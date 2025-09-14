Niektorí reprezentáciu odmietli. Nech sú na dovolenke, my si užívame úspech, vravel tréner

DUNAJSKÁ LUŽNÁ. Víťazom tohtoročného Regions Cupu sa stal výber Západoslovenského futbalového zväzu, ktorý s výberom Bratislavského futbalového zväzu remizoval 2:2 a penaltový rozstrel vyhral na 6:5.
Tím Západu tak bude reprezentovať Slovensko v kvalifikačnej skupine na majstrovstvá Európy amatérov.
Turnaj ukázal, že aj v tretej lige či nižšie je množstvo výborných futbalistov.
Stred zdolal Východ
Finálový deň turnaja sa uskutočnil vo veľmi peknom areáli v Dunajskej Lužnej.
V zápase o tretie miesto zvíťazil výber Stredoslovenského futbalového zväzu nad výberom Východoslovenského futbalového zväzu s prehľadom 4:1.
Stredoslováci viedli už 2:0 gólmi Daniela Cvika a Matěja Brezinu, Východ sa vrátil do hry premenenou jedenástkou Petra Vitoviča, avšak presné zásahy Kevina Oláha a Pavla Zimku definitívne rozhodli.
„Máme mladých, dravých hráčov, rýchlostné typy. Východ má skúsenejšie mužstvo, ale semifinále im zobralo veľa sily, mali aj vylúčeného hráča. Bol som presvedčený, že ten zápas zvládneme,“ vravel pre Sportnet tréner výberu SsFZ Pavol Šuhaj.
Zápas o tretie miesto sa hral po dohode oboch tímov na dvakrát 30 minút.
„Hlásili zlé počasie, malo pršať, uvažovalo sa, že by sme hrali na umelej tráve. Chceli sme chrániť zdravie hráčov,“ zdôraznil Šuhaj.
Najlepší výber za posledné roky
Hoci jeho mužstvo sa nedostalo do vytúženého finále, z turnaja si odnáša dobré pocity.
„Je to asi najlepší výber za posledné roky. Fantastická partia chalanov, ktorí nie sú len dobrí hráči, ale majú hodnoty života, ktoré aj ja presadzujem. Starostlivosť, pomoc, presnosť… Nikto nemeškal na žiadny zraz. Sú to inteligentní hráči, ktorí všetko splnili bez reptania,“ chválil svojich zverencov Šuhaj.
V jeho výbere boli hráči zo siedmich treťoligových klubov a z jedného štvrtoligového.
„Tento zraz znamená pre mňa prehľad o hráčoch, ktorí sú v nižších súťažiach. Zase som spoznal nových hráčov, aj ich mentalitu. Z tohto kádra môže hrať šesť-sedem futbalistov hrať minimálne druhú ligu. Ak mi budú volať nejakí agenti či manažéri, určite ich odporučím do vyššej súťaže,“ poznamenal tréner, ktorý je momentálne bez klubového angažmánu.
V jarnej časti minulej sezóny viedol Makov, v lete akceptoval aj so svojím asistentom Miroslavom Barčíkom ponuku Čadce. „Týždeň pred súťažou sme sa však nezhodli so športovým riaditeľom v rámci fungovania kabíny či tréningového procesu, tým pádom sme tam ukončili pôsobenie,“ vysvetľoval Šuhaj.
Improvizovaná zostava
Predchádzajúce dva ročníky turnaja vyhral výber VsFZ, východniari sa však v tomto roku museli uspokojiť so štvrtou priečkou.
V malom finále sa viackrát dostali kombinačnou hrou po šestnástku, ale finálna fáza nefungovala, navyše v obrane mali veľké diery.
„Do zápasu sme išli s improvizovanou zostavou, mali sme iba jedného obrancu. V semifinále nám vylúčili hráča a na celý turnaj sme prišli s dvomi oficiálnymi obrancami. Mali sme tam chorobu, zranenia a na poslednú chvíľu aj odrieknutia. Súpiska defenzívy preto bola trošku horšia a podľa toho aj zápas vyzeral,“ zhodnotil stretnutie tréner VsFZ René Kočan.
