Skvelý výkon domáceho útočníka. Pohronie vďaka jeho hetriku zničilo dedinu

MONACObet liga - 16. kolo
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 5:1 (2:1)
Góly: 9., 26. a 85. Kuzma, 56. Jobe, 88. Petic – 32. Dmitrović
Rozhodovali: Šinka – Uram, Haring
ŽK: Michlík, Mendy, Kuťka - Šimko, Sibanda, Kambi, Dimitrovič
Diváci: 724
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili v 16. kole MONACObet ligy nad FK Baník Lehota pod Vtáčnikom 5:1.
Hetrikom sa v drese domácich blysol Marek Kuzma.
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
10
3
2
27:16
33
R
V
R
R
P
2
FC PetržalkaFC Petržalka
15
9
3
3
23:11
30
P
P
R
R
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
9
2
4
29:24
29
V
V
P
R
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
8
3
5
28:20
27
V
R
P
R
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
7
4
4
24:19
25
V
V
R
R
V
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
7
3
5
21:18
24
P
V
R
P
V
7
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
15
7
2
6
23:26
23
P
R
V
V
P
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
6
4
6
23:27
22
P
V
V
P
V
10
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
5
6
4
33:22
21
P
R
R
V
R
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
6
5
22:20
18
R
R
R
V
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
15
4
4
7
21:23
16
R
V
R
P
R
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
3
5
7
14:19
14
R
P
P
P
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
15
3
4
8
14:25
13
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
2
3
10
15:24
9
V
P
V
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
15
3
0
12
14:41
9
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body