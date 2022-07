Priateľov čaká tvrdý súboj. Víťaz dostane špeciálnu odmenu

BÁB, HLOHOVEC. Pri žrebe prvého kola väčšina funkcionárov znervóznie. Máme šancu hostiť fortunaligistu? Pýtajú sa.

Šťastie sa v tomto ročníku Slovnaft Cupu usmialo na spriatelenú dvojicu. Víťaz zápasu ŠK Báb - FC Slovan Hlohovec privíta na svojom trávniku AS Trenčín.

„Sme odhodlaní podať čo najlepší výkon. Pobiť sa o životný zápas, aký tu ešte nebol. Ak by sa nám podarilo vyhrať, bola by to čerešnička na torte,“ uviedol tajomník ŠK Báb Ivan Vajzer.

Nie sú premotivovaní

Úvodný výkop zápasu 1. kola je na programe v nedeľu 31. júla o 17:00 h.