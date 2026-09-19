ONLINE: MŠK Žilina - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a AS Trenčín dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
19.09.2026 o 18:00
9. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Glova – Štofik, Hrebeňár.
Prenos
Futbalisti MŠK Žilina sa po atraktívnom šlágri na Tehelnom poli vracajú pod Dubeň. V sobotu 19. septembra ich v rámci 9. kola Niké ligy čaká ďalší tradičný súper, AS Trenčín. Úvodný výkop stretnutia na Štadióne MŠK Žilina je naplánovaný na 18:00 a papierové predpoklady pred duelom hovoria v prospech domácich. Šošoni sa držia medzi najlepšími mužstvami súťaže, zatiaľ čo Trenčania sa v úvode nového ročníka pohybujú v spodnej časti tabuľky.
Žilinčania vstúpili do sezóny s výrazne obmeneným mužstvom a počas leta i na začiatku jesene pokračovali vo svojej tradičnej filozofii. Káder opäť dostal priestor pre mladých futbalistov, no nechýbajú v ňom ani skúsenejší hráči, ktorí majú byť oporami tímu. Výrazná zmena prišla aj na lavičke. Po Pavlovi Staňovi prevzal mužstvo Vlado Veselý a Šošoni pod jeho vedením pokračujú v ofenzívnom futbale založenom na aktivite, rýchlosti a práci s loptou.
Zaujímavý pohyb nastal tesne pred septembrovou reprezentačnou prestávkou aj v žilinskej defenzíve. Jeden z najväčších talentov klubu Tobiáš Pališčák prestúpil do Viktorie Plzeň. Osemnásťročný obranca odchádzal zo Žiliny už ako stabilný člen prvého mužstva a mládežnícky reprezentant Slovenska. Vedenie MŠK však reagovalo prakticky okamžite a zo švédskeho druholigového IK Oddevold priviedlo Johana Albina. Takmer dvojmetrový 22-ročný stopér podpísal pod Dubňom zmluvu do leta 2029 a stal sa prvým Švédom v aktuálnom kádri Šošonov.
Žilina môže byť s doterajším priebehom ligovej jesene spokojná. Po siedmich odohraných stretnutiach mala na konte 16 bodov a skóre 18:13, čo ju radilo na tretie miesto tabuľky. Zároveň patrí medzi najproduktívnejšie tímy súťaže. Ofenzívny potenciál mužstva sa naplno ukázal aj v nedeľňajšom šlágri 8. kola na Tehelnom poli.
Súboj Slovana so Žilinou priniesol jeden z najatraktívnejších zápasov doterajšieho priebehu sezóny a skončil remízou 3:3. Šošoni sa ujali vedenia v 35. minúte zásluhou Marka Roginića a krátko po prestávke, už po vyrovnaní Andraža Šporara, zvýšil Fabian Bzdyl na 2:1 pre hostí. Slovan opäť vyrovnal Šporarovým druhým zásahom, no Žilina odpovedala v 84. minúte gólom Kenana Bilalovića. Šošoni tak boli veľmi blízko cennému víťazstvu na pôde majstra, o ktoré prišli až v nadstavenom čase po zásahu Alena Mustafića.
Napriek tomu si Žilina z Bratislavy odniesla bod a predovšetkým ďalšie potvrdenie, že dokáže hrať otvorený futbal aj proti najsilnejším súperom. Tri góly na Tehelnom poli sú zároveň ďalším dôkazom ofenzívnej sily mužstva. Marko Roginić sa proti Slovanu podieľal na prvých dvoch góloch – jeden strelil a na druhý prihral – a výraznú úlohu v žilinskej ofenzíve zohrávajú aj ďalší mladí futbalisti.
Úplne odlišné starosti rieši pred vzájomným stretnutím Trenčín. AS vstupoval do ročníka s ambíciou posunúť sa vyššie, úvod sezóny však nepriniesol výsledky podľa predstáv. Po siedmich odohraných dueloch mali Trenčania päť bodov a skóre 9:18. Zaujímavosťou je, že v úvodných dvoch kolách remizovali s Komárnom 1:1 a v Košiciach 3:3. Na prvé ligové víťazstvo si museli počkať do 6. kola, keď doma zdolali Ružomberok 2:1.
Radosť z víťazstva však dlho nevydržala. V nasledujúcom kole Trenčín prehral v Michalovciach 1:3. Domáci rozhodli prakticky už v úvodnej hodine hry, keď dvakrát skóroval Mashike a tretí zásah pridal Danek. Za AS už iba v závere korigoval Zirkzee. Pred cestou pod Dubeň navyše Trenčanov ešte čaká náročná domáca konfrontácia s Dunajskou Stredou, ktorá sa od začiatku ročníka drží na čele súťaže.
