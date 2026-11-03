Napodobní Hašeka? Halák by chcel ísť do Česka. Väčšiu šancu by mal v nižšej súťaži, myslí si Staňa

Keď ho Zdeno Chára zavolal na svoj rozlúčkový zápas, pre Jaroslava Haláka to znamenalo viac ako jednorazovú príležitosť opäť sa obliecť do výstroja. Obnovilo to v ňom chuť po hokeji.
„Zdeno, ale ja sa musím začať pripravovať na ten zápas, ako keby to bola sezóna,“ hovoril skúsenému obrancovi podľa vlastných slov v podcaste Čo je prečo tak v slovenskom hokeji.
„Ako som sa dostal naspäť do rutiny, do posilňovne a na ľad, zistil som, že mi to aj chýba.“
Halák sa chce vrátiť, aj keď od jeho posledného súťažného zápasu, ktorý odchytal v NHL za New York Rangers, už uplynuli vyše tri roky.
Teraz sa do tempa dostáva spolu so slovenskou reprezentáciou. Počas posledných mesiacov sa vracial do formy a opäť dosiahol váhu, ktorú mal počas svojej kariéry.
„Väčšina športovcov to tak má, že sa chce aj po kariére trochu udržiavať a niečo robiť. Telo si to jednoducho pýta,“ povedal pre Sportnet bývalý slovenský brankár Rastislav Staňa.
„Viem, že má deti, ktorým sa venoval, sú tiež brankári. Keď s deťmi chodíte na ľad, zároveň vám to pomáha udržiavať sa v kondícii. Keď sa naňho pozriem, jeho telo vyzerá byť vo forme. Brankári aj v pokročilejšom veku dokážu chytať a vďaka množstvu skúseností vedia lepšie čítať hru. Teraz je to už len na ňom a na tom, ako sa bude cítiť jeho telo.“
Radšej neskôr, ako nikdy
41-ročný rodák z Bratislavy je najúspešnejším slovenským brankárom v histórii NHL. V profilige odchytal 581 duelov a pripísal si 295 víťazstiev.
Dohromady dosiahol v základnej časti úspešnosť zákrokov 91,5 percent. Počas svojej bohatej kariéry v NHL si obliekal dresy Montrealu, St. Louis, Washingtonu, Islanders, Bostonu, Vancouveru a nakoniec aj Rangers.
Dvakrát získal Jennings Trophy pre brankársky tandem, ktorý počas sezóny inkasuje najmenej gólov spomedzi všetkých mužstiev.
„Správny moment by bol tri roky dozadu, ale ja hovorím, že radšej neskôr, ako nikdy. Vyskúšam to a uvidím,“ komentoval Halák svoj návrat.
V roku 2023 síce skončiť nechcel, ale na skúške v Caroline neuspel a neskôr nevyšiel ani jeho plánovaný návrat do Slovana.
V lete 2025 oznámil koniec kariéry, ale teraz ju chce opäť obnoviť. Zatiaľ však nemá žiadne ponuky. Sezóny sú už rozbehnuté a mužstvá majú svoje brankárske tandemy.
„Môže sa naskytnúť nejaká príležitosť a potom budem zvedavý, ako to bude zvládať a aký bude mať progres, keď nastúpi do zápasov,“ vravel Staňa, ktorého informácia o Halákovom návrate prekvapila.
Bol by zaujímavým marketingovým ťahom
Halák je späť, ale destinácia je ešte neznáma. Staňa sa zamyslel nad tým, kde by mohol jeho skúsený brankársky kolega zamieriť.
„Mne ako prvé napadlo, že by mohol byť zaujímavou osobnosťou pre nemecký trh. Jeho meno by dokázalo prilákať fanúšikov na tribúny a možno by tam dokázal vychovať aj nejakého mladého brankára,“ premýšľal.
„Neviem, či je na Slovensku mužstvo, ktoré by malo záujem o takýto krok. Ak by však klub chcel okolo neho vybudovať aj určitý marketingový príbeh, mohlo by to byť zaujímavé. Podobne ako Julo Hudáček v Poprade. Je to predsa len osobnosť, ktorá má za sebou veľkú kariéru, a jej návrat by mohol prilákať ľudí na štadión.“
V Česku by to mal ťažké
Sám Halák by však preferoval inú súťaž:
„Najlepšie by bolo ísť chytať niekde do Česka, dochytať tam sezónu a potom sa uvidí, čo bude ďalej.“
V českej extralige hrá 14 mužstiev a doposiaľ v nej v tejto sezóne nastúpilo 30 brankárov.
