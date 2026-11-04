Obrovský futbalový úspech. Slovensko zdolalo Talianov a postúpilo na európsky šampionát

Po dramatickom závere prišla neskutočná eufória. Slovenská reprezentácia postúpila na budúcoročný Regions Cup, teda na majstrovstvá Európy amatérskych futbalistov.
Na kvalifikačnom turnaji v Albánsku obsadil výber Západoslovenského futbalového zväzu pod vedením Milana Pavloviča prvé miesto v skupine 6.
V poslednom zápase skupiny zvíťazili Slováci 1:0 nad Talianskom, gól dali v 89. minúte.
Na šampionáte sa predstaví osem tímov a o jeho dejisku sa rozhodne po skompletizovaní všetkých účastníkov.
Okrem Slovenska sa na finálový turnaj dostali Bosna a Hercegovina, Srbsko, Anglicko, Česko a Španielsko. Zápasy v ďalších dvoch skupinách sú na programe neskôr.
V tejto súťaži môžu nastúpiť amatérski futbalisti, ktorí nikdy nemali profesionálny štatút a nenastúpili v najvyššej ligovej súťaži.
UEFA určuje povolené úrovne súťaže osobitne pre každú krajinu, v prípade Slovenska môžu hrať hráči od tretej ligy nižšie.
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Remíza im nestačila
Slovensko v prvom zápase skupiny 6 zdolalo domáce Albánsko vysoko 6:1. V druhom stretnutí remizovalo so Severným Írskom 2:2.
Pred posledným kolom boli zverenci Milana Pavloviča na druhom mieste tabuľky. Lídri boli Taliani so ziskom šiestich bodov.
„Vedeli sme, že nám nestačí remíza, že musíme vyhrať. Taliani majú obrovskú kvalitu, ale prvý polčas sme boli lepší. Mali sme dve-tri šance, veľa štandardiek. Hovorili sme chalanom, že rozhodujúci moment môže prísť aj v závere,“ uviedol pre Sportnet z dejiska turnaja tréner Pavlovič.
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Dokonalý trénerský inštinkt
Pred rozhodujúcim zápasom urobil niekoľko zmien. „Tréner musí mať aj nejaký inštinkt,“ poznamenal s úsmevom.
Do brány sa postavil namiesto Zsombora Olláriho Ľubomír Krátky. Máté Vass nemohol hrať, keďže v zápase so Severným Írskom bol vylúčený. Ďalší hráči boli zranení.
V poslednom, najdôležitejšom stretnutí tak mal slovenský kouč k dispozícii iba trinásť zdravých hráčov. „Tí, čo boli zranení, mi povedali, že ak treba, nastúpia aj so zlomenou nohou,“ prízvukoval Pavlovič.
Jediný gól zápasu zaznamenal v 89. minúte Michal Hrenák, najstarší hráč a kapitán mužstva. „Ďalšie minúty si už nepamätám,“ smial sa tréner.
Vyrovnaná skupina
V predchádzajúcej kvalifikácii malo Slovensko po dvoch zápasoch plný počet bodov, ale ten posledný krok nevedelo urobiť.
Tentoraz po druhom zápase, v ktorom im nevyšiel prvý polčas, mali Slováci len štyri body, no nakoniec sa im podarilo vybojovať postup.
„Skupina bola vyrovnaná. My sme síce zdolali Albánsko 6:1, ale Taliani vyhrali nad Albánskom iba 2:1 gólom v poslednej minúte. Na tejto úrovni už naozaj niet slabého súpera,“ vravel tréner.
„Pri mužstve som sedem rokov a sedmička je šťastné číslo. Tento úspech je zadosťučinením za všetky tie roky. Klobúk dole pred chlapcami a pred realizačným tímom. Najkrajšie na tom je, že sme zdolali práve takú vyspelú futbalovú krajinu ako Taliansko,“ podčiarkol Pavlovič.
Po siedmich rokoch
Po poslednom zápase vypukla v slovenskom tíme obrovská eufória, oslavy pokračovali aj v hoteli. Členovia realizačného tímu museli skočiť do studenej vody vo vonkajšom bazéne, lebo to sľúbili hráčom. Všetkým pritom neustále pípali telefóny, prichádzali gratulácie.
„Je to obrovský úspech pre slovenský futbal,“ zdôraznil Pavlovič.
Majstrovstvá Európy amatérov usporadúva UEFA od roku 1999 každé dva roky. Slovensko sa kvalifikovalo na záverečný šampionát štvrtý raz po rokoch 2005, 2009 a 2019.
V roku 2005 v Poľsku obsadil výber Stredoslovenského futbalového zväzu vo svojej skupine druhé miesto bez prehry, s jedným víťazstvom a dvoma remízami. V roku 2009 výber Bratislavy neuhral v skupine ani jeden bod.
Naposledy sa Slovensko predstavilo na finálovom turnaji v roku 2019, výber Západoslovenského futbalového zväzu vtedy skončil s jedným bodom posledný vo svojej skupine.
Dejisko budúcoročného turnaja ešte nie je určené, usporiadateľ sa vyberie spomedzi účastníkov. Šampionát sa má uskutočniť v júni alebo v júli 2027.
Výber ZsFZ - nominácia na kvalifikačný turnaj
Denis Pánsky, Adam Šútor (FC Nitra), Matúš Valo (Trebatice), Ľubomír Krátky, Matej Palacka, Kristián Urban, Filip Baranovič (Nové Zámky), Michal Hrenák, Denis Knižka, Adam Gáborík (Beluša), Jozef Balčirák, Martin Filkorn (Prievidza), Jerguš Halabrín, Róbert Rippel, Mário Michalec (Myjava), Patrik Krivošík (Šaľa), Zsombor Ollári (Gabčíkovo), Máté Vass (Komárno)