V minulej sezóne ho zvolili za najlepšieho trénera III. ligy Východ, so Sninou bol blízko postupu do druhej ligy.
V aktuálnom ročníku sa však Snine s pozmeneným kádrom veľmi nedarí, aj preto tréner uvítal rozptýlenie v podobe „reprezentačného víkendu“.
„Trochu sme prišli na iné myšlienky, je to fajn spestrenie. Sú to aj cenné skúsenosti, vždy mi tento turnaj poskytne taký iný pohľad na realitu. Odchádzam vždy obohatený,“ podčiarkol Kočan.
Rozhodla šiesta séria
Na finále sa tribúna v Dunajskej Lužnej celkom zaplnila. Domáci výber BFZ začal stretnutie výborne, už po dvanástich minútach viedol 2:0 gólmi Patrika Karmana a Richarda Csémyho.
Lenže výber ZsFZ v prestávke zmenil rozostavenie a dokázal vyrovnať. Najprv dal gól priamo z rohu Bálint Fehér, následne po prízemnom centri nešťastne tečoval loptu do vlastnej brány Filip Novák.
Keďže po riadnom hracom čase bol stav nerozhodný 2:2, nasledoval rozstrel.
„Tréneri sú dobrí kamaráti, takže ten výsledok je spravodlivý. Teraz je to už na hráčoch,“ poznamenal jeden fanúšik na tribúne.
Kouč BFZ Marian Tóth aj tréner ZsFZ Milan Pavlovič potvrdili, že majú dobrý vzťah, pravidelne si telefonujú a doprajú jeden druhému úspech.
V rozstrele prvých desať hráčov nekompromisne premenilo svoje penalty, rozhodla až šiesta séria.
VIDEO: Zsombor Ollári (ZsFZ) chytá penaltu Róberta Rippela (BFZ) vo finále Regions Cupu 2025
Strelu Róberta Rippela vyrazil Zsombor Ollári, kým Jozef Balčirák nechyboval a tešiť sa mohol tím Západu.
„Kto si zoberie loptu v rozstrele, je frajer. V semifinále nám to vyšlo, vo finále nie, ale aj chlapcom som povedal v kabíne, že sú to fantastické zápasy pre ich kariéru,“ podčiarkol tréner BFZ Marián Tóth.
Bratislava sa približuje
Bol to náročný zápas pre oba tímy, keďže na rozdiel od Východu a Stredu tímy z Bratislavy a zo Západu mali tento týždeň aj ligové kolo.
„Klobúk dole pred chlapcami, že dokázali za dva dni odohrať dva takéto deväťdesiatminútové zápasy. V závere nám už odchádzali sily,“ uviedol Tóth.
Hráčov si mohol vyberať len z troch treťoligových klubov, vo svojom tíme preto mal futbalistov aj zo šiestich štvrtoligových celkov.
„Západ má dvanásť klubov v tretej lige, takže to je rozdiel. Ale odohrali sme kvalitný zápas s výborným súperom. Bolo to vyrovnané stretnutie, čo ukazuje, že sa približujeme úrovňou k Západu,“ myslí si Tóth.
Turnaj podľa neho ukázal, že jednotlivé regióny sú celkom vyrovnané. „Na Slovensku je v tretej lige strašne veľa šikovných chlapcov. Kluby druhej ligy by si mohli urobiť trošku lepší skauting,“ upozornil.
VIDEO: Jozef Balčirák (ZsFZ) premieňa rozhodujúcu penaltu vo finále Regions Cupu
Zmena systému pomohla
Bratislavský výber aj pred tromi rokmi viedol nad Západom 2:0 v polčase finále, ale západniari vyrovnali a vyhrali na penalty.
