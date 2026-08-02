Žilina bola blízko ďalšej biedy. Gólom v nadstavení ju spasil tínedžer

Niké liga - 2. kolo
Michalovce - Žilina 0:1 (0:0)
Gól: 90+1. Bzdyl
Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Železňák
ŽK: Dzocenidze, Cottrell - Roginič, Baleja
Michalovce: Jakubech – Čurma, Dzocenidze (73. Bednár), Volanakis - Lemiško, Cottrell, Taylor-Hart (73. Pilling), Zubairu, Pauschek - Mashike, Omoko Brosnan (62. Korba)
Žilina: Šípoš - Pališčák (68. Minárik), Narimanidze, Okál - Baleja (46. Hranica), Adang Mveng, Bzdyl, Bari - Faško (80. Florea), Roginič (58. Kóša), Ďatko (58. Iľko)
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Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali v nedeľnom stretnutí 2. kola Niké ligy s MŠK Žilina 0:1.
O jediný gól duelu sa postaral v 91. minúte Fabian Bzdyl. Zemplínčania tak zostávajú v tabuľke bez bodu, Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte štyri.
V prvom polčase mali obe mužstva jednu veľkú príležitosť skórovať. Najprv sa v 15. minúte dostal po individuálnej akcii k zakončeniu domáci Mashike, brankár Šípoš však jeho pokus vytesnil na roh.
Hostia mohli ísť do vedenia po hodine hry, no Faško nepremenil nájazd na brankára Jakubecha.
V úplnom závere sa zdalo, že Michalovčania majú väčšiu túžbu po víťazstve. Najprv sa proti strele Volanakisa opäť musel ukázať brankár Šipoš a hlavička Korbu iba tesne minula bránu Žiliny.
„Žlto-zelení“ však rozhodli z ich prvej veľkej šance po zmene strán. Po kombinačnej akcii sa lopta dostala k poľskému stredopoliarovi Bzdylovi, ktorý ju umiestnil presne do „vinkla“ domácej brány.