Sú v nej len dva kluby, ktorých brankár s najväčším počtom odchytaných zápasov dosahuje nižšiu úspešnosť ako 90 percent – Adam Brízgala z Kladna (89,9 percent) a Matěj Machovský z Olomoucu (87,9 percent). Obe mužstvá však majú aj ďalších brankárov, ktorí síce odchytali o niečo menej duelov, ale dosahujú lepšie čísla.
„Českým brankárom sa darí. Vidíme ich brankársku dominanciu a to, koľko kvalitných gólmanov dokážu produkovať aj smerom do NHL. Majú ich veľa a neustále prichádzajú ďalší. Preto si myslím, že by to mal v Česku ťažké. Musel by sa nájsť klub, ktorý by sa ocitol v situácii, keď nemá k dispozícii dostatočne kvalitného brankára. Mohlo by sa stať, že by prišlo zranenie, prípadne by klub potreboval niekoho na rýchle vyriešenie brankárskej situácie,“ povedal 46-ročný Staňa.
„Ďalšou možnosťou by bolo, keby mal klub veľký talent, ktorému by chcel pomôcť a posunúť ho ďalej. Halák by mu mohol odovzdať svoje skúsenosti a pomôcť mu v rozvoji. Možno týmto smerom by som videl jeho možnosť uplatnenia.“
V extralige nebol brankár nad 40 rokov
Brankári nad 40 rokov sú v hokejovom svete zriedkavým úkazom. V NHL je aktuálne najstarším brankárom 39-ročný Cam Talbot z Columbusu.
V top svetových hokejových ligách (NHL, AHL, SHL, fínska Liiga, česká extraliga a nemecká DEL) nie je aktuálne žiaden brankár starší ako 40 rokov.
Žiaden nie je ani v slovenskej extralige a v histórii domácej najvyššej súťaže brankár nad 40 rokov ani nikdy nechytal.
V NHL nie sú starší brankári až takým zriedkavým úkazom. V profilige si ich po 40-tke zahralo pätnásť. Medzi nimi aj Martin Brodeur, Marc-André Fleury či Tony Esposito.
Rekordérom je Johnny Bower, ktorý aj v tomto veku odchytal v 60. rokoch minulého storočia 160 duelov.
Po vzore Hašeka
Jediným brankárom, ktorý nepochádzal zo Severnej Ameriky a v NHL sa udržal aj po 40-tke, je Dominik Hašek.
Český gólman sa napriek sezónam bez hokeja vždy vracal naspäť do hry. V roku 2005 ako 40-ročný hral za Ottawu a potom strávil ešte dve sezóny v Detroite a vyhral aj svoj druhý Stanley Cup. Počas svojej poslednej sezóny v NHL si vybojoval aj Jennings Trophy.
Hašek ešte po kariére v NHL vynechal rok a následne odohral sezónu v Pardubiciach a kariéru ukončil ako 46-ročný v Spartaku Moskva v KHL v roku 2011.
Hašek však na rozdiel od Haláka vynechal vždy len jeden rok, aj keď to bolo počas troch rôznych období. Mal však meno jedného z najlepších brankárov v histórii a aj po návrate boli jeho výkony veľmi dobré.
Po návrate do Česka ho ocenili ako najlepšieho brankára sezóny a Pardubiciam pomohol k zisku titulu.
V českej extralige si okrem neho po 40-tke zachytali traja ďalší. Rekordérom je Petr Bříza, súčasný senior viceprezident IIHF. Jeho dlhovekosť mu umožnila ešte 73 duelov v najvyššej súťaži aj po okrúhlych narodeninách.
V zámorskej AHL si po 40-tke zahralo osem brankárov. Iba dvaja však absolvovali viac ako desať duelov.
V histórii švédskej SHL nájdeme len jedno meno – Peter Lindmark. V susednom fínsku bolo takýchto hráčov šesť. Najznámejším brankárom nad 40 rokov bol Niklas Bäckström, ktorý sa po kariére v NHL vrátil domov ešte na tri sezóny.
Cesta 41-ročného Haláka naspäť na ľad by však podľa experta Staňu nemusela viesť cez jednu zo spomenutých líg: „Pokiaľ nejde vyslovene o to, že musí chytať v najvyššej súťaži danej krajiny, myslím si, že jeho šanca je väčšia.“