Nemci chcú MS v hokeji bez Ruska. S nimi by to fakticky nebolo možné, vraví vláda

Nemecká vláda chce, aby sa hokejové MS 2027 uskutočnili podľa plánu v Düsseldorfe a Mannheime, no bez účasti Ruska.
Reagovala tak na rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý nariadil Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) zrušiť suspendáciu ruských tímov.
Rada IIHF sa ani po niekoľkodňových rokovaniach nedokázala dohodnúť na ďalšom postupe. Informovali o tom agentúry DPA a AP.
„Naším cieľom musí byť uskutočniť turnaj podľa plánu. Vzhľadom na bojkot viacerých krajín v prípade povolenia účasti Ruska by to však fakticky nebolo možné.
Preto chceme teraz prostredníctvom rokovaní preskúmať možnosti, ako by sa turnaj napriek tomu mohol uskutočniť,“ uviedol hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius.
Sedem európskych federácií (Fínsko, Švédsko, Česko, Nórsko, Dánsko, Lotyšsko a Rakúsko) už oznámilo, že na šampionát pricestujú, ale odmietnu nastúpiť proti Rusku. Nemecko medzi nimi nie je.
Významní sponzori zároveň pohrozili ukončením spolupráce s IIHF alebo stiahnutím svojich prezentácií z podujatia. Nemecký hokejový zväz (DEB) preto pripustil, že sa môže vzdať organizácie MS pre bezpečnostné riziká a zvýšené náklady.
Nemecká vláda o situácii rokovala s DEB, novozvoleným prezidentom IIHF Franzom Reindlom i Nemeckou olympijskou športovou konfederáciou.
Nevylúčila ani možnosť neudeliť ruským hokejistom víza. Podobný postup avizovala Kanada v súvislosti s juniorskými MS.
Rusko medzitým oznámilo, že v prípade bojkotu zápasov zo strany súperov očakáva kontumačné víťazstvá.
CAS svoje rozhodnutie obhajoval tvrdením, že IIHF nepredložila dostatočné dôkazy na právne zdôvodnenie vylúčenia Ruska.
Situácia prehĺbila rozpory vo vedení federácie, kde proti sebe stoja zástancovia návratu Ruska a jeho odporcovia.
Zasadnutie Rady IIHF sa začalo v pondelok, no ani do piatka sa jej členovia nedohodli na spoločnom postupe.