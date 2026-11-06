Handzuš sa vyjadril k návratu Rusov, nespokojnosť a kritiku vníma ako jasný signál

Bývalý hokejový reprezentant Michal Handzuš sa otvorene postavil proti návratu ruských hokejistov na medzinárodnú scénu, o ktorom nedávno rozhodol Športový arbitrážny súd (CAS).
"Vlnu kritiky a nespokojnosti, ktorá sa zdvihla po vyhlásení Športového arbitrážneho súdu a zaznela zo strany jednotlivých hokejových zväzov, predstaviteľov hokejových krajín aj sponzorov, vnímam ako dôležitý signál.
Verím, že sa podarí zjednotiť všetky hlasy, ktoré stále vnímajú hokej aj ako nositeľa hodnôt a uvedomujú si, že tieto hodnoty ďaleko presahujú mantinely akejkoľvek ľadovej plochy," napísal na sociálnej sieti linkedin.
Vo svojom stanovisku vyzdvihol postoj reklamných partnerov, ktorí v minulých dňoch deklarovali, že v prípade účasti ruskej reprezentácie na majstrovstvách sveta 2027 v Nemecku ukončia podporu turnaja alebo partnerstvo s IIHF.
"Tu, v podnikateľskom prostredí LinkedInu, by som chcel povedať najmä to, že si veľmi vážim rozhodnutia sponzorov, ktorí nakreslili jasnú čiaru a neváhali postaviť firemné a ľudské hodnoty nad viditeľnosť, rast značky a vlastné zisky," napísal.
Handzuš bol súčasťou úspešnej generácie slovenského hokeja. V roku 2002 získal titul majstra sveta, v rokoch 2000 a 2012 strieborné medaily.
Slovensko reprezentoval aj na troch zimných olympijských hrách. Po hráčskej kariére pokračoval pri národnom tíme ako asistent trénera Craiga Ramsayho a v súčasnosti sa venuje výchove mladých hokejistov v banskobystrickej akadémii Barani.
Po napadnutí Ukrajiny ruskou armádou v roku 2022 Handzuš ako člen výkonného výboru SZĽH inicioval návrh, aby slovenskí hokejisti pôsobiaci v ruskej KHL aj v sezóne nasledujúcej po vypuknutí vojny nemohli reprezentovať.
Ostatní členovia výkonného výboru sa s návrhom nestotožnili a Handzuš z neho odišiel.
Stanovisko Michala Handzuša na sociálnej sieti linkedin
V posledných dňoch sa, našťastie, nielen v hokejovej komunite ozývajú intenzívne a jasné hlasy proti návratu ruských hokejistov na svetové šampionáty.
Vlnu kritiky a nespokojnosti, ktorá sa zdvihla po vyhlásení Športového arbitrážneho súdu a zaznela zo strany jednotlivých hokejových zväzov, predstaviteľov hokejových krajín aj sponzorov, vnímam ako dôležitý signál. Verím, že sa podarí zjednotiť všetky hlasy, ktoré stále vnímajú hokej aj ako nositeľa hodnôt a uvedomujú si, že tieto hodnoty ďaleko presahujú mantinely akejkoľvek ľadovej plochy.
Tu, v podnikateľskom prostredí LinkedInu, by som chcel povedať najmä to, že si veľmi vážim rozhodnutia sponzorov, ktorí nakreslili jasnú čiaru a neváhali postaviť firemné a ľudské hodnoty nad viditeľnosť, rast značky a vlastné zisky.
Dnes je informačný priestor plný názorov, komentárov a postojov, ktoré vznikajú za klávesnicami, skryté za anonymnými fotografiami, a ich autorov nestoja nič. Je ich tak veľa, že mnohokrát môžu vyvolávať dojem, že ide o jasný názor väčšiny.
O to dôležitejšie je počúvať a oceniť postoje predstaviteľov firiem, ktorí o svojich hodnotách nielen rozprávajú, ale sú ochotní pre ne aj veľa obetovať. Každý takýto postoj je nielen potvrdením firemnej kultúry, ale aj signálom pre spoločnosť. Inšpiruje a ukazuje, že každý z nás má možnosť postaviť sa konkrétnymi činmi za hodnoty, ktoré považuje za dôležité.
Veľmi dobre viem, že v dnešnej polarizovanej spoločnosti je najjednoduchšie zostať ticho. O to viac si vážim všetkých, ktorí sa nebáli zaujať jasný postoj a odmietajú legitimizovať vojenského agresora.
Blíži sa 17. november, vďaka ktorému dnes za svoje slobodné postoje nemusíme platiť tú najvyššiu daň. Ľudia na Ukrajine takéto šťastie nemajú. Postaviť sa za nich a podporiť ich nerovný boj za slobodu považujem za správne a dôležité – nielen pre Ukrajinu, ale aj pre nás.
Práve dnes prežívame chvíle, keď sa formujú hodnoty a budúcnosť aj našej spoločnosti. Chcem veriť, že nezlyháme.