Kolaps futbalových súťaží vraj nehrozí, no Kmotrík a Világi mlčia a pripravuje sa účelová novela

Opakovaná konferencia Slovenského futbalového zväzu schválila všetky vopred pripravené dokumenty, ale rozpory vo futbalovom hnutí pretrvávajú.
Podobne ako v polovici októbra v Senci, aj teraz odišla z rokovacej sály skupina nespokojných delegátov.
Konferencia totiž mala pokračovať podľa programu schváleného ešte v Senci, z ktorého vyškrtli body navrhnuté oponentmi prezidenta SFZ Jána Kováčika.
Dvojaký právny výklad
Zväz tvrdí, že stanovy neumožňujú opätovnú zmenu programu, avšak oponenti, predstavitelia platformy Futbalové fórum, tvrdia, že stanovy majú dvojaký výklad a každý delegát má právo predložiť body programu aj na opakovanej konferencii.
Predložili štyri návrhy na doplnenie programu. Navrhované body sa týkali vykonania hĺbkového auditu SFZ a jeho dcérskych spoločností, reštrukturalizácie SFZ a SFZ Marketing a systémovej reformy stanov a interných predpisov.
„Z našich deviatich bodov sme vyhodili všetky tie, ktoré sa týkajú personálneho obsadenia, aby si niekto nemyslel, že sme osobní a ide nám naozaj len o tých ľudí. Predložili sme do programu len štyri body súvisiace s legislatívno-právnymi a ekonomickými otázkami,“ vysvetľoval pre médiá Róbert Rybníček, generálny manažér AS Trenčín a jedna z hlavných tvárí Futbalového fóra.
Predsedajúci na konferencii, prvý viceprezident zväzu Peter Kováč, odmietol zaradiť tieto body do programu vzhľadom na stanovy SFZ. Následne Róbert Rybníček opustil sálu.
„Je v poriadku, že majú iný právny názor. Majú všetky prostriedky na to, ako tento svoj názor uplatniť na orgánoch, ktoré sú určené na to, aby v prípade sporov rozhodli,“ okomentoval to už po skončení konferencie hovorca zväzu Juraj Čurný.
Ako sa ráta sedem dní?
Ďalšiu praktickú pripomienku mal Pavol Chmura. Spochybnil zákonnosť zvolania pôvodnej októbrovej konferencie, keďže podľa neho nebola dodržaná povinnosť doručiť delegátom podklady najmenej sedem dní pred konferenciou.
Konferencia sa konala 16. októbra a delegáti dostali pozvánku a podklady v priebehu 9. októbra.
Podľa Chmuru mali byť doručené 8. októbra do 23:59. Argumentoval tým, že volebný poriadok SFZ určuje, že päť dní pred konferenciou musia byť zaslané návrhy na kandidáta.
V prípade tejto konferencie to bolo v podkladoch explicitne napísané, že na dodržanie lehoty musia byť tieto návrhy poslané najneskôr 10. októbra 2026 o 23:59.
Ak päťdňová lehota znamená 10. októbra 2026 pred polnocou, tak sedemdňová lehota rovnakou metodikou musí znamenať 8. októbra 2026 pred polnocou - zdôvodnil Chmura.
Peter Vachan, člen výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky, to však rátal inak. „Začiatok plynutia musíte rátať od 16. 10. Vtedy sa deje udalosť, od ktorej sa ráta lehota. Prvý deň je 15. októbra a siedmy deň je 9. októbra. Ak nevieme rátať do sedem, ja už nerozumiem,“ poznamenal.
Hovorca zväzu Juraj Čurný po skončení konferencie poukázal na to, že títo delegáti na pôvodnej konferencii v polovici októbra nemali žiadne námietky.
„Nie je mi celkom jasné, prečo teraz hovoria, že konferencia bola zvolaná v nesúlade so stanovami alebo so zákonom o športe, keď sa na nej sami aktívne zúčastnili až do určitého bodu,“ vravel Čurný.
Najsilnejší hráči bez stanoviska
Po úvodných faktických poznámkach sa časť delegátov zdvihla a opustila sálu.
Z pôvodných 86 pozvaných delegátov sa pred začiatkom konferencie registrovalo 78. Napokon ich v rokovacej sále zostalo 66.
Priebeh konferencie bol potom veľmi rýchly, všetky predložené dokumenty boli schválené veľkou väčšinou delegátov. Vo väčšine prípadov za hlasovalo 55 až 60 delegátov, ostatní sa zdržali, iba sporadicky sa objavil hlas proti.
Situácia vo futbalovom hnutí však ostáva napätá. Zväz má miliónové dlhy, a štátne finančné prostriedky sú blokované ministerstvom cestovného ruchu a športu.
„Slovenský futbal si naozaj zaslúži ďalej fungovať nejakým iným spôsobom, pretože toto nebude mať dlhú trvácnosť,“ myslí si Róbert Rybníček.
Poukázal na to, že dvaja „kľúčoví hráči“, Slovan Bratislava a DAC Dunajská Streda a ich majitelia, Ivan Kmotrík a Oszkár Világi k tejto situácii zatiaľ nezaujali stanovisko.
„Majú na to silu, aby sa buď pridali k tým ôsmim klubom prvej ligy a ďalším tisícom nespokojných ľudí, alebo povedali niečo, čo bude smerodajné,“ zdôraznil Rybníček.
Kolaps súťaží nenastane
Medzitým sa pripravuje novelizácia zákona o športe. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak presadzuje zmenu financovania športu pod heslom „Menej peňazí zväzom, viac peňazí deťom a rodičom“. Ministerstvo by tak mohlo financovať priamo športové kluby.
Futbalový zväz s takouto reformou nesúhlasí.
„Je to vyslovene účelová novela, ktorá má zabezpečiť, aby sa minister zmocnil týchto finančných prostriedkov a aby si ich rozdeľoval podľa svojej ľubovôle. V návrhu nie je nič z toho, čo je v terajšom znení zákona o rozdelení týchto prostriedkov, že na čo sa môžu použiť a na čo nie. V novele je napísané, že o tom rozhoduje minister,“ upozornil Juraj Čurný.
Mnohým mládežníckym trénerom a rozhodcom meškajú peniaze zo SFZ, ale súťaže by mali naďalej prebiehať. „Nemyslím si, že by malo dôjsť ku kolapsu súťaží. My podnikáme všetky možné kroky na to, aby sme sa v rámci možností snažili čo najviac minimalizovať tieto škody,“ prízvukoval hovorca zväzu.
Podľa Róberta Rybníčka však je to o jednotlivcoch, ktorí nechcú futbal nechať padnúť. „Súťaže fungujú, pretože ľudia milujú futbal. To je jediné šťastie pre Slovensko,“ vravel.