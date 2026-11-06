ONLINE: FK Pohronie - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

Futbalisti FK Pohronie a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Pohronie - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
06.11.2026 o 17:00
16. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lehota pod Vtáčnikom
Prehľad
Rozhodca: Šinka – Uram, Haring.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 16. kola MONACObet ligy medzi FK Pohronie a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom.
Pohronie je na 5. mieste súťaže so ziskom 24 bodov. Naposledy doma remizovalo s béčkom Slovana 1:1.
Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza na 9. mieste a získala o 2 body menej ako jej dnešný súper. Naposledy vyhrala v Bratislave nad Interom 3:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v júli. Vtedy sa body delili po remíze 3:3.
Pohronie je na 5. mieste súťaže so ziskom 24 bodov. Naposledy doma remizovalo s béčkom Slovana 1:1.
Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza na 9. mieste a získala o 2 body menej ako jej dnešný súper. Naposledy vyhrala v Bratislave nad Interom 3:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v júli. Vtedy sa body delili po remíze 3:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
10
3
2
27:16
33
R
V
R
R
P
2
FC PetržalkaFC Petržalka
15
9
3
3
23:11
30
P
P
R
R
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
9
2
4
29:24
29
V
V
P
R
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
7
4
4
24:19
25
V
V
R
R
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
7
3
5
21:18
24
P
V
R
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
15
7
3
5
23:19
24
R
P
R
V
V
7
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
15
7
2
6
23:26
23
P
R
V
V
P
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
6
4
5
22:22
22
V
V
P
V
P
10
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
5
6
4
33:22
21
P
R
R
V
R
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
6
5
22:20
18
R
R
R
V
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
15
4
4
7
21:23
16
R
V
R
P
R
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
3
5
7
14:19
14
R
P
P
P
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
15
3
4
8
14:25
13
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
2
3
10
15:24
9
V
P
V
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
15
3
0
12
14:41
9
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body