Zmeny pokračovali v Trenčíne aj počas rozbehnutej sezóny. Začiatkom septembra klub oznámil odchod bosnianskeho ofenzívneho hráča Franka Sabljića. Dvadsaťdvaročný futbalista sa s AS dohodol na predčasnom ukončení spolupráce. Počas pôsobenia na Sihoti odohral v najvyššej slovenskej súťaži 18 zápasov a zaznamenal dva góly, výraznejšie sa presadzoval v Slovnaft Cupe.
Trenčín pritom počas letnej prípravy ukázal, že kvalita v mužstve rozhodne nechýba. Prípravu otvoril víťazstvom 2:1 nad rezervou Slovana, následne zdolal Petržalku 4:2. Prišli aj prehry so Zlínom 1:3 a Interom Bratislava 0:1, remíza 1:1 s poľským Pogońom Grodzisk Mazowiecki a tesná prehra 0:1 s Legiou Varšava. Generálka na ligu však Trenčanom vyšla výborne, keď zdolali Baník Ostrava 3:2. Preniesť podobné výkony pravidelne aj do ligovej súťaže sa im zatiaľ nedarí.
Sobotný zápas tak postaví proti sebe mužstvá, ktorých vstup do sezóny je výsledkovo rozdielny. Žilina sa drží v bezprostrednom kontakte so špicou tabuľky a po šiestich góloch, ktoré padli v šlágri na Tehelnom poli, sa opäť ukázala jej ofenzívna sila. Trenčín naopak potrebuje body, aby sa odpútal od spodných priečok a pokojnejšie pokračoval v jesennej časti súťaže.
Pre Šošonov však môže byť práve postavenie súpera v tabuľke varovaním. Trenčín tradične disponuje mladým, technicky zdatným mužstvom a v zápasoch medzi týmito súpermi nebýva núdza o tempo ani góly. Domáci budú musieť zvládnuť aj prechod z mimoriadne emotívneho zápasu na Slovane do stretnutia, v ktorom sa od nich bude očakávať víťazstvo a aktívne dobýjanie súperovej obrany.
Žilina bude chcieť pred vlastnými fanúšikmi nadviazať na výkon z Tehelného poľa, potvrdiť svoje postavenie medzi najlepšími mužstvami Niké ligy a pred reprezentačnou prestávkou pridať do tabuľky ďalšie tri body. Trenčín naopak pricestuje pod Dubeň s vedomím, že v jeho situácii môže mať každý získaný bod veľkú cenu.
Súboj dvoch tradičných futbalových značiek, ofenzívne naladená Žilina proti Trenčínu, ktorý potrebuje výsledkový impulz, a množstvo mladých talentovaných hráčov na oboch stranách. Aj preto má sobotňajší duel všetky predpoklady priniesť atraktívny futbal.
Stretnutie 9. kola Niké ligy medzi MŠK Žilina a AS Trenčín sa hrá v sobotu 19. septembra o 18:00 na Štadióne MŠK Žilina.
Žilinčania vstúpili do sezóny s výrazne obmeneným mužstvom a počas leta i na začiatku jesene pokračovali vo svojej tradičnej filozofii. Káder opäť dostal priestor pre mladých futbalistov, no nechýbajú v ňom ani skúsenejší hráči, ktorí majú byť oporami tímu. Výrazná zmena prišla aj na lavičke. Po Pavlovi Staňovi prevzal mužstvo Vlado Veselý a Šošoni pod jeho vedením pokračujú v ofenzívnom futbale založenom na aktivite, rýchlosti a práci s loptou.
Zaujímavý pohyb nastal tesne pred septembrovou reprezentačnou prestávkou aj v žilinskej defenzíve. Jeden z najväčších talentov klubu Tobiáš Pališčák prestúpil do Viktorie Plzeň. Osemnásťročný obranca odchádzal zo Žiliny už ako stabilný člen prvého mužstva a mládežnícky reprezentant Slovenska. Vedenie MŠK však reagovalo prakticky okamžite a zo švédskeho druholigového IK Oddevold priviedlo Johana Albina. Takmer dvojmetrový 22-ročný stopér podpísal pod Dubňom zmluvu do leta 2029 a stal sa prvým Švédom v aktuálnom kádri Šošonov.
Žilina môže byť s doterajším priebehom ligovej jesene spokojná. Po siedmich odohraných stretnutiach mala na konte 16 bodov a skóre 18:13, čo ju radilo na tretie miesto tabuľky. Zároveň patrí medzi najproduktívnejšie tímy súťaže. Ofenzívny potenciál mužstva sa naplno ukázal aj v nedeľňajšom šlágri 8. kola na Tehelnom poli.
Súboj Slovana so Žilinou priniesol jeden z najatraktívnejších zápasov doterajšieho priebehu sezóny a skončil remízou 3:3. Šošoni sa ujali vedenia v 35. minúte zásluhou Marka Roginića a krátko po prestávke, už po vyrovnaní Andraža Šporara, zvýšil Fabian Bzdyl na 2:1 pre hostí. Slovan opäť vyrovnal Šporarovým druhým zásahom, no Žilina odpovedala v 84. minúte gólom Kenana Bilalovića. Šošoni tak boli veľmi blízko cennému víťazstvu na pôde majstra, o ktoré prišli až v nadstavenom čase po zásahu Alena Mustafića.
