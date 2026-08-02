Žilina bola blízko ďalšej biedy. Gólom v nadstavení ju spasil tínedžer

Hráči Žiliny.
Hráči Žiliny. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. aug 2026 o 18:52
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V Michalovciach padol jediný gól.

Niké liga - 2. kolo

Michalovce - Žilina 0:1 (0:0)

Gól: 90+1. Bzdyl

Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Železňák

ŽK: Dzocenidze, Cottrell - Roginič, Baleja

Michalovce: Jakubech – Čurma, Dzocenidze (73. Bednár), Volanakis - Lemiško, Cottrell, Taylor-Hart (73. Pilling), Zubairu, Pauschek - Mashike, Omoko Brosnan (62. Korba)

Žilina: Šípoš - Pališčák (68. Minárik), Narimanidze, Okál - Baleja (46. Hranica), Adang Mveng, Bzdyl, Bari - Faško (80. Florea), Roginič (58. Kóša), Ďatko (58. Iľko)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali v nedeľnom stretnutí 2. kola Niké ligy s MŠK Žilina 0:1.

O jediný gól duelu sa postaral v 91. minúte Fabian Bzdyl. Zemplínčania tak zostávajú v tabuľke bez bodu, Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte štyri.

V prvom polčase mali obe mužstva jednu veľkú príležitosť skórovať. Najprv sa v 15. minúte dostal po individuálnej akcii k zakončeniu domáci Mashike, brankár Šípoš však jeho pokus vytesnil na roh.

Hostia mohli ísť do vedenia po hodine hry, no Faško nepremenil nájazd na brankára Jakubecha.

V úplnom závere sa zdalo, že Michalovčania majú väčšiu túžbu po víťazstve. Najprv sa proti strele Volanakisa opäť musel ukázať brankár Šipoš a hlavička Korbu iba tesne minula bránu Žiliny.

„Žlto-zelení“ však rozhodli z ich prvej veľkej šance po zmene strán. Po kombinačnej akcii sa lopta dostala k poľskému stredopoliarovi Bzdylovi, ktorý ju umiestnil presne do „vinkla“ domácej brány.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
4
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
10
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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