Weiss utajil veľký ťah. Povolal hráča, ktorého si Barcelona istila na 100 miliónov

Slovenský futbal možno získava posilu, o akej sa mu ani nesnívalo. Vedeli o tom iba najbližší ľudia z okolia trénera Vladimíra Weissa.
Do poslednej chvíle sa im podarilo novinku utajiť. Slovenská reprezentácia získala nečakanú posilu z jednej z najlepších líg sveta. Weiss povolal futbalistu, ktorého meno v nominácii nečakal takmer nikto.
Dvadsaťšesťročný Ludovit Reis, stredopoliar Werderu Brémy, má za sebou zaujímavú futbalovú cestu.
Ako devätnásťročný prestúpil do Barcelony, trénoval po boku Lionela Messiho či Luisa Suáreza a spoznal zákulisie jedného z najväčších klubov sveta.
Teraz môže obliecť slovenský reprezentačný dres.
V tejto sezóne odohral v Bundeslige všetkých osem zápasov Werderu, zakaždým v základnej zostave. Strelil dva góly, jeden z nich proti Borussii Dortmund. Ďalší pridal v Nemeckom pohári.
„Bola to otázka viac-menej jedného dvadsaťminútového príjemného telefonátu. Momentálne si vybavuje slovenský pas.
Mám z toho radosť. Je to kreatívny stredopoliar, ktorý sa nám v novembri na zápasy s Faerskými ostrovmi a v Kazachstane pri neúčasti zraneného Stanislava Lobotku zíde.
Uvidíme, ako zapadne do mužstva, ale futbalovo určite áno. Teším sa naňho,“ povedal na tlačovej konferencii tréner Vladimír Weiss.
Vyrastali pod jednou strechou
Slovákom budú v závere Ligy národov chýbať Stanislav Lobotka a Tomáš Suslov. Práve v strede poľa, na pozícii šestky či osmičky, môže Reis predstavovať alternatívu.
Reis nie je pre slovenský futbal úplne neznámym menom. Narodil sa v roku 2000 v Haarleme slovenským rodičom, ktorí sa prisťahovali do Holandska.
So Suslovom sú priatelia. Spolu vyrastali v holandskom Groningene a bývali v rovnakom dome, kde sa o nich starali ich „adoptívni“ rodičia, manželia Henk a Ria de Vriesovci.
„Rozumel aj po slovensky, ale nebolo to jednoduché, lebo doma hovoril po holandsky. A ja som v tom čase nerozumel po anglicky. Postupne sa rozhovoril aj po slovensky. Sme spolu stále v kontakte, píšeme si alebo voláme. A to výlučne v slovenčine,“ vravel v minulosti pre Sportnet Suslov.
Slovenský stredopoliar dokonca pred pár rokmi komentoval aj Reisovo pôsobenie v Barcelone. Už vtedy upozorňoval, že pre mladého futbalistu nemusí byť pôsobenie v takom veľkom klube automaticky najlepšou cestou.
VIDEO: Highlighty Ľudovíta Reisa
Barcelona v ňom videla klenot
„Reis už bol aj na lavičke prvého tímu Barcelony v zápase Ligy majstrov. Úprimne vám poviem, že v tomto veku nie je Barcelona najlepší krok. Sústredím sa na to, aby som hrával. Ale v áčku, nie za béčko. Pre mladého hráča je lepšou cestou ísť do menšieho klubu, kde má reálnu šancu zahrať si v základnej zostave,“ hodnotil Suslov.
Reis sa do povedomia dostal už v Groningene. V roku 2019 ho dokonca vyhlásili za najlepšieho hráča klubu. Následne prestúpil do Barcelony, nemal ani dvadsať.
Katalánsky klub zaňho zaplatil asi tri milióny eur. Prestupová suma sa v závislosti od splnenia bonusových podmienok mohla vyšplhať až na osem miliónov eur.
Reis podpísal päťročnú zmluvu a Barcelona mu stanovila výkupnú klauzulu až vo výške 100 miliónov eur.
V Katalánsku však strávil jednu sezónu v rezervnom mužstve Barça B. Príležitosť trénovať s prvým tímom však dostal opakovane. Medzi spoluhráčmi mal zrazu také hviezdy ako Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suárez, Sergio Busquets či Ousmane Dembélé.
Prídeš do šatne a je tam Messi
„Tréner pred tréningom povie: Dnes môžeš ísť s prvým tímom. Potom prídeš do šatne a tam sedí Messi. To je krásne. Sedával som priamo medzi Busquetsom a Frenkiem de Jongom. Veľa sme sa rozprávali a na tréningoch sme všetko robili spolu,“ spomínal Reis.
Pôsobenie v Barcelone označil za jednu z najvýnimočnejších skúseností.
„Možno to bolo najvýnimočnejšie dobrodružstvo mojej futbalovej kariéry. Presun zo studeného severu do slnečnej Barcelony. Ako mladý hráč som sa veľa naučil a veľa videl. Barcelona je, samozrejme, jeden z najväčších klubov na svete. Bol to pre mňa veľmi pekný proces učenia,“ spomínal v rozhovore pre VoetbalPrimeur.
