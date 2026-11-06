Hráč povedal nahlas to, čo sa v Slovane tutlalo. Šéfov čakajú nepríjemné otázky

V Slovane sa toho za posledné dni nazbieralo viac než dosť. Štyri prehry v Lige majstrov, skóre 1:17, osembodový hendikep na prvú Dunajskú Stredu, rozčarovaní fanúšikovia a napokon hráč, ktorý po debakli v Linzi verejne spochybnil rozhodnutia trénera aj prestupovú politiku klubu.
Kevin Wimmer povedal nahlas veci, ktoré sa v Slovane zrejme nepočúvajú ľahko.
A nie je to hocikto. Wimmer je v Slovane štvrtú sezónu, má skúsenosti z anglickej Premier League, Bundesligy aj rakúskeho futbalu.
Rakúsky obranca navyše nepôsobí ako futbalista, ktorý by si potreboval budovať meno verejnými sťažnosťami. Nie je známy tým, že by po každom neúspechu hľadal vinníkov pred kamerami. O to väčšiu váhu majú jeho slová.
V ére Kmotríkovcov si podobne otvorenú kritiku pomerov v Slovane doteraz nedovolil zrejme žiaden hráč.
Už samotný fakt, že takto prehovoril futbalista priamo z kabíny, naznačuje, že situácia nemusí byť taká pokojná, ako sa klub navonok snažil prezentovať.
Takáto otvorená kritika zo strany hráča je nevšedná. Podobné výhrady sa zvyčajne riešia vo vnútri kabíny, prípadne pri osobnom rozhovore so šéfmi. Za zatvorenými dverami, nie pred televíznymi kamerami a novinármi.
Wimmer sa však rozhodol prehovoriť verejne. Buď bol natoľko frustrovaný, že už nedokázal držať emócie na uzde, alebo má pocit, že už nemá čo stratiť.
Weiss naznačoval, Wimmer už pomenoval
Bývalý tréner Vladimír Weiss bol počas svojho pôsobenia v Slovane kritický často. Nespokojnosť s kádrom, prestupmi, kabínou či fungovaním klubu dával najavo opakovane.
Zvyčajne však skôr naznačoval, hovoril o nefungujúcich vzťahoch, nemenoval konkrétnych ľudí a nechával verejnosť domýšľať si, kam jeho výhrady smerujú.
Nebolo to vždy iba v náznakoch. Po prehre s Košicami v decembri 2025 už postavil vedenie pred požiadavku radikálnych zmien a ponúkol rezignáciu. Aj vtedy však hovoril najmä o problémoch v zákulisí a o veciach, ktoré klub podľa neho dobiehali.
Wimmer je v inej pozícii. Nie je tréner, ktorý sa potrebuje brániť po nevydarenom zápase, ani funkcionár, ktorý vysvetľuje prestupovú politiku. Je to hráč, ktorý verejne spochybnil rozhodnutia vlastného trénera a zároveň pomenoval problém, za ktorý zodpovedá vedenie.
A neostal iba pri Linzi. Už pred zápasom v rozhovore pre rakúsky portál 90minuten.at povedal, že kvalita kádra sa podľa neho postupne znižuje. Najlepší hráči odchádzajú, adekvátne náhrady neprichádzajú a Slovan často angažuje iba futbalistov od domácich konkurentov.
„Momentálne v podstate nemáme plán B, a preto sa dostávame do problémov,“ vyhlásil.
To je možno najdôležitejšia veta z celého jeho vystúpenia. Kritika Tourého zostavy sa dá vysvetľovať jedným zápasom. Chýbajúci plán B a postupný pokles kvality mužstva sú však oveľa vážnejšie výčitky. Smerujú priamo k ľuďom, ktorí káder skladajú.
VIDEO: Šporar po zápase s Linzom
Milióny z Ligy majstrov, ale mužstvo vraj slabne
Slovan sa druhýkrát dostal do hlavnej fázy Ligy majstrov, čo je super vec. Klub z toho získal významné príjmy, no podľa Wimmera sa kvalita mužstva napriek tomu neposúva nahor. Najlepší hráči odchádzajú a náhrady podľa neho nezodpovedajú ich kvalite.
