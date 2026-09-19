Môže hrať Slovan v Česku? Je to nereálne, myslí si expert. Rozhodovať budú aj peniaze

Píše sa rok 2019. Hokejový Slovan oficiálne končí v KHL a podáva prihlášku do slovenskej extraligy. Má miliónový dlh voči mestu, peniaze chýbajú aj hráčom.
„Dostali sme sa tam, kam sme nechceli. Nevedeli sme to robiť ďalej bez pomoci investora,“ vravel vtedajší člen predstavenstva Juraj Široký mladší.
Slovan dostal z problémov až nový majiteľ Rudolf Hrubý. Klub prevzal v roku 2020 a o dve sezóny neskôr oslávil v storočnicovom ročníku majstrovský titul.
Hrubý v decembri 2023 náhle zomrel a o necelý rok neskôr Slovan zmenil vlastníka.
Píše sa rok 2026, majiteľom „belasých“ je developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE), za ktorou stojí Peter Korbačka, a Slovan sa opäť obzerá po zahraničnej súťaži. Tentoraz má záujem vstúpiť do českej Tipsport extraligy.
Žiadna kačica, ale (opäť) reálny záujem
„Najprv som si myslel, že je to kačica. Ide o dosť prekvapujúcu správu, ktorá vyšla von z ničoho nič,“ priznáva expert z podcastu Hokejový BOSS Ondrej Rusnák.
Ako informoval portál idnes.cz vo štvrtok, zástupcovia Slovana by mali svoju predstavu českým partnerom oficiálne prezentovať na konci septembra. Schôdzku potvrdil aj riaditeľ českej extraligy Martin Loukota.
„Sme pripravení vypočuť si predstavu Slovana. V tejto chvíli však nemožno hovoriť o záujme extraligy o rozšírenie o zahraničného účastníka,“ uviedol.
Generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček na otázky reagoval stručne: „Zatiaľ bez komentára.“
Podľa dlhoročného českého novinára Pavla Bártu prichádza podnet zo Slovana. Česká strana zatiaľ nehovorí o projekte rozšírenia extraligy ani o snahe aktívne hľadať zahraničného účastníka.
„Podľa mojich informácií majú zástupcovia Slovana na zasadnutí APK LH predniesť, čo konkrétne požadujú. APK si ich vypočuje a až podľa toho sa rozhodne, či bude v rokovaniach pokračovať,“ vysvetľuje Bárta.
Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja (APK LH) združuje všetkých 14 účastníkov českej extraligy. Jej valné zhromaždenie rozhoduje o zásadných otázkach fungovania súťaže, takže bez súhlasu klubov by sa projekt ďalej neposunul.
Nejde pritom o prvý pokus Bratislavčanov. České kluby odmietli v roku 2011 vstup Slovana aj Košíc, vedenie extraligy sa možnosťou prijať Slovan opäť zaoberalo v roku 2015.
Myšlienku obnovilo aj nové vedenie klubu. Už v roku 2023 Slovan avizoval, že jeho dlhodobou ambíciou je zosilnieť natoľko, aby sa mohol o miesto v českej súťaži uchádzať.
„Chceme byť najsilnejší na Slovensku, aby sme sa raz mohli uchádzať o pôsobenie v českej lige,“ zaznelo vtedy z klubu.
O tri roky neskôr sa táto predstava dostala z roviny plánov k oficiálnemu rokovaniu.
Slovan by bol lákadlo
Z čisto marketingového pohľadu sa dá záujem českej strany pochopiť. Slovan je jednou z najznámejších slovenských športových značiek, hrá v hlavnom meste, ktoré je blízko mnohých českých klubov, a má veľkú fanúšikovskú základňu. Do súťaže by zároveň priniesol nový trh.
„Prínos Slovana pre českú extraligu vidím hlavne v tom, že by to bolo zaujímavé oživenie súťaže. Slovan patrí na Slovensku medzi špičku, je to tradičný a populárny klub," tvrdí Bárta.
Aj Loukota pripustil, že takýto krok by mohol mať športový a ekonomický zmysel. Spomenul väčšiu atraktivitu niektorých zápasov, nový fanúšikovský a komerčný potenciál či zvýšený mediálny záujem.
Bývalý český reprezentant a expert ČT Sportu Rostislav Olesz si vie predstaviť, že pri niektorých súperoch by to fungovalo okamžite.
„Keď sa ma niekto opýta na zápas Sparta Praha proti Slovanu Bratislava, určite by to ľudí lákalo.“
Zápasy proti Sparte, Komete Brno či Třincu by mali potenciál vytvoriť nové atraktívne dvojice. Bratislava má navyše historické väzby na český hokej z federálnych čias.
Olesz však upozorňuje, že spoliehať sa iba na starú rivalitu by bola chyba. Od poslednej spoločnej československej sezóny uplynulo viac ako tridsať rokov a dnešní hráči už tieto zápasy nezažili.
„Myslím si, že taká rivalita už do veľkej miery vymizla. Keď si spomenieme na federálnu ligu, boli tam derby ako Dukla Trenčín proti Dukle Jihlava, Sparta Praha proti slovenským klubom či Vítkovice proti Košiciam. Vtedy to tam bolo.“
Podľa Olesza dnes hrá v neprospech aj to, že zloženie mužstiev je výrazne iné. V českých kluboch pôsobí množstvo Slovákov a zahraničných hokejistov, hráči medzi rivalmi pravidelne prestupujú a hranice medzi jednotlivými klubovými prostrediami už nie sú také výrazné.
„Veľa hráčov si tie časy ani nepamätá, prípadne sú zo zahraničia. Veľa chalanov to berie jednoducho tak, že prídu na zápas, odohrajú ho a idú domov.“
Prvé zápasy Slovana medzi českou elitou by pravdepodobne vyvolali zvýšenú pozornosť. Oveľa dôležitejšie by však bolo, či by si ju udržali aj po zopár rokoch a či by bol Slovan atraktívnym súperom aj pre kluby z druhej polovice tabuľky.
„Ako by vyzeral zápas Slovana Bratislava v Karlových Varoch? Koľko fanúšikov Slovana by si našlo cestu na štadión? Aj to závisí od zloženia mužstva a ďalších okolností,“ zamýšľa sa Olesz.
Česká extraliga už dnes patrí medzi najnavštevovanejšie hokejové súťaže v Európe. V minulej základnej časti prišlo na jej zápasy viac ako dva milióny divákov. Slovan by preto nevstupoval do súťaže, ktorá nevyhnutne potrebuje zachraňovať záujem fanúšikov. Musel by priniesť niečo navyše.
Veľa komplikovaných zmien
Oveľa zložitejšia ako otázka atraktivity je samotná realizácia projektu.
Česká extraliga má 14 účastníkov a jej základná časť pozostáva z 52 kôl. Posledný tím následne obhajuje miesto v baráži proti najlepšiemu mužstvu druhej najvyššej Maxa ligy.
Prijatie Slovana by preto neznamenalo iba dopísanie pätnásteho tímu do tabuľky. Muselo by sa rozhodnúť, či sa súťaž rozšíri na nepárny počet klubov, či pribudne aj ďalší účastník, ako sa zmení počet zápasov a čo sa stane so systémom postupu a zostupu.
Extraliga má zároveň v zmluve s Českým zväzom ľadového hokeja jasne vymedzený počet účastníkov. Súhlas štrnástich extraligových klubov by preto nebol jedinou podmienkou.
Veľmi citlivou témou by bol najmä spôsob, akým by Slovan miesto získal.
V druhej českej najvyššej súťaži pôsobia tradičné kluby, ktoré roky investujú do kádrov a zázemia s cieľom dostať sa medzi elitu športovou cestou.
„Vsetín, Zlín alebo Jihlava, ktorá má novú halu za takmer dve miliardy korún, sa každý rok v Maxa lige snažia o postup a zrazu by sa prijal Slovan Bratislava priamo? To je podľa mňa jedna z hlavných otázok,“ vraví Olesz.
Ak by Slovan dostal miesto bez športovej kvalifikácie, české kluby by potrebovali jasné vysvetlenie, prečo je výhodnejšie rozšíriť súťaž o zahraničného účastníka než vytvoriť ďalšie miesto pre mužstvo z vlastného systému.
