. Ibrahim, 68., 79. Mustafič

Rozhodovali: Dzivjak - Ferenc, Zemko

ŽK: Ignatenko

Diváci: 5457

Slovan: Takáč - Medveděv (80. Hofstädter), Markovič, Wimmer, Kozlovský - Ignatenko - Kianga (80. Martinez), Matsuoka, Ibrahim (63. Mustafič), Maroš (63. Yirajang) - Griger

Podbrezová: Trnovský - Lampreht, Luka, Mielke - Rusnák (46. Kováčik), Chyla, Faško (46. Paraj), Deml - Silagadze (46. Chrien) - Miljanič (72. Duraj), Šiler (46. Mrvaljevič)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa radovali zo zisku troch bodov aj v prvom domácom zápase v novej sezóne Niké ligy.

V sobotňajšom stretnutí 2. kola nadviazali na minulotýždňový triumf v Banskej Bystrici (4:0) a na Tehelnom poli zdolali hráčov Podbrezovej 3:0.

Po tomto víkende zostanú na čele tabuľky ako jediný stopercentný tím, keďže v úvodnom kole okrem nich zvíťazila iba Podbrezová.

VIDEO: Rahim Ibrahim a jeho gól

Obhajcovia majstrovského titulu mali od začiatku zápasu jasne navrch. Už v 7. minúte ich poslal do vedenia Rahim Ibrahim, ktorého našiel po individuálnej akcii Daiki Macuoka.

VIDEO: Yaya Touré

Hostia zareagovali v polčase štvoritým striedaním a hoci sa herne zlepšili, do výraznejších šancí sa naďalej nedostávali.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová (Niké liga, 2. kolo)
Rahim Ibrahim (Slovan) oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.
Daiki Matsuoka (Slovan) a Šimon Faško (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.
Strelec gólu Rahim Ibrahim (Slovan) a tréner Slovana Yaya Touré sa tešia z gólu v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.
Rahim Ibrahim (Slovan) strieľa gól v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.
21 fotografií
Tréner Slovana Yaya Touré v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.Sprava tréner Slovana Yaya Touré a hráč Slovana Daiki Matsuoka v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.Tréner Podbrezovej Štefan Markulík v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.Danylo Ignatenko (Slovan) a Matúš Rusnák (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.Na snímke sprava brankár Slovana Dominik Takáč, brankár Podbrezovej Martin Trnovský a a asistent trénera Slovana Timotej Vajdík po zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke hore Adam Griger (Slovan) a dole Filip Mielke (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke bývalý brankár Slovana a súčasný brankár Podbrezovej Martin Trnovský ďakuje v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke bývalý brankár Slovana a súčasný brankár Podbrezovej Martin Trnovský ďakuje v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke zľava Alen Mustafič (Slovan) a Ondřej Deml (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke debutant Leo Hofstädter (Slovan) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke strelec dvoch gólov Alen Mustafič (Slovan) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke Alen Mustafič (Slovan) sa raduje zo svojho druhého gólu a vpravo Filip Mielke (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke zľava Rahim Ibrahim (Slovan) a Ondřej Deml (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke bývalý brankár Slovana a súčasný brankár Podbrezovej Martin Trnovský ďakuje v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke zľava debutant Leo Hofstädter (Slovan) a Ondřej Deml (Podbrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke uprostred Manasse Kianga (Slovan) a zľava v pozadí Jakub Luka, Ondřej Deml a Šimon Faško (všetci Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAX

Triumf „belasých“ napokon spečatil striedajúci Alen Mustafič, ktorý sa presadil v 68. minúte aj o desať minút neskôr.

Slovan sa tak víťazne naladil na utorkový duel 3. predkola Ligy majstrov, ktorý odohrá na pôde úradujúceho švédskeho majstra AIF Mjällby.

VIDEO: Štefan Markulík

Hlasy po zápase

Yaya Toure, tréner Slovana: „Začiatok bol veľmi dobrý, mali sme tam viacero šancí a momentum. Myslím si, že už do polčasu sme mohli dať viac ako jeden gól. Po prestávke náš štart nebol až taký dobrý, ale na konci sme využili ďalšie dve možnosti. Dali sme tri góly a myslím si, že sme mohli aj viac a celkovo to od nás mohlo byť ešte lepšie.“

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Katastrofálny prvý polčas. Vôbec sme do zápasu nevstúpili dobre, chýbalo nám v podstate všetko. Od pohybu, rýchlosti, presnosti s loptou, rozhodovacej fázy až po využitie priestoru. Slovan šiel zaslúžene do vedenia. Chalanom som v kabíne povedal, že domáci nám dali možnosť byť v zápase a bol by som rád, keby sme ju využili. Spravili sme štyri zmeny a ten druhý polčas sa už trochu podobal hre Podbrezovej. Dokázali sme sa do zápasu vrátiť späť, situáciu sme ale nepremenili a Slovan zápas zaslúžene zatvoril druhým a tretím gólom.“

Alan Mustafič, dvojgólový strelec Slovana: „Cítim sa fantasticky. Som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu. Je to pre nás veľmi dôležitý výsledok, dnes to nebolo ľahké, bolo veľmi teplo. O tri dni je tu ďalší zápas a ideme ďalej. Musíme sa sústrediť na utorok.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
4
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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