To je nepríjemná otázka aj pre vedenie. Ak klub opakovane inkasuje peniaze za účasť v najprestížnejšej európskej súťaži, mal by sa jeho káder postupne zlepšovať.
Samozrejme, Slovan ani zďaleka nemá rozpočet Paríža Saint-Germain, s ktorým prehral 1:6, ani ďalších európskych gigantov. Nikto od neho nemôže očakávať, že bude pravidelne bodovať s klubmi z absolútnej špičky. Lenže práve tu sa začína najpohodlnejšia výhovorka, ktorú si slovenský majster osvojil až príliš dobre.
Každú sezónu sa však v Lige majstrov objavujú mužstvá z menších futbalových krajín, ktoré majú podobný rozpočet ako Slovan (hráči majú podobné platy), no dokážu veľké tímy aspoň raz za čas potrápiť. A občas aj zabodujú.
Liga majstrov nie je zájazd za odmenu
Bodø/Glimt v aktuálnom ročníku zdolalo Borussiu Dortmund, Pafos v predchádzajúcej sezóne prekvapil víťazstvom nad Villarrealom. Nie je to náhoda ani dôkaz, že tieto kluby majú zrazu rovnakú kvalitu ako ich súperi.
Rozdiel dokážu zmenšovať organizáciou, koncepčnou prácou, dobrou prípravou a nasadením. Vedia, čo chcú hrať, a aj proti silnejšiemu súperovi pôsobia ako mužstvo s jasnou identitou. Nemusia vyhrať každý zápas. Dokážu však získať rešpekt.
Slovan taký dojem dlhodobo nevytvára. Jeho druhá účasť v Lige majstrov zatiaľ pripomína skôr cestu s nastavením, že už samotná kvalifikácia je úspech a zvyšok si treba užiť. Všetky, štyri zápasy tohto ročníka prehral minimálne rozdielom triedy. Žiaden takýto tím už nie je.
Liga majstrov nie je zájazd za odmenu. A už vôbec nie súťaž, v ktorej sa dá každá vysoká prehra ospravedlniť rozpočtom súpera.
Problém nie je iba v Európe
Slovan v tejto sezóne nedokázal zdolať ani jedného súpera s porovnateľným alebo vyšším rozpočtom.
Ešte nepríjemnejšie je, že Slovan nedokáže presvedčivo dominovať ani doma. V Niké lige pritom strácal body aj proti klubom, ktoré majú v porovnaní s ním výrazne skromnejšie možnosti.
V tejto sezóne prehral na vlastnom štadióne s Michalovcami 1:2. So Skalicou remizoval 1:1 a body stratil aj s Banskou Bystricou, keď po vedení 2:0 dovolil súperovi v závere vyrovnať na 2:2.
To nie sú výsledky proti klubom s porovnateľným finančným zázemím. Michalovce, Skalica ani Banská Bystrica nemajú možnosti Slovana. Práve preto sú tieto zaváhania také výrečné. Ak má klub výrazne väčší rozpočet, kvalitnejší káder a najvyššie ambície, mal by svoju prevahu pravidelne potvrdzovať.
Slovan však v lige stráca body aj tam, kde by mal mať zápasy pod kontrolou. V Skalici pritom remizoval s mužstvom, ktoré predtým v jedenástich vzájomných stretnutiach ani raz nezískalo bod. V Banskej Bystrici zase premárnil dvojgólový náskok a Touré po zápase priznal, že nevie vysvetliť, čo sa v závere stalo.
Ak mužstvo nedokáže presvedčivo zvládať ani domácu konkurenciu, nemožno všetko zvaliť na finančnú prevahu európskych súperov. Problém je aj vo vlastnom výkone, nastavení a schopnosti dostať z hráčov maximum.
Do hry vstúpil aj barber
O rovnocennosti so Slaviou Praha či Ferencvárosom sa hovorí ľahko. Na ihrisku ju však treba potvrdiť. Možno by bolo užitočnejšie pozrieť sa na nórske kluby a na to, ako dokážu pracovať s obmedzenejšími možnosťami. Slovan má väčšie finančné zázemie než väčšina slovenských mužstiev. To je výhoda, ale aj záväzok.