K tomu sa pridáva ekonomika. Pre moravské kluby by cesta do Bratislavy nepredstavovala veľký problém. Z Brna či Třinca je geograficky jednoduchšia než viacero súčasných výjazdov po Česku. Inak by však vyzerali cesty z Karlových Varov, Litvínova, Liberca či Českých Budějovíc.
„Aj z ekonomického pohľadu by to pre niektoré české kluby nebolo jednoduché. Nie každý má obrovský rozpočet. Treba do toho započítať cestovanie, hotely a všetky ďalšie náklady,“ hovorí Olesz.
Bárta upozorňuje, že pred prípadným prijatím by bolo potrebné upraviť aj pravidlá, s ktorými sa pri čisto národnej súťaži doteraz nemuselo počítať.
„Zatiaľ je okolo toho viac otázok než odpovedí. Treba riešiť cestovanie, vyššie náklady, postavenie zahraničných hráčov či napríklad aj to, ako by sa určoval český majster v prípade, že by extraligu vyhral Slovan.“
Práve množstvo nevyriešených bodov je dôvod, prečo považuje vstup Slovana v tejto chvíli skôr za vzdialenú možnosť než hotový projekt.
„Považujem jeho účasť v českej extralige za nereálnu, ale nič nie je nemožné,“ dodáva Bárta.
„Reálne by to podľa mňa bolo iba v prípade, že by Slovan predstavoval jasný prínos zo športovej aj komerčnej stránky.”
Slovan by zároveň podľa expertov nemohol vstúpiť do súťaže ako do krátkodobého experimentu. Rozšírenie ligy by ovplyvnilo české kluby, nižšiu súťaž, televízne a marketingové zmluvy aj herný systém.
„Ak to niekto zaplatí, Slovan Bratislava môže hrať českú extraligu. Bude to však stáť také peniaze, že si všetci budú musieť položiť otázku, či to dáva zmysel,“ dodáva jedným dychom Olesz.
Slovenský hokej by utrpel
Kým na českej strane sa diskutuje predovšetkým o tom, či Slovan prinesie extralige dostatočnú hodnotu, slovenský hokej rieši opačný problém.
Slovan nie je iba jeden z dvanástich účastníkov Tipsport ligy. Je to jedna z jej najsilnejších značiek, klub z najväčšieho slovenského mesta a súper, ktorý dokáže zvýšiť záujem aj na štadiónoch ostatných mužstiev.
Jeho odchod by preto neznamenal iba zmenu počtu klubov. Liga by prišla o časť svojho televízneho, diváckeho aj marketingového potenciálu a zároveň o jeden z tímov, ktoré dokážu na slovenskom trhu pracovať s najvyššími rozpočtami.
„Bola by to jednoznačná strata,“ hovorí Rusnák.
Pripomína, že slovenská liga sa v posledných rokoch postupne snaží stabilizovať, zvyšovať kvalitu kádrov aj záujem divákov.
Vytrhnutie jedného z najväčších klubov by podľa neho išlo proti tomuto smerovaniu.
„Na Slovensku sa síce pomaly, ale niečo buduje. Rozbíjať to takýmto spôsobom je podľa mňa úplne zbytočné.“
Na druhú stranu, zo športového pohľadu Rusnák nevidí dôvod, prečo by Slovan českú extraligu nezvládol.
„Slovan má krásny štadión a vytvorený tím by určite nekončil na posledných miestach. Z geografického hľadiska je Bratislava pre väčšinu moravských tímov dokonca bližšie než napríklad Karlove Vary.“
Motivácia Slovana sa preto dá pochopiť. Česká extraliga ponúka kvalitnejšiu konkurenciu, vyššie rozpočty a pravidelné zápasy pred väčšími návštevami.
„Možno by to znamenalo vyššiu návštevnosť v Bratislave, ale všade inde by slovenský hokej utrpel,“ upozorňuje Rusnák.
Slovan už pritom jeden výrazný odchod zo slovenskej súťaže zažil.
V roku 2012 vymenil extraligu za KHL. V nadnárodnej súťaži odohral sedem sezón a v prvých rokoch dokázal na domáce zápasy pravidelne zapĺňať tribúny. Športový úspech však zaostal za očakávaniami.
Do play-off sa dostal iba dvakrát, v rokoch 2013 a 2016. V oboch prípadoch vypadol v prvom kole bez jediného víťazstva, najskôr s Dinamom Moskva, potom s CSKA Moskva.
