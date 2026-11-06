ONLINE: Konferencia Slovenského futbalového zväzu (minúta po minúte)

Pokračujúce zasadnutie riadnej konferencie Slovenského futbalového zväzu, ktoré sa uskutoční 6. novembra 2026, bude prebiehať v súlade so schváleným programom a Stanovami SFZ.
Na riadnej konferencii SFZ dňa 16. októbra 2026 bol návrh programu konferencie riadne schválený a príslušné uznesenie bolo platne prijaté. Schválenie programu predstavuje vykonaný procesný úkon, ktorého platnosť nie je dotknutá následnou stratou uznášaniaschopnosti konferencie.
Konferencia stratila uznášaniaschopnosť až počas prerokúvania ďalších bodov programu. Pokračujúce zasadnutie sa preto zvoláva za účelom prerokovania bodov, ktoré neboli dokončené, nie na opätovné schvaľovanie alebo zmenu už platne prijatých procesných rozhodnutí.
Na základe príslušných ustanovení Stanov SFZ preto platí, že program pokračujúceho zasadnutia riadnej konferencie SFZ nie je možné dopĺňať. Informácie priniesol Slovenský futbalový zväz.
Konferenciu SFZ sledujte spolu s nami naživo minútu po minúte.
ONLINE: Konferencia SFZ (minúta po minúte, piatok, naživo)
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