Napriek tomu si Žilina z Bratislavy odniesla bod a predovšetkým ďalšie potvrdenie, že dokáže hrať otvorený futbal aj proti najsilnejším súperom. Tri góly na Tehelnom poli sú zároveň ďalším dôkazom ofenzívnej sily mužstva. Marko Roginić sa proti Slovanu podieľal na prvých dvoch góloch – jeden strelil a na druhý prihral – a výraznú úlohu v žilinskej ofenzíve zohrávajú aj ďalší mladí futbalisti.
Úplne odlišné starosti rieši pred vzájomným stretnutím Trenčín. AS vstupoval do ročníka s ambíciou posunúť sa vyššie, úvod sezóny však nepriniesol výsledky podľa predstáv. Po siedmich odohraných dueloch mali Trenčania päť bodov a skóre 9:18. Zaujímavosťou je, že v úvodných dvoch kolách remizovali s Komárnom 1:1 a v Košiciach 3:3. Na prvé ligové víťazstvo si museli počkať do 6. kola, keď doma zdolali Ružomberok 2:1.
Radosť z víťazstva však dlho nevydržala. V nasledujúcom kole Trenčín prehral v Michalovciach 1:3. Domáci rozhodli prakticky už v úvodnej hodine hry, keď dvakrát skóroval Mashike a tretí zásah pridal Danek. Za AS už iba v závere korigoval Zirkzee. Pred cestou pod Dubeň navyše Trenčanov ešte čaká náročná domáca konfrontácia s Dunajskou Stredou, ktorá sa od začiatku ročníka drží na čele súťaže.
Zmeny pokračovali v Trenčíne aj počas rozbehnutej sezóny. Začiatkom septembra klub oznámil odchod bosnianskeho ofenzívneho hráča Franka Sabljića. Dvadsaťdvaročný futbalista sa s AS dohodol na predčasnom ukončení spolupráce. Počas pôsobenia na Sihoti odohral v najvyššej slovenskej súťaži 18 zápasov a zaznamenal dva góly, výraznejšie sa presadzoval v Slovnaft Cupe.
Trenčín pritom počas letnej prípravy ukázal, že kvalita v mužstve rozhodne nechýba. Prípravu otvoril víťazstvom 2:1 nad rezervou Slovana, následne zdolal Petržalku 4:2. Prišli aj prehry so Zlínom 1:3 a Interom Bratislava 0:1, remíza 1:1 s poľským Pogońom Grodzisk Mazowiecki a tesná prehra 0:1 s Legiou Varšava. Generálka na ligu však Trenčanom vyšla výborne, keď zdolali Baník Ostrava 3:2. Preniesť podobné výkony pravidelne aj do ligovej súťaže sa im zatiaľ nedarí.
Sobotný zápas tak postaví proti sebe mužstvá, ktorých vstup do sezóny je výsledkovo rozdielny. Žilina sa drží v bezprostrednom kontakte so špicou tabuľky a po šiestich góloch, ktoré padli v šlágri na Tehelnom poli, sa opäť ukázala jej ofenzívna sila. Trenčín naopak potrebuje body, aby sa odpútal od spodných priečok a pokojnejšie pokračoval v jesennej časti súťaže.
Pre Šošonov však môže byť práve postavenie súpera v tabuľke varovaním. Trenčín tradične disponuje mladým, technicky zdatným mužstvom a v zápasoch medzi týmito súpermi nebýva núdza o tempo ani góly. Domáci budú musieť zvládnuť aj prechod z mimoriadne emotívneho zápasu na Slovane do stretnutia, v ktorom sa od nich bude očakávať víťazstvo a aktívne dobýjanie súperovej obrany.
Žilina bude chcieť pred vlastnými fanúšikmi nadviazať na výkon z Tehelného poľa, potvrdiť svoje postavenie medzi najlepšími mužstvami Niké ligy a pred reprezentačnou prestávkou pridať do tabuľky ďalšie tri body. Trenčín naopak pricestuje pod Dubeň s vedomím, že v jeho situácii môže mať každý získaný bod veľkú cenu.
Súboj dvoch tradičných futbalových značiek, ofenzívne naladená Žilina proti Trenčínu, ktorý potrebuje výsledkový impulz, a množstvo mladých talentovaných hráčov na oboch stranách. Aj preto má sobotňajší duel všetky predpoklady priniesť atraktívny futbal.
Stretnutie 9. kola Niké ligy medzi MŠK Žilina a AS Trenčín sa hrá v sobotu 19. septembra o 18:00 na Štadióne MŠK Žilina.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
5
2
1
21:16
17
R
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body