S pribúdajúcimi rokmi sa k športovým problémom pridali finančné. Posledná sezóna 2018/19 bola bodovo najhoršou počas celého pôsobenia klubu v KHL a mužstvu postupne klesala aj návštevnosť.
Po siedmich rokoch sa Slovan vrátil domov vo výrazne horšom stave, než v akom slovenskú ligu opúšťal. Dlhoval hráčom, riešil záväzky voči mestu a v lete 2019 nemal hotový káder ani trénera.
Sezóna
Body
Umiestenie
2012/13
78
Play-off, prehra 0:4 v I. kole
2013/14
67
Nedostal sa do play-off
2014/15
63
Nedostal sa do play-off
2015/16
89
Play-off, prehra 0:4 v I. kole
2016/17
85
Nedostal sa do play-off
2017/18
58
Nedostal sa do play-off
2018/19
33
Nedostal sa do play-off
Dôležité slovo v rozhodovaní by nemali iba české kluby. Odchod by musel schváliť aj Slovenský zväz ľadového hokeja a Výkonný výbor SZĽH.
Rusnák dnes nevidí dôvod, prečo by mal zväz urobiť krok, z ktorého by profitoval predovšetkým jeden klub.
„Výkonnému výboru SZĽH by stačilo položiť otázku: A komu tým prospejete? Odpoveď je jasná. Dnes neexistujú podmienky, za ktorých by bol odchod Slovana do Česka výhodný pre slovenský hokej. Vytvoria B-tím pre slovenskú ligu? Nie. A keby aj áno, stále je to B-tím, ktorý už nebude príťažlivý. Ani pre ligu, ani pre fanúšika Slovana,“ tvrdí Rusnák.
Ako za starých čias?
Existuje však aj podstatne širšia možnosť než jednoduché presunutie Slovana z jednej národnej súťaže do druhej.
Český a slovenský klubový hokej fungovali počas väčšiny 20. storočia spoločne. Najvyššia československá súťaž vznikla ešte pred druhou svetovou vojnou a poslednú spoločnú sezónu odohrali kluby v ročníku 1992/93.
Slovenské tímy patrili často medzi elitu. Slovan Bratislava získal federálny titul v roku 1979, Košice triumfovali v rokoch 1986 a 1988 a Dukla Trenčín v roku 1992. Účasníkmi boli v rôznych obdobiach aj ďalšie slovenské kluby.
Práve model väčšej spoločnej súťaže je pre Rusnáka prijateľnejší než zaradenie jediného slovenského mužstva medzi štrnásť českých klubov.
„Ja osobne som fanúšik teoretickej spoločnej súťaže s Českom, kde máme štyri až šesť klubov. Nie som však fanúšik českej ligy s jedným slovenským tímom. Nemôže to byť o tom, že sa z našej ligy vytrhne jeden alebo dva kluby.“
Takýto projekt je však iba vzdialeným plánom, ku ktorému nesmeruje ani jedna zo súťaží.
„Na príklade hokejovej Ligy majstrov je vidieť, že to je zatiaľ hudba ďalekej budúcnosti, ale nepodceňoval by som to. Divákov vždy zaujíma predovšetkým špička ľadovca, tí najlepší hráči a najvyššia kvalita. Raz nastane moment, keď bude divák ochotný cestovať o hodinu dlhšie v rámci Slovenska, aby videl skutočnú kvalitu,“ hovorí Rusnák.
Momentálne je však problém už na slovenskej strane. Aby mala spoločná liga skutočne československý charakter, potrebovala by viac slovenských klubov schopných dlhodobo zvládať vyššie športové aj finančné nároky.
„Musia na to vzniknúť podmienky a tie majú u nás zatiaľ maximálne dva kluby, Slovan a trošku Košice. To je málo.“
Ani Olesz nepovažuje spoločnú súťaž za nereálnu predstavu. Jeho prvou podmienkou je však opäť ekonomická stabilita.
„Ak prídu miliardári, vložia do projektu peniaze a dajú napríklad bankové garancie na dvadsať rokov, viem si predstaviť ligu, v ktorej by hrali Košice, Trenčín či Slovan Bratislava spolu s českými klubmi.“