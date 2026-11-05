Obľúbené stredisko Vlhovej dostalo zelenú. Vo Fínsku bude chýbať jej najväčšia rivalka

Fanúšikovia alpského lyžovania si môžu vydýchnuť. Preteky Svetového pohára vo fínskom Levi sa uskutočnia podľa pôvodného plánu.
- Petra Vlhová a kompletný program Svetového pohára 2026/2027
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Organizátori vo štvrtok 5. novembra úspešne absolvovali oficiálnu snehovú kontrolu, ktorá dala podujatiu zelenú.
Na štarte nebude chýbať slovenská reprezentantka Petra Vlhová. Naopak, najväčšia hviezda ženského slalomu Mikaela Shiffrinová sa vo Fínsku nepredstaví, keďže sa chce sústrediť na iné disciplíny.
Preteky Svetového pohára sú naplánované 14. a 15. novembra 2026. V sobotu si zmerajú sily ženy, v nedeľu prídu na rad slalomári.
Vlhová opäť na mieste, kde sa jej darilo
Pre slovenských fanúšikov je najdôležitejšou správou účasť Petry Vlhovej.
Levi je traťou, na ktorej v minulosti dosahovala výborné výsledky. Fínsky slalom vyhrala celkovo sedemkrát, a tak má na svojej farme siedmich sobov - Igor, Pepi, Lujza, Michal, Boris a Zuzana.
Vlhová sa postupne vracia do súťažného kolotoča po vážnom zranení, ktoré utrpela v januári 2024 počas pretekov v Jasnej. Jej návrat na svahy je jedným z najsledovanejších príbehov aktuálnej sezóny.
V úvode sezóny sa predstavila v obrovskom slalome v Söldene, kde obsadila 23. miesto. Levi tak bude ďalšou dôležitou previerkou jej aktuálnej formy, tentoraz v jej obľúbenej disciplíne - v slalome.
Shiffrinová prekvapila
Americká lyžiarka Shiffrinová, ktorá jej najúspešnejšou pretekárkou v histórii Svetového pohára, sa rozhodla pozmeniť svoj súťažný program.
Vo Fínsku nebude obhajovať svoje predchádzajúce úspechy. Vynechá aj novembrové slalomové preteky v rakúskom Gurgli.
Shiffrinová sa chce v úvode sezóny venovať viac času obrovskému slalomu a super-G, aby sa mohla posunúť aj v ďalších disciplínach.
Jej najbližší plánovaný štart je v americkom Killingtone, kde by sa mala predstaviť 28. a 29. novembra. Pre konkurentky tak vzniká zaujímavá príležitosť zabojovať o popredné priečky bez najväčšej slalomovej favoritky.