Hromadná potýčka má dohru. Chelsea a West Ham dostali pokuty

Hráč Joao Pedro z FC Chelsea sa teší z gólu
Hráč Joao Pedro z FC Chelsea sa teší z gólu (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|25. feb 2026 o 13:21
Konflikt vyprovokoval Traoré.

Chelsea s West Hamom dostali od Futbalovej asociácie vysoké pokuty za hromadnú potýčku po januárovom derby v anglickej lige. Chelsea musí zaplatiť 325-tisíc libier, West Ham 300-tisíc.

West Ham viedol v stretnutí z 31. januára na Stamford Bridge po prvej polovici 2:0. Chelsea ale po prestávke skóre otočila, víťaznú bránku dal v 92. min Enzo Fernández.

Konflikt potom vyprovokoval hosťujúci Adama Traoré, ktorý zhodil na zem obrancu Chelsea Marca Cucurellu. Jean-Clair Todibo potom chytil pod krkom domáceho Joaa Pedra a dostal za to červenú kartu.

Oba kluby disciplinárnej komisie obvinila z nevhodného a provokatívneho správania hráčov. Piata Chelsea aj West Ham, ktorý v Premier League bojuje o záchranu, vinu uznali.