Už vtedy boli na lavičkách práve títo tréneri a obaja si spomenuli na tento moment.
„Opakovala sa história. Cez polčas som povedal chalanom, že ten zápas zase môžeme vyhrať. Veľmi som tomu veril,“ prezradil tréner ZsFZ Milan Pavlovič.
Kým v semifinále po nepriaznivom stave striedal v prestávke štyroch hráčov, vo finále pristúpil len k dvojitému striedaniu, ale zmenil systém na 3-5-2.
„Veľmi nám to pomohlo. Chalani nemajú ten systém vyskúšaný z klubov, ale totálne nám to vyšlo. Aj preto sme druhý polčas dominovali,“ doplnil.
Jeho mužstvo mohlo rozhodnúť ešte v riadnom hracom čase, Boris Polevka trafil hlavou spojnicu brvna a žrde.
„Tento výber sa skladal ťažko. Bolo viac hráčov, ktorí povedali, že nemajú záujem, že idú na dovolenky. Tak nech sú na dovolenkách a my si budeme užívať slávu a úspech s chalanmi, ktorí sú tu,“ vyzdvihol Pavlovič.
„Títo chlapci, čo tu chceli byť, obetovali čas, rodinu, prišli sem a dokázali to,“ dodal.
Po semifinále boli unavení, ubolení, na to je však triumf najlepší liek.
„Tri zápasy za štyri dni by bolo veľa aj na koňa, nieto na amatérov, ktorí chodia do roboty. Teraz však zabudnú na únavu a starosti. Veľmi sa teším, že sme to dokázali, hlavne kvôli nim,“ usmieval sa tréner ZsFZ.
Rozprávkový príbeh
Jeho klubový zverenec z Gabčíkova Bálint Fehér skóroval v oboch zápasoch.
V semifinále dal Východu kuriózny gól. Brankár chytil jeho strelu len na dvakrát a lopta vraj už bola za bránkovou čiarou. Vo finále zase dal gól priamo z rohu.
„Pred rokom a pol hral šiestu ligu za Veľké Blahovo. Teraz dostal šancu a ťahal výber. Pekná rozprávka,“ poznamenal tréner Pavlovič.
22-ročný hráč začínal s futbalom v DAC Dunajská Streda, dorastenecké roky strávil v Gabčíkove. „Po U19-tke som mohol ostať v áčku, ale vtedy som ešte nebral futbal tak vážne,“ vravel Bálint Fehér.
Radšej prestúpil do Veľkého Blahova, kde býva. Darilo sa mu, strieľal góly a tak mu mnohí hovorili, že by mal aj na vyššiu súťaž.
„Spočiatku som tomu neveril, ale potom som mal možnosť ísť na skúšku do Galanty. Zavolal som svojmu bývalému trénerovi Ladislavovi Szőcsovi, ktorý hral za Gabčíkovo, aby mi poradil. Predstavil ma trénerovi a zakotvil som v Gabčíkove,“ opísal svoju doterajšiu kariéru.
Prvý polrok hrával menej, no stále napredoval a teraz je už súčasťou základnej zostavy.
Vo finále Regions Cupu dal dôležitý kontaktný gól a zvládol aj pokutový kop v rozstrele.
„Bol to môj prvý rozstrel v kariére. Včera sme na tréningu kopali jedenástky, ja som z troch nedal ani jednu, ale v zápase sa mi darilo, tak som si veril,“ priblížil svoje pocity Fehér.
Vo štvrtok odohral za svoj klub v Myjave dvadsaťpäť minút, v sobotu nastúpil za výber ZsFZ v semifinále na druhý polčas.
„Bol to tretí zápas v týždni, bolo to náročné psychicky i fyzicky. Tréner nám prízvukoval, aby sme ligu teraz dali bokom a sústredili sa len na finále. Som rád, že som skóroval v oboch zápasoch,“ vravel šťastný futbalista.