Osobitne ho zaujal Sergio Busquets, ktorého futbalové schopnosti mohol sledovať priamo na tréningoch.
„Čo viac o ňom povedať? Každý pozná Busquetsove kvality. Keď ich však môžete vidieť naživo, pri tréningu a pozičných hrách, pochopíte, prečo o ňom ľudia tak hovoria. Messi je, samozrejme, úplne iná kategória. Ale Busquets bol pre mňa nenormálny,“ vyhlásil Reis.
Fati bol pred zraneniami neuveriteľný
V rezervnom tíme Barcelony sa stretol aj s hráčmi, ktorí neskôr prenikli do prvého mužstva. Ta trebárs: Ronald Araújo, Nico González, Ilaix Moriba či Ansu Fati.
S viacerými z nich zostal v kontakte.
„S mnohými chalanmi som mal veľmi dobrý vzťah. Občas si reagujeme na príspevky na Instagrame. Nevoláme si každý deň, ale stále máme dobré vzťahy,“ prezradil.
Osobitne vyzdvihol Fatiho, ktorý patril medzi najväčšie talenty Barcelony. Jeho kariéru však výrazne poznačili zranenia.
„V tom období, ešte pred jeho zraneniami, bol Ansu Fati naozaj neuveriteľne dobrý. Bol nenormálny. Škoda, že to má po všetkých zraneniach ťažšie,“ povedal Reis.
Holanďan zažil aj výnimočnú skúsenosť v Lige majstrov. Po vypuknutí pandémie koronavírusu sa v roku 2020 súťaž dohrávala v skrátenom formáte a Reis sa dostal do kádra Barcelony.
Sedel na lavičke
„Bohužiaľ, bolo to bez fanúšikov. To, čo som tam však zažil a videl, bolo výnimočné. Na také veci nezabudnete, najmä keď ste mladý hráč. Odniesol som si to so sebou. Je to niečo, o čom môžem rozprávať a čo si ponesiem počas celej kariéry,“ dodal.
Zaujímavosťou je, že do Barcelony prestupoval v rovnakom období ako Frenkie de Jong. Obaja Holanďania sa po príchode do Katalánska stretávali, hoci každý pôsobil v inom prostredí.
„Frenkie bol viac s A-tímom, ja s B-tímom. Mali sme aj nabitý program. V Barcelone bol navyše so svojou priateľkou. Samozrejme, rozprávali sme sa. Keď som bol pri A-tíme, prakticky sme sa neustále rozprávali. Vychádzali sme spolu dobre,“ spomínal Reis.
Pri pamätnej prehre Barcelony s Bayernom Mníchov 2:8 v auguste 2020 v Lige majstrov sedel na lavičke náhradníkov. Za prvý tím katalánskeho klubu však nikdy nenastúpil.
Holandsko bolo snom
Reis odohral 17 zápasov za holandskú reprezentáciu do 21 rokov. Jeho snom bolo presadiť sa aj v seniorskom národnom tíme Holandska. Konkurencia v strede poľa Oranje je však mimoriadne silná a futbalista v poslednom období navyše bojoval so zraneniami.
„Ako futbalista máte vždy ambíciu dosiahnuť to najlepšie, čo sa dá. Dvere si musíte sám otvoriť u príslušného reprezentačného trénera. O to sa snažím, ale mal som aj smolu, pretože som bol zranený a v poslednom období som toho veľa nenahral,“ vysvetlil.
Slovenský futbalový zväz ho už v minulosti viackrát kontaktoval. Jeho rodičia sa narodili na Slovensku, no Reis ponuky reprezentovať krajinu svojich rodičov doteraz odmietal.
Postupne však názor zmenil. V marci 2026 v rozhovore pre holandský portál VoetbalPrimeur naznačil, že možnosti už nezatvára.
„Som otvorený všetkému. Ak príde Slovensko, určite o tom budem uvažovať,“ vyhlásil.
Nechal otvorené dvere
Zároveň priznal, že jeho snom zostáva aj holandská seniorská reprezentácia.
„Moje dvere sú otvorené všetkému. Ak sa ozve Slovensko, určite o tom budem premýšľať. A ak príde Holandsko, ako som už povedal, aj to je môj sen,“ dodal.
Reis potvrdil, že slovenská reprezentácia s ním udržiava kontakt už dlhší čas. Dokonca ho oslovila aj pred poslednými majstrovstvami Európy v Nemecku v roku 2024, na ktorých Slovensko účinkovalo. Pozvanie vtedy neprijal.
„Slovensko so mnou vždy bolo v kontakte a udržiavalo ho. Pred poslednými majstrovstvami Európy, na ktoré sa tiež kvalifikovalo, ma dokonca pozvalo. Napokon som na to nereagoval, ale ak sa ozve znova, určite o tom budem premýšľať. Dvere sú otvorené. Pre mňa je však najdôležitejšie najskôr sa sústrediť na prítomnosť a na to, čo sa deje teraz,“ povedal Reis v marci tohto roka.
Weissov telefonát ho zrejme presvedčil. Teraz si vybavuje slovenský pas a pred novembrovými zápasmi môže byť jednou z najzaujímavejších noviniek v slovenskej nominácii.
Z Barcelony cez Hamburg až do Bundesligy
Po jednej sezóne poslala Barcelona Reisa na hosťovanie do nemeckého Osnabrücku, ktorý pôsobil v druhej Bundeslige. O rok neskôr prestúpil natrvalo do Hamburgu.
S tradičným nemeckým klubom podpísal štvorročnú zmluvu. Barcelona si však v rámci dohody ponechala 25 percent z prípadného budúceho prestupového zisku.
Práve v drese Hamburgu sa Reis vypracoval na výraznú osobnosť mužstva. Postupne si vyslúžil kapitánsku pásku a v roku 2025 pomohol klubu k vytúženému návratu do Bundesligy.
Za Hamburg odohral celkovo 129 stretnutí v druhej Bundeslige a strelil 20 gólov. Najlepšiu individuálnu sezónu zažil v ročníku 2022/23, keď zaznamenal deväť gólov a päť asistencií v 33 ligových zápasoch.
V lete 2025 zamieril do Club Bruggy. Odchod z Hamburgu nebol jednoduchým rozhodnutím.
Belgicko nevyšlo
„Nemusel som, samozrejme, opustiť Hamburg. Mal som tam veľmi dobrú pozíciu a bolo by krásne zahrať si Bundesligu. Prišla však možnosť z Belgicka a tá mi pripadala najlepšia. Za svojím rozhodnutím si stojím. Urobil som ho sám, a preto sa k nemu musím postaviť ako chlap,“ vysvetlil.
Belgické angažmán však neprebehlo podľa predstáv. Sezónu začal v základnej zostave, no vážne zranenie ramena ho následne vyradilo na niekoľko mesiacov. Celkovo odohral iba dvanásť súťažných zápasov. Hoci sa dokázal vrátiť, v posledných týždňoch sa nedostával ani do zápasovej nominácie.
„Bolo to frustrujúce? Určite. Ako futbalista nechcete byť zranený. Vaším cieľom je byť zdravý a odohrať všetky zápasy. Žiaľ, dopadlo to inak. Taký je futbal, môže sa to stať. Som veľmi pozitívne naladený, takže neprichádza do úvahy, aby som o tom premýšľal negatívne. Cítim sa fit a to je pre mňa najdôležitejšie,“ vysvetlil.
V Brémach sa okamžite uchytil
V lete tohto roka zamieril do Werderu Brémy a okamžite sa uchytil. Nemecký klub si od jeho príchodu sľuboval predovšetkým rozšírenie možností v strede poľa.
„Sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu s Ludom. Jeho spôsob hry veľmi dobre zodpovedá našim predstavám o tejto pozícii. Rozšíri nám možnosti v strede poľa,“ uviedol šéf profesionálneho futbalu Werderu Peter Niemeyer.
Tréner Thioune vyzdvihol predovšetkým jeho fyzickú pripravenosť, pohyb, schopnosť získavať lopty a nebezpečnosť pred bránkou.
„Je technicky dobre vybavený stredopoliar. Jeho prednosťami sú pozície šestky a osmičky. Svojou kvalitou nám pomôže,“ povedal tréner. Samotný Reis sa na nové pôsobisko tešil.
„Werder je rodinný klub. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že mám rád takúto atmosféru. Po rozhovoroch s vedením som mal dobrý pocit a veľmi sa teším na novú výzvu,“ vyhlásil Holanďan.
Slováci môžu rozhodnúť o postupe už v Košiciach
Jeho začiatok v Brémach zatiaľ naznačuje, že rozhodnutie bolo správne. Všetkých osem ligových zápasov odohral od začiatku, pričom dvakrát skóroval. Proti Dortmundu navyše potvrdil, že dokáže byť nebezpečný aj proti najsilnejším súperom.
Pre Weissa je podstatné, že získava futbalistu z najvyššej nemeckej súťaže, ktorý pravidelne nastupuje a môže pomôcť na viacerých pozíciách v strede poľa.
Slovenskú reprezentáciu čakajú zvyšné dve stretnutia v tretej skupine C-divízie Ligy národov. Najskôr sa predstaví doma, keď v piatok 13. novembra o 20.45 h privíta v Košiciach Faerské ostrovy. V pondelok 16. novembra o 16.00 h nastúpi proti Kazachstanu v Astane.
Slováci počas prvých asociačných termínov zdolali Kazachov doma 2:1, na Faerských ostrovoch remizovali 1:1. Okrem toho si poradili s Moldavskom 2:0 doma a 4:0 vonku.
V tabuľke majú šesťbodový náskok pred Faerčanmi a o postupe do B-divízie chcú rozhodnúť už v prvom zápase. Weiss poznamenal, že ak sa im to podarí, v druhom stretnutí by dal kľúčovým hráčom voľno.