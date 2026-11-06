Takmer jednohlasné schválenie aj odchod delegátov. Konferencia SFZ mala opäť napätý priebeh

Delegáti Slovenského futbalového zväzu (SFZ) schválili na piatkovej konferencii všetky návrhy uznesení zaradené do programu.
Po rozprave zostalo na konferencii prítomných 65 z 87 pozvaných delegátov, časť opustila sálu pre neprijatie ďalších štyroch bodov do programu.
Prítomní delegáti schválili takmer jednohlasne strategický plán na roky 2027–2030, výročnú správu za rok 2025, účtovnú závierku, rozdelenie hospodárskeho výsledku a výber audítora na rok 2026. Správu audítora vzali na vedomie.
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Audit za rok 2026 vykoná spoločnosť Dominant Audit, ktorá auditovala aj účtovnú závierku za rok 2025. Takisto schválili výročné správy a účtovné závierky dcérskych spoločností SFZ Event a SFZ Marketing za rok 2025.
Delegáti schválili aj spôsob a kritériá prerozdelenia časti príspevku uznanému športu podľa zákona o športe.
Na dve oblasti podpory mládežníckeho futbalu má smerovať po 3 258 190 eur, spolu vyše 6,5 milióna eur. Ten však SFZ podľa prezidenta Jána Kováčika stále neobdržal.
Konferencia bola pokračovaním riadnej konferencie SFZ zo dňa 16. októbra. Tá stratila uznášaniaschopnosť po tom, ako sálu opustila skupina delegátov, ktorí mali výhrady voči fungovaniu SFZ
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K tomuto kroku pristúpili po odhlasovaní nezaradenia deviatich bodov do programu. Medzi nimi bol návrh na nezávislé hĺbkové finančné a právne preskúmanie SFZ o.z. a jeho dcérskych spoločností SFZ Marketing s.r.o. a SFZ Event s.r.o.
Takisto bol v týchto bodoch napríklad návrh na pozastavenie výkonu funkcie prezidenta SFZ či kontrolóra Pavla Adamčiaka.
V piatok skupina delegátov iniciovala doplnenie programu o štyri body vrátane hĺbkového finančného a právneho preskúmania SFZ a jeho dcérskych spoločností či reštrukturalizácie SFZ.
Ten ešte pred začiatkom konferencie oznámil, že program podľa stanov nemožno dopĺňať.
Spor vznikol aj o spornom dodržaní pravidiel pri zvolaní októbrovej konferencie, konkrétne lehôt na predkladanie kandidátov na člena volebnej komisie SFZ za BFZ a na odoslanie pozvánky.
Čurný: My sme otvorení debatám
„Je to pokračovanie ich spôsobu prezentácie, ktorý nás neteší, ale berieme ho na vedomie. Platilo a platí, že my sme otvorení debatám, diskusiám, jednoducho čomukoľvek, čo pomôže. Koniec koncov, zaznelo to opakovane aj v rámci diskusie.
Myslíme si, že namiesto konfrontácie a diskusie prostredníctvom vonkajšieho prostredia, to znamená aj nejakých sociálnych sietí, je dobré prejsť na diskusiu tvárou v tvár. Čiže my sme pripravení a veríme, že aj ostatní, ktorí nás k tomu vyzývajú, sú pripravení tiež. Myslím si, že veľmi veľa napätia vytvára aj finančná neistota.
Keď padne, obrovská časť toho napätia sa zmierni a aj nejaká tá hektickosť sa trošička spomalí. Bude čas venovať sa tomu, aby, čo deklarujú všetky strany, sme postupovali v čo najlepšom záujme slovenského futbalu,“ povedal tlačový hovorca Juraj Čurný pre TASR.
Chceli sme byť vecní, povedal Rybníček
„Myslíme si, že je možný dvojaký výklad stanov. Podľa nás má každý delegát právo predložiť návrh aj na opakovanom zasadnutí konferencie.
Snažili sme sa vyhnúť osobným otázkam, preto sme z návrhov z minulej konferencie vypustili tie personálne.
Chceli sme byť vecní a predložiť iba návrhy týkajúce sa ekonomických a právnych záležitostí.
Keďže nám to nebolo umožnené, chcel by som delegátom zaželať príjemné rokovanie a celému slovenskému futbalu držím palce,“ povedal počas rozpravy Róbert Rybníček, jeden z delegátov a generálny manažér AS Trenčín.