Kým Wimmer kritizoval cez médiá, fanúšikovia si vybrali sociálne siete. A ich reakcia po prehre v Linzi bola tiež ostrá. Alebo skôr ironická.
Ultras Slovan oznámili, že na posledný vonkajší zápas ligovej fázy Ligy majstrov v Lille nevycestujú organizovane. Nebudú tam ich vlajky, megafóny ani bubny. Svoje rozhodnutie vysvetlili tým, že nechcú míňať peniaze, čas a energiu na to, čo označili za frašku v podaní klubu.
Najväčšiu pozornosť vyvolala ironická poznámka o barberskej službe, ktorú si podľa fanúšikov hráči berú so sebou na zápasy, aby pri vyťahovaní lopty zo siete neboli strapatí. Funkcionárom zase odkázali, že Liga majstrov im zrejme slúži na spoznávanie luxusných hotelov a ochutnávanie filet mignon.
Nespokojnosť nie je nová
Je to irónia, nie nezávisle potvrdená informácia o klubovom cestovaní. Lenže aj takáto poznámka niečo vypovedá o nálade medzi priaznivcami. Keď sa z európskych výjazdov stane terč vtipov o účesoch, hoteloch a steakoch, zatiaľ čo mužstvo dostáva jeden debakel za druhým, dôvera sa očividne vytráca.
Nespokojnosť pritom nie je nová. Už v minulosti fanúšikovia kritizovali hráčov, trénera aj vedenie a na tribúne sa objavili odkazy o amaterizme a nekompetentnosti. Teraz sa k ich hlasu pridal aj hráč z kabíny.
Slovan si zvykol, že domáce tituly a úspešné európske kvalifikácie dokážu mnohé prekryť. Lenže ani séria majstrovských titulov nedáva klubu doživotnú imunitu voči kritike. Fanúšikovia nechcú iba počúvať, koľko peňazí klub zarobil a aké veľké meno má jeho tréner. Chcú vidieť mužstvo, ktoré na ihrisku bojuje a má jasnú predstavu, ako chce hrať.
Tréner Yaya Touré prišiel s veľkým menom a prísľubom novej futbalovej energie. Začiatok sezóny naznačoval, že by to mohlo fungovať. Teraz však musí vysvetľovať rozhodnutia, ktoré v Linzi vyvolali otázniky.
Kto vlastne nesie zodpovednosť?
Prečo tak zvláštne rotoval? Prečo nechal na lavičke viacerých stabilných hráčov? Prečo zvolil systém, ktorý mužstvo podľa Wimmera predtým netrénovalo? A prečo v takom dôležitom zápase experimentoval, keď potreboval ukázať, že Slovan dokáže byť v Európe konkurencieschopný?
Rovnako vážne otázky však smerujú na vedenie. Kto zodpovedá za skladbu kádra? Aký je plán, keď odídu najlepší hráči? Prečo sa mužstvo podľa vlastného hráča kvalitatívne neposúva a kde sa stráca výhoda, ktorú by mali prinášať príjmy z Ligy majstrov?
Bolo by pohodlné urobiť z Tourého jediného vinníka. Wimmer však sám naznačil, že problém je širší. Trénera dokonca čiastočne obhajoval a upozornil, že hráčom ani celému mužstvu nemožno vyčítať všetko. Ak káder nemá dostatočnú kvalitu a chýbajú mu alternatívne riešenia, zodpovednosť sa nekončí pri lavičke.
Veď Slovan má najväčšie domáce ambície, veľké finančné možnosti a značku, ktorú mu môžu závidieť všetky slovenské kluby.
Slovan môže mať napriek súčasným problémom stále fantastickú sezónu. Stačí, aby zmazal náskok Dunajskej Stredy, získal aspoň bod v Lige majstrov a po dlhšom čase pridal aj triumf v Slovenskom pohári. Všetky tieto ciele sú stále reálne.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo